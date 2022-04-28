УКР
На Дніпропетровщині "приліт" у Синельниківському районі: "Орки успішно "демілітаризували" покинуту промислову зону". ФОТО

Війська РФ завдали чергового удару по Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас "приліт" у Синельниківському районі. Поцілило у колишній завод. Там нічого не було. Орки успішно "демілітаризували" покинуту промислову зону", - зазначив він.

На Дніпропетровщині приліт у Синельниківському районі: Орки успішно демілітаризували покинуту промислову зону 01
На Дніпропетровщині приліт у Синельниківському районі: Орки успішно демілітаризували покинуту промислову зону 02
На Дніпропетровщині приліт у Синельниківському районі: Орки успішно демілітаризували покинуту промислову зону 03

Також читайте: Велику Костромку на Дніпропетровщині окупанти тричі обстрілювали касетними снарядами, постраждалих немає, - ОВА

армія рф (18469) обстріл (30349) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (4142)
Вони ж працюють по картам 1945 року, бо ГЛОНАС -- is blocked!!!
Дебіли бл**дь!!!
28.04.2022 09:08 Відповісти
Покинуту- можна було і не писать, і фото поставить якесь ліве.
28.04.2022 09:12 Відповісти
Резніченку зовсім нічим зайнятися, ніж доповідати кацапам- куди попало?
28.04.2022 09:13 Відповісти
СПАСІБА....Будем бити прицільніше..по нафтобазах..по складах зброї..по логістичних центрах
28.04.2022 09:42 Відповісти
Ну и зачем раскрыли карты? Нужно было наоборот найти какую то старую технику и говорить что там был склад, пускай бы тратили свои ракеты на уничтожение металолома
28.04.2022 10:10 Відповісти
Як же наші чиновники ******* поляпати язиком. Мабуть помруть, якщо не розголосять інформацію.
28.04.2022 11:01 Відповісти
Умные бомбы алагофнетоф с точностю +/- 3 километра.
28.04.2022 11:29 Відповісти
Нашим чиновникам о подобных попаданиях рашракет надо наоборот "мрачно"разглагольствовать об их точности,а не высказывать с сарказмом об их криворукости
28.04.2022 13:16 Відповісти
 
 