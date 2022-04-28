На Харківщині затримано жінку, яка передала ворогу інформацію про переміщення ЗСУ. ФОТО

У Харківському районі поліцейські затримали жінку, яка надавала ворогу таємну інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківської області.

Як зазначається, 58-річну мешканку селища Васіщеве викрили співробітники управління карного розшуку ГУНП спільно з працівниками відділу поліції № 3 ХРУП № 1.

Попередньо встановлено, що підозрювана через свій мобільний телефон у період з 26 по 27 квітня надавала своєму братові, який перебуває на непідконтрольній території та співпрацює з РФ, координати розташування військової техніки ЗСУ та інформацію щодо її переміщення.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Подружжя з Бахмуту заарештували за співпрацю з окупантами

Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Для з’ясування усіх обставин події жінку передали співробітникам СБУ.