Тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній. Війська РФ наступають на Оріхове, - глава Луганської ОВА Гайдай. ФОТО
Війська РФ наступають на Оріхове, ворожий вогонь посилився. На Луганщині четверо загиблих, є поранені.
Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що окупанти знищили 17 житлових будинків у мирних містах Луганщини.
"Тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній. На Сєверодонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове. Успіху рашисти не мають і продовжують зазнавати втрат. На Донбасі за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено п’ять танків, одну артилерійську систему, двадцять дві одиниці броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку", - йдеться у повідомленні.
Очільник регіону також уточнив, що обстріли з боку окупантів велися по всіх вільних містах.
Рятувальники за добу здолали 21 пожежу у підконтрольних нам містах Луганщини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
IgorGirkin
@GirkinGirkin
·
https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1519552619634728961 29 мин
Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах Олександрівка і Нова Зоря. У районах Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
Це люди, які живуть одним днем, не думають про завтра і яким пофіг на свою країну...