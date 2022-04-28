Генеральний секретар ООН Гутерріш відвідав Бородянку: "Війна в жодному разі не може бути прийнятною у ХХІ столітті". ФОТО

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш відвідав постраждалу від російських загарбників Бородянку на Київщині.

Про це повідомив у Твітері Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих і чорних. Я бачу, як мої онучки в паніці втікають. Війна в жодному разі не може бути прийнятною у ХХІ столітті", - сказав Гутерріш під час відвідання Бородянки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН після відвідин Москви прибув до Києва: "Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще для всіх"

Як повідомлялося, 27 квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до України після відвідування Москви, де зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним.