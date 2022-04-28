Росія, яка шантажує світ ядерною бомбою, перетворюється на другу Північну Корею, - Порошенко

Петро Порошенко в ефірі телеканалу MSNBC зазначив, що шантаж ядерною зброєю перетворює Росію на другу Північну Корею. Порошенко наголосив – Путін хоче залякати Україну, але йому не варто вірити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Fmr. Ukrainian President @poroshenko on the threat of nuclear war from Russia: "Don't trust Putin. Don't trust Russia. Don't be afraid of Russia."@jdbalart @MSNBC pic.twitter.com/MJd7fA7qYC — José Díaz-Balart Reports (@JDBalartMSNBC) April 27, 2022

"Мені відомо лише про дві країни в світі, які загрожують світові ядерною війною. І назви цих країн Північна Корея та Росія. Сьогодні ми спостерігаємо за покроковою трансформацією Росії в Північну Корею. Адже в світі нема іншої країни, яка б говорила про ядерну війну з позиції її можливості", – констатує Порошенко.

"Загроза ядерною війною – це останній козир в кишені Путіна. Таким чином він хоче залякати нас, щоб ми, в Україні, здалися. А тому відповідь моя є дуже простою – не бійтеся Путіна. Не довіряйте Путіну та його погрозам. Він блефує. Адже він розуміє, що наслідки точно будуть", – переконаний Порошенко.

"Цього січня пʼять ядерних держав погодили спільну заяву, в якій наголосили, що в ядерній війні не може бути переможців, і тому вона неприпустима. Чи слід нам розуміти, що навіть тут, як і у випадку з Будапештським меморандумом, Росія порушує своє слово? Це є додатковим підтвердженням того, що Путіну віри нема. Не вірте Росії, але й не бійтеся її", – наголосив Порошенко.

"Також хотів би сказати і Лаврову, і Путіну, і хто б там ще не був у Росії: не намагайтеся сховати свою варварську війну в Україні за погрозами ядерною війною. Всі в світі знають, що саме ви розпочали весь цей жах", – резюмує Порошенко.