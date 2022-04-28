УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8527 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
8 757 6

Сотні рацій, тепловізорів та ПНБ: Techiia Foundation передала велику партію спорядження для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Громадська організація Techiia Foundation та її керівник Олег Крот передали на потреби Збройних Сил України велику партію спорядження, що включає в себе сотні рацій, тепловізорів та приладів нічного бачення.

Про це у дописі на Facebook повідомив волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco), передає Цензор.НЕТ.

Сотні рацій, тепловізорів та ПНБ: Techiia Foundation передала велику партію спорядження для ЗСУ 01

Він зазначив, що від організації бійці ЗСУ отримали: 350 рацій, 150 тепловізорів, коліматорні приціли із функцією нічного бачення та кронштейни. Також вже сотня приладів нічного бачення PVS-14 та PVS-31 3 були роздані безпосередньо військовим у підрозділах.

Сотні рацій, тепловізорів та ПНБ: Techiia Foundation передала велику партію спорядження для ЗСУ 02

Карпюк розповів, що загальна вартість закупки склала понад 2 млн у.о.

"І зараз тилами противника ходять люди, які вночі бачать дуже, дуже добре. І роблять комусь дуже, дуже погано", – говорить волонтер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомогу України потрібно подвоїти, - глава МЗС Британії Трасс

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко додав, що недавно до області прибула партія генераторів, касок та бронежилетів.

"Дякую Techiia Foundation та її керівнику Олегу Кроту. Разом ми сила! Продовжуємо працювати на перемогу!", – пише він.

Сотні рацій, тепловізорів та ПНБ: Techiia Foundation передала велику партію спорядження для ЗСУ 03

Також партія допомоги надійшла і на Харківщину. Туди організація направила 500 бронежилетів та 500 касок.

"Не варто зайвий раз нагадувати, наскільки захисне спорядження сьогодні необхідне як на передовій оборони, так і службам міст, які працюють під обстрілами", – наголосив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше у представництві Державної прикордонної служби повідомили, що від ГО Techiia Foundation до районів ведення активних воєнних дій було доставлено партію важливих для виконання бойових завдань речей.

Автор: 

допомога (8665) Харківщина (6054) Резніченко Валентин (518) ЗСУ (7843) Синєгубов Олег (860) Дніпропетровська область (4144)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Велике спасибі
показати весь коментар
28.04.2022 13:03 Відповісти
Techiia Foundation! ❤️❤️❤️
💙💛🇺🇦💪🔱
показати весь коментар
28.04.2022 13:08 Відповісти
Велике побажання: щоб вся допомога максимально швидко потрапляла до наших воїнів. А не зникала десь у ділків. Бо читати на Цензорі що"волонтерка Юсупова розшукує кошти на придбання квадрокоптерів і тепловізорів для захисників на фронті" на третьому місяці війни мені боляче. І така ситуація є незрозумілою при такій підтримці наших партнерів.
показати весь коментар
28.04.2022 13:20 Відповісти
Зайди на Волонтерську гарячу лінію - там таких об'яв тисячі на день, одна іншої красномовніша...
показати весь коментар
28.04.2022 18:23 Відповісти
Заховають на складах, а потім продадуть. Ну не вірю я їм, нашим "псевдоволонтерам", пов'язаним з можновладцями!
показати весь коментар
28.04.2022 14:02 Відповісти
Ну ось прізвище начебто прям бери та арештовуй... Але ні, все не чорнобіле)
Пацюки таких прізвищ не мають... Маскуються)
показати весь коментар
14.07.2022 19:07 Відповісти
 
 