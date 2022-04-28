УКР
Війська РФ завдали авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині: є влучання у промислове підприємство та житлові квартали, троє загиблих, троє поранених. ФОТО 18+

Сьогодні зранку війська РФ завдали авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Троє загиблих, троє поранених. Усі - цивільні. Такі попередні наслідки ранкового авіаудару, якого росіяни завдали по Нью-Йорку. Російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали. Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити", - зазначає він..

За словами Кириленка, знову і знову росіяни б'ють по цивільних — вони ведуть війну на винищення українського мирного населення.

"Усі злочини ретельно документуємо, за все доведеться відповідати!", - резюмує очільник регіону.

армія рф (18477) обстріл (30361) Донецька область (9336) Кириленко Павло (917)
Топ коментарі
За Нью-Йорк ох ви орки від ЗСУ і Байдена відгребете.
28.04.2022 14:38 Відповісти
Зато какой заголовок. вата дрочит в экстазе. Ударили по Нью-Йорку
28.04.2022 14:36 Відповісти
Украине не будет в безопасности, пока кацапы существуют.
28.04.2022 14:39 Відповісти
Зато какой заголовок. вата дрочит в экстазе. Ударили по Нью-Йорку
28.04.2022 14:36 Відповісти
За Нью-Йорк ох ви орки від ЗСУ і Байдена відгребете.
28.04.2022 14:38 Відповісти
срочно новость на стол Байдену,если дед уже с воздухом здороваеться то легко может подумать что ньюйорщину бомбят,сразу ядерные томагавки на масквабад полетят)
28.04.2022 14:38 Відповісти
Ахаха.
28.04.2022 14:41 Відповісти
Впевнений ці кінчені вдарили туди по мирних лише із-за назви - в них же немає цілі, як і мозку.
28.04.2022 14:39 Відповісти
Не мели дурниць - вони луплять по всім містам і селам, до яких можуть дістати.
28.04.2022 16:13 Відповісти
Украине не будет в безопасности, пока кацапы существуют.
28.04.2022 14:39 Відповісти
по CNN надо новость показать...
28.04.2022 14:42 Відповісти
А там фенольный завод...если бы попали то там была бы экологическая катастрофа...
28.04.2022 14:42 Відповісти
разбудите ктонить деда джо,тут город побратим бомбят,мож дедуля спросони нажмёт красную кнопку и ипанёт уже по оркам
28.04.2022 14:50 Відповісти
Ну у соловйова чи у тої ********** обіцяли перший удар завдати по Нью-Йорку.
28.04.2022 15:00 Відповісти
Потому и били там, что на карте увидели "Нью-Йорк".
28.04.2022 15:14 Відповісти
Без слів "на Донеччині" новина звучала б ґапокаліптично.
Не здивуюся, якщо у кацапських медіа совінформбюро так і написали без уточнення, щоб у бавовни трапився оргазм...
28.04.2022 15:40 Відповісти
 
 