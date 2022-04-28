18 253 15
Росія вдарила ракетою по Запоріжжю. Є постраждалі, серед них дитина, - ОВА. ФОТО
У Запорізькій ОВА підтвердили ранкові вибухи 28 квітня. Ракета окупантів влучила у приватний сектор.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.
За попередьою інформацією пошкоджено два будинки в приватному секторі.
"Удар був завданий рашистською авіацією, застосували ракеті Х-55 класу "повітря-земля". Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них - дитина", -йдеться у повідомленні.
Інформацію обіцяють уточнити найближчим часом.
