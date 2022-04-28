УКР
Тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній. Війська РФ наступають на Оріхове, - глава Луганської ОВА Гайдай. ФОТО

Війська РФ наступають на Оріхове, ворожий вогонь посилився. На Луганщині четверо загиблих, є поранені.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що окупанти знищили 17 житлових будинків у мирних містах Луганщини.

"Тривають позиційні бої у Рубіжному та Попасній. На Сєверодонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове. Успіху рашисти не мають і продовжують зазнавати втрат. На Донбасі за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено п’ять танків, одну артилерійську систему, двадцять дві одиниці броньованої техніки, один автомобіль та одну зенітну установку", - йдеться у повідомленні.

Очільник регіону також уточнив, що обстріли з боку окупантів велися по всіх вільних містах.

На Луганщині через обстріли знищено 13 будинків, - Гайдай.

Рятувальники за добу здолали 21 пожежу у підконтрольних нам містах Луганщини.

армія рф (18469) обстріл (30349) Гайдай ЛОГА (929) Луганська область (4919)
Як вони можуть сподіватися на загарблення Сєвєродонецька , Лисичанська , а тим більш Слов"янська чи Краматорська , якщо вони Рубіжне вже місяц повністю захопити не можуть ?!
28.04.2022 08:57 Відповісти
тому що атакуючі завжди можуть вибирати місце та час атаки. Глуха оборона не завжди добре, тим більше, орки свої втрати не рахують

IgorGirkin

@GirkinGirkin

·
https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1519552619634728961 29 мин

Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах Олександрівка і Нова Зоря. У районах Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
28.04.2022 09:12 Відповісти
Блін, дельта Дніпра рай для диверсійних груп. Чому ЗСУ їх не використовують? У свій час я ганявся по Дніпру за браконьерами і чорта з два міг їх усіх виловити. ЗСУ беріть браконьєрів у поміч і кошмарьте русню по обидва береги Дніпра, там же сотні проток і рукавів, там все у камишах.
28.04.2022 11:16 Відповісти
Браконьєри не бувають патріотами.
Це люди, які живуть одним днем, не думають про завтра і яким пофіг на свою країну...
28.04.2022 12:33 Відповісти
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
28.04.2022 10:05 Відповісти
Слава ЗСУ ! Усе відберемо ! Ворога знищемо.
