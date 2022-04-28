Пожежі у Москві: горить будівля медцентру, вночі згоріли 7 авто. ВІДЕО+ФОТО

Столиця країни-агресора знову у вогні. У різних кінцях Москви горіли будівля медцентру і купа автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главком.

У Москві загорілася будівля медичного центру. Пожежа сталася на заході російської столиці.

Інформацію про пожежу у чотириповерховій будівлі медичного центру, який ще тільки будується, підтвердило міністерство з надзвичайних ситуацій РФ.

Також стало відомо про ще одну потужну пожежу в іншому районі столиці країни-агресора. На вулиці Кустанайській, що на півдні Москви, за одну ніч на площі 40 кв.м згоріло сім автомобілів. Причина пожежі поки невідома.

Додамо, що неподалік від місця пожежі розташована найбільша медична клініка РФ, Федеральний науково-клінічний центр ФМБА Росії.

Останніми днями у Москві та околицях сталося кілька серйозних пожеж. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване за декілька кілометрів від московської кільцевої дороги.

А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торговельний центр.