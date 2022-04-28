УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8527 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
8 203 36

Генеральний секретар ООН Гутерріш відвідав Бородянку: "Війна в жодному разі не може бути прийнятною у ХХІ столітті". ФОТО

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідав постраждалу від російських загарбників Бородянку на Київщині.

Про це повідомив у Твітері Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці втікають. Війна в жодному разі не може бути прийнятною у ХХІ столітті", - сказав Гутерріш під час відвідання Бородянки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН після відвідин Москви прибув до Києва: "Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще для всіх"

Генеральний секретар ООН Гутерріш відвідав Бородянку: Війна в жодному разі не може бути прийнятною у ХХІ столітті 01

Як повідомлялося, 27 квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до України після відвідування Москви, де зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним.

Автор: 

ООН (3418) Гутерріш Антоніу (404) Бородянка (84)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Дивилась по німецьких смі,Бородянка, чорні будівлі, дивились усі в черзі до лікаря. Не думаю, що його візит щось змінить. До речі усі новини в Німеччині з України починаються,сьогодні українська звучала з Києва. Тримайтесь і бережіть Україну
показати весь коментар
28.04.2022 12:53 Відповісти
+13
(і ледь стримався щоб не кукурікати: ну здайтеся ви, ну капітулюйте, ну чого ви
показати весь коментар
28.04.2022 12:51 Відповісти
+9
***** уговаривают Украину прекратить войну?
показати весь коментар
28.04.2022 12:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
(і ледь стримався щоб не кукурікати: ну здайтеся ви, ну капітулюйте, ну чого ви
показати весь коментар
28.04.2022 12:51 Відповісти
Цього не було,не перебільшуйте
показати весь коментар
28.04.2022 12:54 Відповісти
***** уговаривают Украину прекратить войну?
показати весь коментар
28.04.2022 12:51 Відповісти
ты придурок?
показати весь коментар
28.04.2022 12:57 Відповісти
це ти, 73/43%зебіл, запитуєш в самого себе?
Так скажу тобі прямо: ти - дебіл!
показати весь коментар
28.04.2022 13:42 Відповісти
А хіба Україна її починала? Ми захищаємось і будемо продовжувати це робити, незважаючи на бажання ху*ла та його консерв.
показати весь коментар
28.04.2022 13:09 Відповісти
Дивилась по німецьких смі,Бородянка, чорні будівлі, дивились усі в черзі до лікаря. Не думаю, що його візит щось змінить. До речі усі новини в Німеччині з України починаються,сьогодні українська звучала з Києва. Тримайтесь і бережіть Україну
показати весь коментар
28.04.2022 12:53 Відповісти
может его заменить каким-нибудь девайсом, в целях экономии ресурсов, смартфоном или калькулятором?
показати весь коментар
28.04.2022 12:54 Відповісти
Ну зря вы так...вон поела женщина от ООН в Запорожье решать вопрос коридора из Мариуполя...будет ли ***** сотрудничать не ясно Международный суд в ГАГЕ это структура ООН. Они меняют правила чтобы Россиюлишать права актов СБ ООН а именно если вето 10 суток обязана созывается Ассамблея СТРАН ООН. И ГОЛОСУЮТ ДОКУМЕНТ обязательный для всех....на который Раша накладка вето у Раши их дипломатов ООН НАСТОЯЩАЯ истерика припадок случился постепенно пересмотрят подходы в вопросах формирования СБ ООН например минимально если ставится резолюция в отношении Раши то она просто сидит на СБ ее мнение вообще никак не выражается в том числе и. Право на вето...
показати весь коментар
28.04.2022 13:12 Відповісти
Раша - военный преступник - ей не место в СОВБЕЗЕ
показати весь коментар
28.04.2022 13:45 Відповісти
Ви її звідти викинете?
показати весь коментар
28.04.2022 19:34 Відповісти
Ты хоть знаки препинания ставь, ничего понять невозможно из этого потока мыслей.
показати весь коментар
28.04.2022 16:34 Відповісти
я гадаю, це має бути щось на кшталт Сірі
показати весь коментар
28.04.2022 18:09 Відповісти
Та ты шо? А шо ты для этого сделал? Твоя организация вроде как для этого и была создана, импотент беспомощный, ездит только болтает и бабки просерает фондовые
показати весь коментар
28.04.2022 12:55 Відповісти
он - клерк, а "держатели акций" - 5 постоянных членов Сов Беза

