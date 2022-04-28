Наслідки обстрілу окупантами Очеретинської громади на Донеччині: Тільки в одному селищі пошкоджено 27 будинків. ФОТО
27 будинків тільки в одному невеличкому селищі Ласточкине Очеретинської громади на Донеччині пошкодили росіяни вчорашніми обстрілами.
Три з цих будинків зазнали прямого влучання снарядів. Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Постійно продовжуємо евакуацію мешканців громади та підтримуємо умови для життя тих, хто досі залишається на місці. Підтримуємо людей гуманітарною допомогою, за можливості, відновлюємо пошкоджені росіянами електромережі, газогони та водогони. Активні бойові дії ще триватимуть, тому важливо, щоб якомога більше людей покинули лінію фронту та Донецьку область загалом", - зазначає очільник регіону.
В ОДА повідомляють, що колаборанти вказали росіянам місце, де зберігається скіфське золото, яке було виявлено археологами у 1950-х роках.