Тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній. Війська РФ наступають на Оріхове, - глава Луганської ОВА Гайдай. ФОТО

Війська РФ наступають на Оріхове, ворожий вогонь посилився. На Луганщині четверо загиблих, є поранені.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що окупанти знищили 17 житлових будинків у мирних містах Луганщини.

"Тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній. На Сєверодонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове. Успіху рашисти не мають і продовжують зазнавати втрат. На Донбасі за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено п’ять танків, одну артилерійську систему, двадцять дві одиниці броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку", - йдеться у повідомленні.

Очільник регіону також уточнив, що обстріли з боку окупантів велися по всіх вільних містах.

Рятувальники за добу здолали 21 пожежу у підконтрольних нам містах Луганщини.
















