Полонений окупант розповів про бої за Рубіжне: У нас багато вбитих, половину викосило одразу, кадирівці тікають, щойно їх зажимають. ВIДЕО

"Друга армія світу" не витримує боїв з українськими військовими, кадирівці тікають, росіяни їдуть додому в кульках.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, місто Рубіжне ворог штурмує 3-4 рази за добу. Прилітають сотні крупнокаліберних снарядів по кожній позиції. Ворожі танки луплять невпинно. Окупант шле нові й нові сили, щоб прорвати оборону, але ті лише зазнають втрат, а живі тікають з поля бою.

"Полонений рашист все це підтверджує. Нічого суватися на чужу землю! Всіх загарбників чекає лише одне - те, що на фото. Луганська земля з добривами", - зазначає Гайдай.

Далі він опублікував допит полоненого ворога.

"В Рубіжному ми воюємо близько 10 діб, бойовий дух у нас вже жахливий, люди не хочуть служити, хочуть повернутися додому, а керівництво не дозволяє. Вони не дозволяють нам навіть подзвонити, харчування жахливе, ми в погребах живемо, умов ніяких немає, ніякого забезпечення. Що сім'я передала з дому, те і носиш. Навіть трусів з носками немає...Багато (вбитих окупантів. - Ред.). З 250 зразу ж викосило половину. Зараз до 100 людей в нашому батальйоні в Рубіжному разом з резервістами. Є кадирівці. Якщо їх зажимають, двухсотять, трьохсотять, вони одразу тікають", - розповідає він.

