Війська РФ завдали авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині: є влучання у промислове підприємство та житлові квартали, троє загиблих, троє поранених. ФОТО 18+

Сьогодні зранку війська РФ завдали авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Троє загиблих, троє поранених. Усі - цивільні. Такі попередні наслідки ранкового авіаудару, якого росіяни завдали по Нью-Йорку. Російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали. Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити", - зазначає він..

За словами Кириленка, знову і знову росіяни б'ють по цивільних — вони ведуть війну на винищення українського мирного населення.

"Усі злочини ретельно документуємо, за все доведеться відповідати!", - резюмує очільник регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу окупантами Очеретинської громади на Донеччині: Тільки в одному селищі пошкоджено 27 будинків. ФОТО

