систему надо ломать !
показати весь коментар
28.04.2022 13:34 Відповісти
Клерк на зарплате . Раша пугает ООН , что перестанет платить им содержание
хотя зная рашу- он пистят , но не платят . Там надо ещё их платежи сверять
показати весь коментар
28.04.2022 13:47 Відповісти
**************...
показати весь коментар
28.04.2022 12:58 Відповісти
Обличчя Гутеріша
показати весь коментар
28.04.2022 12:58 Відповісти
Калік теж не повинно бути у ХХІ столітті. І поганої породи не повинно бути. І у чоловіків не повинно бути поганих дружин, у дружин - поганих чоловіків, у батьків - поганих дітей, у дітей - поганих батьків... Ну, ви зрозуміли - Гутерріш, він за все хороше проти всього поганого. Дякуємо.
показати весь коментар
28.04.2022 12:59 Відповісти
про шо воно шепче? війна вже йде, аж гай шумить
показати весь коментар
28.04.2022 13:01 Відповісти
Тони курит ситуашку на раз, но писдеть мамка запрещает
показати весь коментар
28.04.2022 13:04 Відповісти
якого х...оце .... тирлується в Києві а не поїде подивиться,що робиться в Маріуполі. Гнати цю виродь з України назад на свою оон.
показати весь коментар
28.04.2022 13:05 Відповісти
Оце сказало воно... Потужно. Як у калюжу перднув.
показати весь коментар
28.04.2022 13:08 Відповісти
Гутереш вчера высказал ГЕНИАЛЬНУЮ мысль : война не нужна ни росии , ни Украине !!! он ******* ООНОВЕЦ , кто в Украине РЕКЛАМИРОВАЛ войну с росией ???? УКРАИНА ЗАЩИЩАЕТ СВОЙ СУВЕРЕНИТЕТ СВОБОДУ НЕЗАВИСИМОСТЬ !!! надо было ***** это ДОКАЗЫВАТЬ !!!
показати весь коментар
28.04.2022 13:15 Відповісти
сов. союз ВЫГНАЛИ из ЛИГИ НАЦИЙ за Финляндию !!!! ооновцы ПРИЩИ на теле Земля !!! ее совет безопастности МЕРТВЫЙ институт , ни каких РЫЧАГОВ на агрессора не имеют !!!! оон ПОЗОРИЩЕ , залитое КРОВЬЮ невинных людей !!!
показати весь коментар
28.04.2022 13:18 Відповісти
ГУТТЕРЕШ ещё за Сирию должен ответить - там тоже были военные преступления раши и никто рашу из совбеза не выгнал
показати весь коментар
28.04.2022 13:50 Відповісти


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Генеральный секретарь ООН с 1 января 2017 года.

Генеральный секретарь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F) Социалистической партии Португалии (1992-2002), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8 премьер-министр Португалии (1995-2002), председатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB Социалистического интернационала (1999-2005), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2 верховный комиссар ООН по делам беженцев (2005-2015).

Санкт-Петербург, 7 июня 2019 года
Некоторые последние награды
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Туркмения 11 декабря 2020 годаЮбилейная медаль «25 лет Нейтралитета Туркменистана»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%88,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83#cite_note-16 [16] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%88,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83#cite_note-17 [17]
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F Киргизия 21 сентября 2017https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%C2%BB Орден «Достук» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%88,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%83#cite_note-15 [15]
показати весь коментар
28.04.2022 13:52 Відповісти
Соціалісти, - це такі собі дрібні фашистики на мінімалках.
показати весь коментар
28.04.2022 16:10 Відповісти
Гутьєрреш дивиться і весь його вигляд говорить:" Боже, ну за що це мені? Ще трішки - і я пішов би на пенсію. І ї...іться як хочете. Але ж ні...."
показати весь коментар
28.04.2022 13:53 Відповісти
Нікчема!!!!!!
показати весь коментар
28.04.2022 14:52 Відповісти
пустое трепло **********!
показати весь коментар
28.04.2022 15:02 Відповісти
Йому варто було відвідати спочатку Київ та Бородянку і потім їхати до москалів, а не навпаки.
показати весь коментар
28.04.2022 15:12 Відповісти
Вумный б*ядь! А ще забув свазать, шо сонце повинно гріти і світити...
показати весь коментар
28.04.2022 15:30 Відповісти
 
 