3 726 34

Росія, яка шантажує світ ядерною бомбою, перетворюється на другу Північну Корею, - Порошенко

Петро Порошенко в ефірі телеканалу MSNBC зазначив, що шантаж ядерною зброєю перетворює Росію на другу Північну Корею. Порошенко наголосив – Путін хоче залякати Україну, але йому не варто вірити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Fmr. Ukrainian President @poroshenko on the threat of nuclear war from Russia: "Don't trust Putin. Don't trust Russia. Don't be afraid of Russia."@jdbalart @MSNBC pic.twitter.com/MJd7fA7qYC

— José Díaz-Balart Reports (@JDBalartMSNBC) April 27, 2022

"Мені відомо лише про дві країни в світі, які загрожують світові ядерною війною. І назви цих країн Північна Корея та Росія. Сьогодні ми спостерігаємо за покроковою трансформацією Росії в Північну Корею. Адже в світі нема іншої країни, яка б говорила про ядерну війну з позиції її можливості", – констатує Порошенко.

"Загроза ядерною війною – це останній козир в кишені Путіна. Таким чином він хоче залякати нас, щоб ми, в Україні, здалися. А тому відповідь моя є дуже простою – не бійтеся Путіна. Не довіряйте Путіну та його погрозам. Він блефує. Адже він розуміє, що наслідки точно будуть", – переконаний Порошенко.

Росія, яка шантажує світ ядерною бомбою, перетворюється на другу Північну Корею, - Порошенко 01

"Цього січня пʼять ядерних держав погодили спільну заяву, в якій наголосили, що в ядерній війні не може бути переможців, і тому вона неприпустима. Чи слід нам розуміти, що навіть тут, як і у випадку з Будапештським меморандумом, Росія порушує своє слово? Це є додатковим підтвердженням того, що Путіну віри нема. Не вірте Росії, але й не бійтеся її", – наголосив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не приймаємо ультиматум Росії щодо членства України в ЄС та НАТО, - Порошенко

"Також хотів би сказати і Лаврову, і Путіну, і хто б там ще не був у Росії: не намагайтеся сховати свою варварську війну в Україні за погрозами ядерною війною. Всі в світі знають, що саме ви розпочали весь цей жах", – резюмує Порошенко.

Топ коментарі
+17
А ты как надоел. Растворись в пространстве имени спама.
показати весь коментар
28.04.2022 10:54 Відповісти
+15
Природнім шляхом він з'явився на світ на відміну від тебе
показати весь коментар
28.04.2022 11:37 Відповісти
+15
показати весь коментар
28.04.2022 11:41 Відповісти
А ты как надоел. Растворись в пространстве имени спама.
показати весь коментар
28.04.2022 10:54 Відповісти
Тобі більше подобається сойдемся где-то по средине?
показати весь коментар
28.04.2022 11:01 Відповісти
Окрім зашарпаних кацапських методичок, ватопідпілля нічим не забезпечують?
показати весь коментар
28.04.2022 11:12 Відповісти
Лезет вонь из кожи.
показати весь коментар
28.04.2022 11:16 Відповісти
Митися не пробували?
показати весь коментар
28.04.2022 12:36 Відповісти
КНДР ні на кого не нападала принаймні
показати весь коментар
28.04.2022 11:05 Відповісти
До 450 тисяч загиблих від вибухів та подальших хвороб, насамперед-онкології, та лише близько 12% вцілілих будов-це нічого страшного, "пусть шмальнет" ? Якими можуть бути масштаби смертей та руйнувань, якщо ***** зважиться на обстріли найбільших міст України-невідомо. Я не кажу, що треба боятися та розганяти паніку, але ж і розкидуватися такими закликами-не потрібно.
показати весь коментар
28.04.2022 12:59 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 11:14 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 11:16 Відповісти
А скоро так и будет. Корея-то закуклена была всю жизнь, и научилась выживать, а как выживет паРаша под санкциями, которая даже гвозди не производит?
показати весь коментар
28.04.2022 12:15 Відповісти
Напомни кто укатал в асфальт все ключевые военные программы страны? Например Нептун или Гром 2? Или Ольху?
показати весь коментар
28.04.2022 12:21 Відповісти
РАЙ подав заявку вступу до НАТО.
Після заяви пукіна шо всі росіяни попадуть в рай.
показати весь коментар
28.04.2022 11:17 Відповісти
Звідки воно вилізло?
показати весь коментар
28.04.2022 11:20 Відповісти
Природнім шляхом він з'явився на світ на відміну від тебе
показати весь коментар
28.04.2022 11:37 Відповісти
Це звичайне зебидло , яке думає , що вони при владі назавжди 😠
показати весь коментар
28.04.2022 12:31 Відповісти
Зесрань болотна , ти підеш на@ уй, а Порошенко залишиться , мразь ти
притрушена 😡
показати весь коментар
28.04.2022 12:28 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 11:41 Відповісти
Така ж сама істерика була на Ющенка. Бо і Ющенко і Порошенко є етнічними українцями.
показати весь коментар
28.04.2022 11:51 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXypfJ0d0IfbeyYmHCLeAllbunoFlP12L-9Np3If3lPgrTw4Qga50WLGZQWLrmTVITDivwp-Qrfff9k8C7RPzthCuyPnUm3zC10UOtZI8gG3301qypz4hFE8GCc-HreWyXuXTohrtayMTn5ZN0GSfR51nquUWsX0pNGrbxnCt7HRg&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл : Слуги разом із доважком з Голосу внесли законопроєкт, який усім спершу дуже сподобається. Бо в ньому йдеться про заборону всім, хто БУЛИ членами антиукраїнських партій балотуватися до органів влади. При тому не зазначається про аналіз, чи саме на той час партія вже мала антиукраїнську позицію та вела відповідну діяльність, чи ні. Ті, хто не особливо думають почали задоволено потирати руки, мовляв, тепер медведчуківські й регіоналівські не пройдуть у наступну Раду. То я вас дуже розчарую. Усі вони зможуть балотуватися.

