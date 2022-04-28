УКР
Полонений окупант розповів про бої за Рубіжне: У нас багато вбитих, половину викосило одразу, кадирівці тікають, щойно їх зажимають. ВIДЕО

"Друга армія світу" не витримує боїв з українськими військовими, кадирівці тікають, росіяни їдуть додому в кульках.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, місто Рубіжне ворог штурмує 3-4 рази за добу. Прилітають сотні крупнокаліберних снарядів по кожній позиції. Ворожі танки луплять невпинно. Окупант шле нові й нові сили, щоб прорвати оборону, але ті лише зазнають втрат, а живі тікають з поля бою.

"Полонений рашист все це підтверджує. Нічого суватися на чужу землю! Всіх загарбників чекає лише одне - те, що на фото. Луганська земля з добривами", - зазначає Гайдай.

Полонений окупант розповів про бої за Рубіжне: У нас багато вбитих, половину викосило одразу, кадирівці тікають, щойно їх зажимають 01

Далі він опублікував допит полоненого ворога.

"В Рубіжному ми воюємо близько 10 діб, бойовий дух у нас вже жахливий, люди не хочуть служити, хочуть повернутися додому, а керівництво не дозволяє. Вони не дозволяють нам навіть подзвонити, харчування жахливе, ми в погребах живемо, умов ніяких немає, ніякого забезпечення. Що сім'я передала з дому, те і носиш. Навіть трусів з носками немає...Багато (вбитих окупантів. - Ред.). З 250 зразу ж викосило половину. Зараз до 100 людей в нашому батальйоні в Рубіжному разом з резервістами. Є кадирівці. Якщо їх зажимають, двухсотять, трьохсотять, вони одразу тікають", - розповідає він.

+25
Что бы попасть к мамкиной сиське...им для начала нужно отсосать украинской письки...
28.04.2022 12:00 Відповісти
+24
#Нехай_щастить_окупанту
В чорному, поліетиленовому мішку.
28.04.2022 11:58 Відповісти
+23
Щас кацапы посмотрят на фото и подумают, что в ВСУ появились новые бойцы - неведимки, он даже лиц под капюшоном нету, а одетые, потом что холодно
28.04.2022 12:00 Відповісти
28.04.2022 15:06 Відповісти
Ой щас заплакаю, какие условия трудные у ************, такие бедняжки, кушать не чего и домой к сиське хотят
28.04.2022 11:58 Відповісти
Разворовали видно уже всё , в марте хвастались что с носками и трусами проблем нет, почти в каждой квартире несколько пачек новых лежат , а вот то что там кацапские танки появились это не очень , раньше в Рубежном наши им жизни не давали, жаловались , что это самое страшное было
28.04.2022 12:24 Відповісти
А як же ти хотів? - це, "гадьониш", Україна.
28.04.2022 11:59 Відповісти
Щас кацапы посмотрят на фото и подумают, что в ВСУ появились новые бойцы - неведимки, он даже лиц под капюшоном нету, а одетые, потом что холодно
28.04.2022 12:00 Відповісти
вполювали москалика,яка краса..
28.04.2022 12:08 Відповісти
Українські НазГули
28.04.2022 12:11 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWBLsQ5Hv-nC3YStBp9z6mnSy_nhR4vdyRNHmno2eNAJrZ4C-P23i-gmXTNj23BDaHC4B4HKiyisoqCKRB0NJf0op9DfaKvpnjWhJhBojCpz28c-iJfzeKq4x8Ij5GhrRI&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1088196341768456&set=a.605475290040566 17 hrs ·

Мені подобається ця карта. Біля наших кордонів розташовано дуже багато нафтосховищ московії. Воно й не дивно. Тут проходить нафтопровід "Дружба", тому ще за СРСР збудували й ряд нафтосховищ для накопичення енергоресурсу. І два з них уже загорілися через неуважне куріння. Щось мені підказує, що неакуратний сторож щось нахомутає ще, принаймні, на двох дуже великих сховищах. Одне неподалік Орла, а друге у Воронежі. Тільки з Воронежем усе дуже складно - за давньою традицією розбомбити свій Воронеж мають самі ж рашики. Ви ж пригадуєте: "Сейчас мы едем захватывать Лондон, Киев и Чикаго. Но если всюду получим [п-ы], то пойдём бомбить свой город Воронеж".





648648

45 Shares



Like



Share

28.04.2022 12:04 Відповісти
все правильно: в кулькАх.
28.04.2022 12:54 Відповісти
Ні фіга не правильно. Не існує в українській мові слова "кульок", є, наприклад, "кУлик" і ще кілька синонімів - користуйтеся на здоров'я. А редактору треба хоча б час від часу словником користуватися, а не видаляти слушні зауваження.
28.04.2022 17:55 Відповісти
ваівать нє хотять, а мародьори з продотрядамі - ето пожалуйста...

Власти Красноярского края РФ будут забирать сельхозпродукцию из украинского Херсона. Так они решили «поддержать» свое сельское хозяйство.

Такая новость появилась на сайте регионального ЗакСа.
В сообщении говорится, что власти российского региона «приняли постановление о поставках сельхозпродукции из Украины». https://t.me/charter97_org/71433
28.04.2022 12:06 Відповісти
ніколи такого не було (400 років), і ось знову
28.04.2022 12:12 Відповісти
Значить потрібно спалити свої зерносховища, щоб козлорогим нічого не дісталось. Нехрін їх годувать- хай беруть, де хочуть.
28.04.2022 13:50 Відповісти
свою дурную голову спали - можна конфисковать груз когда он повезут его на продажу
28.04.2022 18:19 Відповісти
У даному випадку кацап може обратіться тільки до народу України щоб зберегли його нікчемне життя. Я не кажу про прощення, кацапам прощення ніякого небуде.
28.04.2022 12:14 Відповісти
Кадыровцы храбрый но не надолго😆🤣😆🤣

Это понятно... По меркам России, кадыровцы - народ зажиточный... У всех в Чечне - хорошие дома и Гелентвагены в гараже...хорошее мат.обеспечение кадыровских банд.... Жены кадыровцев, не получают мешок картошки и пакет макарон, в виде МЕСЯЧНОГО ПАЙКА, как обычные жены, русских офицеров...
При такой красивой жизни, кому охота погибать на какой-то Украине?
28.04.2022 12:16 Відповісти
Слив засчитан
28.04.2022 12:17 Відповісти
От чесно відрубати ногу і руку булоб справедливо
28.04.2022 12:19 Відповісти
Как все-таки в России в 21 веке сильно поменяллся смысл фразы, вполне обычной в военное время:
- Вам пакет!
28.04.2022 12:34 Відповісти
На жалость давят, казлы!
28.04.2022 12:43 Відповісти
Це ще не все, *****! Віділлються вам сльози українських матерів! Смерть загарбникам-рашистам!
28.04.2022 13:22 Відповісти
*******, падлюка... лугандони люто ненавидять українське і вбивають українців з особою яростью
28.04.2022 13:23 Відповісти
-'не ВІрю (с)
28.04.2022 13:56 Відповісти
саме головне для луГанскава хахла малароса те, що він "ситий", йбтвмть
28.04.2022 14:01 Відповісти
А нащо кадирівцям воювать? Це не їхня війна.
Вони більше як для устрашающого фактора використовуються росією.
28.04.2022 15:37 Відповісти
А что он ещё может сказать?
28.04.2022 22:24 Відповісти
бежать надо было из ордло заранее.
29.04.2022 04:45 Відповісти
Не будут чеченцы за россию воевать, все понты
29.04.2022 06:28 Відповісти
 
 