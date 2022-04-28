Сотні рацій, тепловізорів та ПНБ: Techiia Foundation передала велику партію спорядження для ЗСУ. ФОТОрепортаж

Громадська організація Techiia Foundation та її керівник Олег Крот передали на потреби Збройних Сил України велику партію спорядження, що включає в себе сотні рацій, тепловізорів та приладів нічного бачення.

Про це у дописі на Facebook повідомив волонтер Олександр Карпюк (Serg Marco), передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що від організації бійці ЗСУ отримали: 350 рацій, 150 тепловізорів, коліматорні приціли із функцією нічного бачення та кронштейни. Також вже сотня приладів нічного бачення PVS-14 та PVS-31 3 були роздані безпосередньо військовим у підрозділах.

Карпюк розповів, що загальна вартість закупки склала понад 2 млн у.о.

"І зараз тилами противника ходять люди, які вночі бачать дуже, дуже добре. І роблять комусь дуже, дуже погано", – говорить волонтер.

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко додав, що недавно до області прибула партія генераторів, касок та бронежилетів.

"Дякую Techiia Foundation та її керівнику Олегу Кроту. Разом ми сила! Продовжуємо працювати на перемогу!", – пише він.

Також партія допомоги надійшла і на Харківщину. Туди організація направила 500 бронежилетів та 500 касок.

"Не варто зайвий раз нагадувати, наскільки захисне спорядження сьогодні необхідне як на передовій оборони, так і службам міст, які працюють під обстрілами", – наголосив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше у представництві Державної прикордонної служби повідомили, що від ГО Techiia Foundation до районів ведення активних воєнних дій було доставлено партію важливих для виконання бойових завдань речей.