Але зрозуміло, що уим хочуть заборонити політичну діяльність Петрові Порошенку (значить у слуг все мега погано)) . Бо зараз уніфіковані помийки розносять наклепи саме на нього.

Тому варто уточнити:

- 1998 року Порошенко став членом фракції СДПУ(о) у ВРУ та був в її політбюро. А хто був тоді лідером партії? Ні, не Медведчук. А соратник Ющенка Василь Онопенко. Медведчука там не було, вони з суркісами пізніше почали рейдерство. Але Порошенка вже там не було, бо він створив свою "Солідарність".

- А тепер про Партію регіонів. Тут узагалі маніпуляція. У травні 2000 року Порошенко та очолювана ним партія "Солідарність" стали співзасновниками Партії регіонального відродження "Трудова солідарність України". На той час партія належала до числа державницьких і протикомуністичних. А коли виникла всім відома Партія регіонів? Правильно. В кінці 2001 року. А де в той час перебував Петро Порошенко? Ще раз правильно: він остаточно визначився з ідеологічним спрямуванням та став співзасновником Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" й очолив виборчий штаб блоку.

Так що всі оці заявочки і вкиди політнечистот на вентилятор прилетять тому, хто зі своїм кварталом веселили московських найманців у Горлівці, поки у Словянську катували Володимира Рибака, прилетять тим, хто зараз в час московського вторгнення отримує криваві роялті від всяких СВАТІВ і ПАПІКІВ.

показати весь коментар
28.04.2022 11:53 Відповісти
Ой, а кто же это такой молодой Яныка поддерживает и агитирует за него? А ему запретят идти в президенты по новому закону?
показати весь коментар
28.04.2022 12:23 Відповісти
Після війни розберемося , як і де воювали слуги уроди і куди йшла шалена фінансова допомога зі всього світу !

А поки що , продовжуйте поливати брудом Пороха і Патріотів нашоі краіни , але пам'ятайте , що дістанемо всіх 😡
показати весь коментар
28.04.2022 12:38 Відповісти
Зараз зебіли понавдягали вишиванок і хизуються ними на телеекранах 24/7 і роблять вид, що ніхто не побачить їх злочинів. Зараз зе-гниди всупереч санкціям, реєструють кацапські буксекерські контори в Україні, видають багатомільярдний рефінанс рашистським банкам, а рашистські посіпаки - бойко, льовочкін, суркіси, шуфрик, королевська дуже затишно почувають себе у раді. Кому війна, а зе-гнидам - торгівля і бізнес на крові.
показати весь коментар
28.04.2022 12:22 Відповісти
Нічого , все фіксуємо і нічого не пробачимо , так як настав час , очистити
Украіну від злодюг і бидла , яке звикло жити на широку ногу , за рахунок украінців !
показати весь коментар
28.04.2022 12:53 Відповісти
 
 