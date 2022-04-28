Російські окупанти розкидали на території "Азовсталі" свої агітки: "Все по "підручнику" Геббельса! Нічого нового". ФОТО

Російські окупанти розкидали на території "Азовсталі" в Маріуполі свої агітки, в яких погрожують українським захисникам знищенням у разі відмови здатися.

Про це розповів один із захисників Маріуполя Іван Богдан та опублікував одну з таких агіток, передає Цензор.НЕТ.

"Все по "підручнику" Геббельса! Нічого нового. Хоча ні, стоп, принтер кольоровий. А ось масштаб замаленький. Не вистачить для використання папірця за призначенням. Ну не жлоби!?! На фото агітаційні матеріали зс рф, які вони розкидали на території комбінату Азовсталь (Маріуполь, Україна). Як у нас кажуть: текст сумбурного змісту. Смерть ворогам!!!" - заявив український воїн.

