На Харківщині затримано жінку, яка передала ворогу інформацію про переміщення ЗСУ. ФОТО
У Харківському районі поліцейські затримали жінку, яка надавала ворогу таємну інформацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківської області.
Як зазначається, 58-річну мешканку селища Васіщеве викрили співробітники управління карного розшуку ГУНП спільно з працівниками відділу поліції № 3 ХРУП № 1.
Попередньо встановлено, що підозрювана через свій мобільний телефон у період з 26 по 27 квітня надавала своєму братові, який перебуває на непідконтрольній території та співпрацює з РФ, координати розташування військової техніки ЗСУ та інформацію щодо її переміщення.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років", - йдеться у повідомленні.
Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Для з’ясування усіх обставин події жінку передали співробітникам СБУ.
Крім того є БІЛЬШ НЕБЕЗПЕЧНІ ЗРАДНИКИ... Є "ФСБ-шні консерви" досі при посадах...
от їх би варто би було..
"в назіданіє іншим"...
Вот бы захватить эту "реликвию", обоссать и сжечь. И всё это в ютубчик запилить, шоб у ваки еще больше полыхало
Правда, не долетела тряпочка, сгорела вместе с мощами в атмосфере...
..так, размышляю о пользе этого существа...
И ---- показательно публично
Ведь ещё информация стоила жизни защитникам
Украины и мирным жителям
Чем ещё жизнь-- дороже граждан Украины
А то получится --как нелю штепу судили судили и что ,
и харьковского топаза он в первый же день
Войны вылез из норы
життя !
Скільки наших дітей вже знищили орки із- за таких шльондр рашистських 😕