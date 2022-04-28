УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5285 відвідувачів онлайн
Новини Фото
22 217 35

На Харківщині затримано жінку, яка передала ворогу інформацію про переміщення ЗСУ. ФОТО

У Харківському районі поліцейські затримали жінку, яка надавала ворогу таємну інформацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківської області.

Як зазначається, 58-річну мешканку селища Васіщеве викрили співробітники управління карного розшуку ГУНП спільно з працівниками відділу поліції № 3 ХРУП № 1.

Попередньо встановлено, що підозрювана через свій мобільний телефон у період з 26 по 27 квітня надавала своєму братові, який перебуває на непідконтрольній території та співпрацює з РФ, координати розташування військової техніки ЗСУ та інформацію щодо її переміщення.

На Харківщині затримано жінку, яка передала ворогу інформацію про переміщення ЗСУ 01

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Подружжя з Бахмуту заарештували за співпрацю з окупантами

Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Для з’ясування усіх обставин події жінку передали співробітникам СБУ.

Автор: 

армія рф (18469) Нацполіція (15423) росія (67226) Харківщина (6054) шпигунство (1047) колабораціонізм (1190) ЗСУ (7843)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Чергова мерзенна гнида...
показати весь коментар
28.04.2022 09:53 Відповісти
+31
надеюсь, по дороге в суд у нее случится инфаркт или что-то еще смертельно-колющее. Пора уже заканчивать с ватой в нашей Украине
показати весь коментар
28.04.2022 09:54 Відповісти
+31
Подібні тварюки навіть гірші за орків.
показати весь коментар
28.04.2022 09:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергова мерзенна гнида...
показати весь коментар
28.04.2022 09:53 Відповісти
А скільки таких ще є ...... тисячі...
показати весь коментар
28.04.2022 11:09 Відповісти
надеюсь, по дороге в суд у нее случится инфаркт или что-то еще смертельно-колющее. Пора уже заканчивать с ватой в нашей Украине
показати весь коментар
28.04.2022 09:54 Відповісти
не наш метод..

Крім того є БІЛЬШ НЕБЕЗПЕЧНІ ЗРАДНИКИ... Є "ФСБ-шні консерви" досі при посадах...

от їх би варто би було..

"в назіданіє іншим"...
показати весь коментар
28.04.2022 10:08 Відповісти
Подібні тварюки навіть гірші за орків.
показати весь коментар
28.04.2022 09:54 Відповісти
Ретушируй-не ретушируй, а тупое @бло ватницы не скрыть.
показати весь коментар
28.04.2022 09:55 Відповісти
"Бабка с красной тряпкой" Бабка с красной тряпкой это символ русской агрессии. Русские придумали причину почему они бомбят города и убивают мирных украинцев, насилуют женщин и детей. Причина - бабка с красной тряпкой которую нужно срочно защитить (Семён Скрепецкий)
показати весь коментар
28.04.2022 09:55 Відповісти
Там кацапы бегают с тряпкой и подымают ее над окупированными населенными пунктами, которую якобы подымали над Рейхстагом.

Вот бы захватить эту "реликвию", обоссать и сжечь. И всё это в ютубчик запилить, шоб у ваки еще больше полыхало
показати весь коментар
28.04.2022 10:00 Відповісти
Разве они эту тряпку не в космос отправили, роботу Фёдору, чтоб на МКС махал?
Правда, не долетела тряпочка, сгорела вместе с мощами в атмосфере...
показати весь коментар
28.04.2022 11:22 Відповісти
Им что - сложно еще сотню-другую тряпок нарезать и объявить их "теми самыми"?
показати весь коментар
28.04.2022 12:25 Відповісти
Это как надо любить ГОВНО, что бы с ним сотрудничать...
показати весь коментар
28.04.2022 09:59 Відповісти
Сделать наколку на лбу "Слава Україні" и перебросить через границу.
показати весь коментар
28.04.2022 10:00 Відповісти
И Тризуб на всю спину
показати весь коментар
28.04.2022 10:03 Відповісти
Пикселизация тут не поможет, и сквозь ретушь видна коровья рожа.

показати весь коментар
28.04.2022 10:07 Відповісти
Не ображай худобу таким порівнянням, від худоби є велика користь на відміну від цієї істоти.
показати весь коментар
28.04.2022 10:24 Відповісти
Думаю, кацапы с удовольствием бы жрали холодец из этой ватницы.
..так, размышляю о пользе этого существа...
показати весь коментар
28.04.2022 11:25 Відповісти
Навіть незважаючи, що її іпало заретушували, проглядається мордяка як і у всіх любителів узького міра. Вони близнюкі, всі однакові, як наші синяки алкаші.
показати весь коментар
28.04.2022 10:07 Відповісти
Вбивця.
показати весь коментар
28.04.2022 10:09 Відповісти
Чому такі люди мають громадянство України?І не кажіть, що це не на часі.
показати весь коментар
28.04.2022 10:12 Відповісти
То есть за смерть нескольких наших защитников всего ДВЕНАДЦАТЬ лет? По законам военного времени - расстрел
показати весь коментар
28.04.2022 10:12 Відповісти
Голову б ей отрезать с..ке.
показати весь коментар
28.04.2022 10:48 Відповісти
Недотрахана самка-алкоголічка, породження батьків-алкоголіків-зоофілів.
показати весь коментар
28.04.2022 10:54 Відповісти
Чого так багато можна і дати три роки умовно. А якщо серьозно то в воєнний час таким давати довічне без права амністії. а ще краще незатримувати а прибити на місці.
показати весь коментар
28.04.2022 11:07 Відповісти
Згiдна на 200%
показати весь коментар
30.04.2022 09:52 Відповісти
Але спочатку вибийте їй прикладом усі зуби.
показати весь коментар
28.04.2022 11:18 Відповісти
По условиях военного времени смертная казнь
И ---- показательно публично
Ведь ещё информация стоила жизни защитникам
Украины и мирным жителям
Чем ещё жизнь-- дороже граждан Украины
А то получится --как нелю штепу судили судили и что ,
и харьковского топаза он в первый же день
Войны вылез из норы
показати весь коментар
28.04.2022 11:33 Відповісти
коренная ватчанка
показати весь коментар
28.04.2022 12:01 Відповісти
ну посадят ее, а дальше? Убивать нужно сразу при попытке к бегству
показати весь коментар
28.04.2022 12:03 Відповісти
Так і будуть по одному на тиждень висмикувати, чи вже час працювати по спискам прихожан московського паханату
показати весь коментар
28.04.2022 12:15 Відповісти
"Это я этот паршивый овца 12 лет на свой налог кормить буду?"
показати весь коментар
28.04.2022 12:47 Відповісти
Таку мразоту потрібно знищувати фізично , так як воно немає права на
життя !
Скільки наших дітей вже знищили орки із- за таких шльондр рашистських 😕
показати весь коментар
28.04.2022 12:59 Відповісти
Дайте її в руки батькам загиблих наших ВОЇНІВ.
показати весь коментар
28.04.2022 13:52 Відповісти
Не злите людей !Стреляйте паскуд на месте !
показати весь коментар
28.04.2022 16:53 Відповісти
 
 