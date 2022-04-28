УКР
Пожежі у Москві: горить будівля медцентру, вночі згоріли 7 авто. ВІДЕО+ФОТО

Столиця країни-агресора знову у вогні. У різних кінцях Москви горіли будівля медцентру і купа автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Главком.

У Москві загорілася будівля медичного центру. Пожежа сталася на заході російської столиці. 

Інформацію про пожежу у чотириповерховій будівлі медичного центру, який ще тільки будується, підтвердило міністерство з надзвичайних ситуацій РФ. 

Також стало відомо про ще одну потужну пожежу в іншому районі столиці країни-агресора. На вулиці Кустанайській, що на півдні Москви, за одну ніч на площі 40 кв.м згоріло сім автомобілів. Причина пожежі поки невідома.

Додамо, що неподалік від місця пожежі розташована найбільша медична клініка РФ, Федеральний науково-клінічний центр ФМБА Росії.

Останніми днями у Москві та околицях сталося кілька серйозних пожеж. Так, 20 квітня горів підвал фестивального майданчика біля мерії міста.

22 квітня загорівся цілий квартал у місті Корольов, яке розташоване за декілька кілометрів від московської кільцевої дороги.

А 25 квітня на кільцевій російської столиці згорів великий торговельний центр.

москва (1273) пожежа (4404)
москва палає - щастя більшого нема...
28.04.2022 15:14 Відповісти
- Кутузов, зачем ты москву сжёг?
- Слава Україні!!!
28.04.2022 15:39 Відповісти
благодатный огонь должен охватить весь мордор, роль хвороста в котором будут исполнять ватники и их ракеты.
28.04.2022 15:16 Відповісти
что бы спасти раб ССию, нужно спалить маскву (с) полководец Кутузов
28.04.2022 15:22 Відповісти
28.04.2022 17:00 Відповісти
я би купив такий мангал
28.04.2022 20:21 Відповісти
він поганий, бо мацква всеодно залишається стояти
28.04.2022 23:31 Відповісти
"хлопает" на рашке
28.04.2022 15:40 Відповісти
да таджики бавовну подвезли
28.04.2022 16:44 Відповісти
Скажи-ка, дядя, ведь не даром, Москва спаленная пожаром... масонам отдана
28.04.2022 16:00 Відповісти
Пасха закончилась а Благодатный Огонь все сходит и сходит ..
28.04.2022 16:46 Відповісти
Маасква, по ком звенят твои колокола....
28.04.2022 15:14 Відповісти
Мне кажется крышу битумом смолили да технику безопасности проигнорили, ничего интересного.
28.04.2022 15:16 Відповісти
Як завжди п'яний кацап нєправільно, вірніше правильно, покуріл...
28.04.2022 15:19 Відповісти
Украденное бабло списали под шум войны. Во всём "злые бендеравцы" виноваты. Беспроигрышный вариант.
28.04.2022 15:16 Відповісти
28.04.2022 15:24 Відповісти
28.04.2022 17:24 Відповісти
Файно.
28.04.2022 15:17 Відповісти
А "москва" уже горела, жаль, конечно, не столица...

Уже и та москва горит

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnvvAnBdmOFc%26fbclid%3DIwAR3TyGVOgW0PnD2l-OrFCR_E8F7WhHKiguXLdTilIUyAIy3D8gePNcQfMzg&h=AT06VEM4huoivqEARaEznjQW3tJjrvGs2FW2euCkr-PdLgBnXJp_Tefnf7Bq_gxJ9fY-UwB0dO1X245ri4SO9XKGGWfIqu37ONeo_BObheMRWccktuG-mAYhPBr4pkBUQCM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT14JUlLFmjvtjLFb9Uw79YppF8n6AJ8nK-lgNBk2alkghwm3fF76PlCy2f5aQ110umlLOAYl1fQeYRVea2klsq9G_xdTqpvWc3t_N7rBxsFTzW832xeTT4D_NKqaw61p73ZG4bu3ffpGOQNkmRkENu9pA https://www.youtube.com/watch?v=nvvAnBdmOFc
28.04.2022 15:17 Відповісти
горит второй вавивилон. еще и падет, и будет разрушен так, что люди будут говорить: здесь был когда-то "великий город"
28.04.2022 15:18 Відповісти
можна вічно дивитися
як закопують касабскі трупаки
як москалі догори сракою пливуть по дніпру
як горить касабія
28.04.2022 15:19 Відповісти
Більш красівоє ніж палаюча москальщина, можуть бути лише дохлі кацапи
28.04.2022 15:19 Відповісти
28.04.2022 15:59 Відповісти
Знову все на білорусів спихнуть!
28.04.2022 15:21 Відповісти
Там сейчас еще и торговый центр горит...
28.04.2022 15:21 Відповісти
Не тільки в нас ці кати повинні палити, все йде бумерангом і ще більш потужним, але ж дика орда не знає законів природи, що в житті за все треба платити в кілька разів дорожче.
28.04.2022 15:24 Відповісти
У Саратовській області Росії розбився вертоліт


