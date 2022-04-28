Війська РФ завдали авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині: є влучання у промислове підприємство та житлові квартали, троє загиблих, троє поранених. ФОТО 18+
Сьогодні зранку війська РФ завдали авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині.
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Троє загиблих, троє поранених. Усі - цивільні. Такі попередні наслідки ранкового авіаудару, якого росіяни завдали по Нью-Йорку. Російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали. Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити", - зазначає він..
За словами Кириленка, знову і знову росіяни б'ють по цивільних — вони ведуть війну на винищення українського мирного населення.
"Усі злочини ретельно документуємо, за все доведеться відповідати!", - резюмує очільник регіону.
