Пожежі у Москві: горить будівля медцентру, вночі згоріли 7 авто. ВІДЕО+ФОТО
Столиця країни-агресора знову у вогні. У різних кінцях Москви горіли будівля медцентру і купа автомобілів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главком.
У Москві загорілася будівля медичного центру. Пожежа сталася на заході російської столиці.
Інформацію про пожежу у чотириповерховій будівлі медичного центру, який ще тільки будується, підтвердило міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.
Також стало відомо про ще одну потужну пожежу в іншому районі столиці країни-агресора. На вулиці Кустанайській, що на півдні Москви, за одну ніч на площі 40 кв.м згоріло сім автомобілів. Причина пожежі поки невідома.
Додамо, що неподалік від місця пожежі розташована найбільша медична клініка РФ, Федеральний науково-клінічний центр ФМБА Росії.
Останніми днями у Москві та околицях сталося кілька серйозних пожеж. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.
22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване за декілька кілометрів від московської кільцевої дороги.
А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торговельний центр.
- Слава Україні!!!
Уже и та москва горит
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnvvAnBdmOFc%26fbclid%3DIwAR3TyGVOgW0PnD2l-OrFCR_E8F7WhHKiguXLdTilIUyAIy3D8gePNcQfMzg&h=AT06VEM4huoivqEARaEznjQW3tJjrvGs2FW2euCkr-PdLgBnXJp_Tefnf7Bq_gxJ9fY-UwB0dO1X245ri4SO9XKGGWfIqu37ONeo_BObheMRWccktuG-mAYhPBr4pkBUQCM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT14JUlLFmjvtjLFb9Uw79YppF8n6AJ8nK-lgNBk2alkghwm3fF76PlCy2f5aQ110umlLOAYl1fQeYRVea2klsq9G_xdTqpvWc3t_N7rBxsFTzW832xeTT4D_NKqaw61p73ZG4bu3ffpGOQNkmRkENu9pA https://www.youtube.com/watch?v=nvvAnBdmOFc
як закопують касабскі трупаки
як москалі догори сракою пливуть по дніпру
як горить касабія
Авіакатастрофа гвинтокрила сталася на території природного парку «Кумисна поляна». Про це повідомляють «Ізвєстія».
Повітряне судно, яке, за інформацією ЗМІ, належить Саратовському вищому авіаційному військовому училищу, здійснювало навчальний політ.
Внаслідок падіння із трьох осіб, які перебувають на борту, загинуло двоє - бортмеханік і курсант. Вижив пілот, який устиг вистрибнути із гелікоптера на парашуті.
Жертв могло бути і більше, оскільки гвинтокрил упав неподалік від кафе, де були люди.
Після падіння вертоліт спровокував пожежу в лісопосадці, уже локалізовану МНСниками.
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - ЗСУ-визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
Я думаю, що для Єнота буде багато роботи
Дорогие подписчики и гости канала! Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.
Вот так мардву нужжа разводить.