Авіакатастрофа гвинтокрила сталася на території природного парку «Кумисна поляна». Про це повідомляють «Ізвєстія».

Повітряне судно, яке, за інформацією ЗМІ, належить Саратовському вищому авіаційному військовому училищу, здійснювало навчальний політ.

Внаслідок падіння із трьох осіб, які перебувають на борту, загинуло двоє - бортмеханік і курсант. Вижив пілот, який устиг вистрибнути із гелікоптера на парашуті.

Жертв могло бути і більше, оскільки гвинтокрил упав неподалік від кафе, де були люди.

Після падіння вертоліт спровокував пожежу в лісопосадці, уже локалізовану МНСниками.
28.04.2022 15:30 Відповісти
А пилот падла быстро с ориентировался...парашют схватил и сиганул..
28.04.2022 15:51 Відповісти
Яка сумна новина!
28.04.2022 16:04 Відповісти
Які гарні новини . Чудовий день!!!!
28.04.2022 15:35 Відповісти
Щось це "строящееся здание" якесь облізле
28.04.2022 15:52 Відповісти
когда кремль сгорит вместе с ******?верим,надеемся,ждём!
28.04.2022 15:54 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - ЗСУ-визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
28.04.2022 15:56 Відповісти
Якщо ******** горить зараз, то що тоді буде у них 9 травня?
Я думаю, що для Єнота буде багато роботи

показати весь коментар
28.04.2022 15:57 Відповісти
28.04.2022 16:06 Відповісти
подготовка к параду
28.04.2022 16:51 Відповісти
Міністерство охорони здоров"я попереджає - куріння шкодить вашому здоров"ю.
28.04.2022 17:12 Відповісти
Да понятно, наворовались и заметают, т.е. сжигают , следы. Так сгорит половина рашки. Туда ей и дорога
28.04.2022 17:20 Відповісти
Гори , гори ясно , щоби не погасло
28.04.2022 17:26 Відповісти
https://t.me/generalsvr2 GeneralSVR(reserv)

Дорогие подписчики и гости канала! Российское руководство ведет активные переговоры с талибами. Российская сторона предложила афганскому руководству один миллиард долларов США за отказ от планов вторжения в Таджикистан. Но талибы, увидев перспективу быстрого обогащения, потребовали пятнадцать миллиардов долларов. Сейчас торги продолжаются и все идёт к тому, что компромиссная сумма всё таки будет определена в ближайшее время, других вариантов у российского руководства практически нет.
Вот так мардву нужжа разводить.
28.04.2022 17:37 Відповісти
Таджиків жалко.
28.04.2022 19:21 Відповісти
А чого їх шкодувати? Таджики ментально близькі з афганцями, а не кацапами.
28.04.2022 20:12 Відповісти
расея должна быть разрушена.
28.04.2022 17:39 Відповісти
ГОРИ ГОРИ ЯСНО ...)))
28.04.2022 19:22 Відповісти
Бог Нептун одну "Москву" потопив, Бог Перун іншу Москву спопелить жовто-блакитним полум"ям!
28.04.2022 20:14 Відповісти
Хай краще Кремль згорить зі всією Червоною площею і кремлівською стіною, Пітер теж можна.
28.04.2022 22:35 Відповісти
 
 