18 253 15

Росія вдарила ракетою по Запоріжжю. Є постраждалі, серед них дитина, - ОВА. ФОТО

У Запорізькій ОВА підтвердили ранкові вибухи 28 квітня. Ракета окупантів влучила у приватний сектор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

За попередьою інформацією пошкоджено два будинки в приватному секторі.

"Удар був завданий рашистською авіацією, застосували ракеті Х-55 класу "повітря-земля". Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них - дитина", -йдеться у повідомленні.

 Росія вдарила ракетою по Запоріжжю. Є постраждалі, серед них дитина, - ОВА 01

Інформацію обіцяють уточнити найближчим часом.

Топ коментарі
+23
Це ракетою яку кучма віддав в обмін на гарантії кацапів ...
28.04.2022 10:06 Відповісти
+20
Саме та, повертають кацапи, а кучма десь дупу свою гріє
28.04.2022 10:08 Відповісти
+18
Підараси.
28.04.2022 10:04 Відповісти
Підараси.
28.04.2022 10:04 Відповісти
Геноцид
28.04.2022 10:04 Відповісти
Тварі
28.04.2022 10:05 Відповісти
Це ракетою яку кучма віддав в обмін на гарантії кацапів ...
28.04.2022 10:06 Відповісти
Саме та, повертають кацапи, а кучма десь дупу свою гріє
28.04.2022 10:08 Відповісти
А де Кучма сам? Так за москвою тягнув, коли був президентом - відстоював як міг всі їхні накази, а тут раз - і пропав десь.
28.04.2022 10:17 Відповісти
в нього багатовекторність була...згадайте Тузлу...
28.04.2022 10:26 Відповісти
Яку випустили з модифікованого стратегічного бомбардувальника ТУ95МС який Чучмо теж передав раші!
28.04.2022 10:12 Відповісти
После распада СССР большая часть ракет Х-55 и их самолетов-носителей осталась за пределами России, в частности,в Казахстане и на Украине, где находилось, соответственно, 40 Ту-95МС в Семипалатинске, 25 в Узине и 21 Ту-160 в Прилуках. Вместе с самолетами на украинских базах оставалось 1068 ракет Х-55. С Казахстаном удалось договориться достаточно быстро, обменяв тяжелые бомбардировщики на предложенные российской стороной истребители и штурмовики. К 19 февраля 1994г. все ТУ-95МС были перегнаны на дальневосточные аэродромы, где ими были оснащены 182-й и 79-й ТБАП. Переговоры с Украиной тянулись долго. В конечном итоге в счет долгов за газ украинской стороной были переданы три ТУ-95МС и восемь Ту-160, перелетевшие в Энгельс в феврале 2000г. В конце 1999 г. 575 крылатых ракет воздушного базирования Х-55 и Х-55СМ также было доставлено из Украины в Россию.

https://missilery.info/missile/x55
28.04.2022 10:56 Відповісти
Збори...ради...очікується заява Байдена...Де вже та тяжка зброя та ППО,бл... Дебілізм.
28.04.2022 10:13 Відповісти
в асфальті
28.04.2022 10:25 Відповісти
Пока сюда оружией дойдет, пройдут недели. И оно отправится на фронт, а не частные секторы защищать. ПВО в городах и по периметру областей - это была забота нашей власти. Нам орали с осени про нападение параши, но никто не почесался заняться обороной страны. Вот и отхаркиваем кровью теперь.
28.04.2022 12:10 Відповісти
Так ми продовжуемо рахувати збитки. Бо за 30 років не придбали жодного літака. Ба навіть відмовились від наданих Канадою . У 2015 Ф-18. Бо за 30 років, маючи всі складові не спромоглися розробити та виробити жодного ЗРК. Навіть за роки з 14 по 22 лише ремонтували та вдосконалювали те що лишилося від СРСР. Бо за вісім років війни на виході з Криму не зроблено ніякого УРа чи чогось в тому роді. Зато відремонтували дороги, щоб швидше рухались танки!
28.04.2022 10:35 Відповісти
Одужання пораненим.
28.04.2022 11:22 Відповісти
 
 