Російські окупанти розкидали на території "Азовсталі" свої агітки: "Все по "підручнику" Геббельса! Нічого нового". ФОТО
Російські окупанти розкидали на території "Азовсталі" в Маріуполі свої агітки, в яких погрожують українським захисникам знищенням у разі відмови здатися.
Про це розповів один із захисників Маріуполя Іван Богдан та опублікував одну з таких агіток, передає Цензор.НЕТ.
"Все по "підручнику" Геббельса! Нічого нового. Хоча ні, стоп, принтер кольоровий. А ось масштаб замаленький. Не вистачить для використання папірця за призначенням. Ну не жлоби!?! На фото агітаційні матеріали зс рф, які вони розкидали на території комбінату Азовсталь (Маріуполь, Україна). Як у нас кажуть: текст сумбурного змісту. Смерть ворогам!!!" - заявив український воїн.
Топ коментарі
+28 Alex Sav #513490
показати весь коментар28.04.2022 15:17 Відповісти Посилання
+23 Small Jerboa
показати весь коментар28.04.2022 15:23 Відповісти Посилання
+23 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар28.04.2022 15:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Меня читают: 0
Я читаю: 0
Регистрация:25.02.2022
Прорватися поки що не має можливості.
Але підтримати вогнем СМЕРЧ, HIMARS, Байрактар - цілком можливо!
"Просрали. Просрали Мариуполь и Херсон."
Усё пропало, недолуге, з клікухою замість реального ПІБ?
"По киевской Оболони ( район города Киев) ездили рашисты на танчике."
Особисто бачив?
Чуєш, діванний, трендіти не треба,
перше - не на танчику,
друге не "ездили", а заїхали аж на метрів 500 від початку Києва по вул. Богатирський, де їх успішно утилізували тероборона.
Той твипадок, коли краще жувати.
2. https://espreso.tv/dosi-ne-zrozumilo-chomu-ne-pidirvali-mosti-u-chongari-ta-khersoni-yuriy-butusov Чому не підірвали міст у Херсоні ніхто взагалі не знає
3. Президент неодноразово наголошувал що він "дозволив" Азову залишити Маріуполь але вони цього не роблять?
4. Азов постійно наголошує на необхідності деблокади, а президент каже що це не можна зробити без важкої зброї та авіації.
5. Вже май же недію чуємо про постачання артилериії в т.ч. самохідної, ракет та навіть літаків....АЛЕ нічого не чуємо про їх застосування біля Маріуполя та Харкова....і можна продовжувати дуже довго
Як сталося шо за тиждень орки віджали південь України по теріторії більше ніж ЛДНР та Крим разом взяті?!
І це ж по темпам окупації значно швидше ніж вони окупували ЛДНР в 2014 році, при тому шо "армії в 2014 році у нас небуло", і ми всі роки аж до лютого 2022 були впевнені шо "з Криму і миша не проскочить" - як нам вчосували з адміністрації президента та навіть військові фахівці, і "армія України зараз зовсім не та шо в 2014 році"...
20 April, 14:55 Тарас Чорновіл:
І мене лякає думка: чи не щось подібне планувалося деким у владі ще до вторгнення. Згадайте слова Зеленського, що він пропонував захисникам Маріуполя вийти з міста і здати його ворогу. Згадайте розміновані мости й дамбу на межі Криму, багато ще всього... От тільки потім прийшло часткове протверезіння: ворог попер на Київ, а дехто на це явно не очікував. І Зеленському раптом стало відомо, що він у цих схемах не передбачений і його планували ліквідувати. Це був сильний мотивуючий фактор на перший тиждень війни. А потім швиденько вернули Єрмака й усе знову покотилося в тому самому напрямку...
Чи це можна зупинити? Так. Стійкість наших ЗСУ. Припинення вилизування суспільством цієї політичної верхівки - вони бояться втрати суспільної легітимності. І лише бездумне оспівування Зеленського з боку одних та "не на часі" від інших дають йому мандат на такі поступки. І третє - ймовірна позиція США. Дядечко Байден явно хоче дотиснути пуйла та його рашу. Зеленський смикається між поступками путіну й страхом перед Вашингтоном. Але все оточення переконує, що Байден нічого не зробить. Так, якщо ця влада піде на сепаратні й зрадницькі переговори з рашею та частково здасться, а внаслідок припиняться обстріли й бойові дії, США не зможуть на щось вплинути. А від ЄС почнеться стрімкий потік зняття санкцій проти московії. Що ж, тоді на нас просто махнуть рукою, як колись на Афганістан. Не буде більше озброєнь. Ще й дещо з новішого попросять вернути. І повноцінного плану Маршалла не буде. А залишиться бідна зруйнована й роз'їджена корупцією країна, над якою все сильніше нависатиме загроза нового, вже не такого тупого й значно продуманішого вторгнення. Його не доведеться чекати десятиліттями: від пів року до року, більше не даю. Аналогії з першою та другою чеченськими аж зашкалюють. І тих людських життів, за які так бідкається Зеленський, буде втрачено незрівнянно більше.
пусть ГУР креативно подумает..
В пакете двенадцать 227-мм ракет, идущих на дальность до 120 км, площадь поражения до 25 гектаров.
Как работает М270 хорошо показано на видео (не в Украине)."
Вопрос. Почему не помогают Мариуполю? Дальность как раз позволяет.