217 іграшок принесли на центральну площу Кам’янського на знак пам’яті про загиблих на війні дітей. ФОТОрепортаж

На центральній площі Кам’янського пройшла мовчазна акція "Спустошені подвір’я". У пам’ять про маленьких жертв війни виставили дитячі іграшки.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"217 українських дітей більше ніколи не бавитимуться на подвір’ї, не ганятимуть на велосипеді, не проситимуть у мами купити нову іграшку. Їхні життя безжалісно зжерла страшна війна. Це неможливо пробачити, бо смерть дітей не пробачають", – зазначив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Акцію організували Центр молодіжних ініціатив та міська рада Кам’янського. Долучилися місцеві освітяни та школярі разом із батьками.

"Назва нашого заходу символічна. Зібрали ті речі, якими дітки зазвичай так люблять бавитися на подвір’ї. Але війна робить ці подвір’я спустошеними", – поділилася одна з організаторів акції Ольга Вінніченко.

Подібні акції вже проходили у різних містах України та світу. Долучилися Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Нью-Йорк, Атланта, Берлін, Мюнхен, Брюссель, Будапешт, Сульцмата, Берлін.

























