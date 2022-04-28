Росія вдарила ракетою по Запоріжжю. Є постраждалі, серед них дитина, - ОВА. ФОТО

У Запорізькій ОВА підтвердили ранкові вибухи 28 квітня. Ракета окупантів влучила у приватний сектор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

За попередьою інформацією пошкоджено два будинки в приватному секторі.

"Удар був завданий рашистською авіацією, застосували ракеті Х-55 класу "повітря-земля". Наразі відомо щодо трьох постраждалих, одна з них - дитина", -йдеться у повідомленні.

Інформацію обіцяють уточнити найближчим часом.

Також читайте: Російські окупанти марно намагалися покращити своє становище в напрямку Запоріжжя, - Генштаб

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Били струмом, відрізали палець, зламали 4 ребра": на Запоріжжі російські окупанти 12 днів катували учасника АТО