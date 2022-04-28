На Дніпропетровщині "приліт" у Синельниківському районі: "Орки успішно "демілітаризували" покинуту промислову зону". ФОТО
Війська РФ завдали чергового удару по Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас "приліт" у Синельниківському районі. Поцілило у колишній завод. Там нічого не було. Орки успішно "демілітаризували" покинуту промислову зону", - зазначив він.
