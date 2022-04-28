УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8383 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
20 070 54

У Саратовській області РФ зіткнулися два гелікоптери, один впав та згорів. ФОТО

2 навчальні гелікоптери, за попередніми даними, зіткнулися в Саратовській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "РИА-Новости" повідомили у екстрених службах.

Втім, у мерії Саратова виданню заявили що впав один гелікоптер, у ньому перебувало кілька людей - одного знайдено живим, інших шукають.

Пізніше у мерії міста зазначили: "Вертоліт, що впав у Саратові, згорів, у ньому загинула одна людина, одному вдалося врятуватися, пошуки третьої тривають".

У Саратовській області РФ зіткнулися два гелікоптери, один впав та згорів 01

Також читайте: Знищили "гордість" росавіації. У Запорізькій області бійці ЗСУ за добу збили 3 ворожі гелікоптери, - Міноборони. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18477) росія (67230) Саратов (22) вертоліт (888)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+67
Та горіть всі в пеклі,кацапські підараси.
показати весь коментар
28.04.2022 15:39 Відповісти
+36
показати весь коментар
28.04.2022 15:45 Відповісти
+31
показати весь коментар
28.04.2022 15:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та горіть всі в пеклі,кацапські підараси.
показати весь коментар
28.04.2022 15:39 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 15:57 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 15:58 Відповісти
ГОВОРЯТ ЭТОТ УТЫРОК В ОДЕЖДЕ МОРЯКА УЖЕ СДОХ
показати весь коментар
28.04.2022 16:01 Відповісти
Пережрал русскага миру?
показати весь коментар
28.04.2022 16:36 Відповісти
Эту мелюзгу на живца использовали....
показати весь коментар
28.04.2022 17:47 Відповісти
Яке чудове самогубство!!!!
показати весь коментар
28.04.2022 16:08 Відповісти
Правильно зробив , що впав та згорів
показати весь коментар
28.04.2022 17:13 Відповісти
Вертолёты не столкнулись, а демилитаризировались.
показати весь коментар
29.04.2022 07:08 Відповісти
Это какой то праздник!
показати весь коментар
28.04.2022 15:40 Відповісти
По Глонассу летели?
показати весь коментар
28.04.2022 15:40 Відповісти
То кацапы в пасху играются: вертолёты, как яйца, один об другой бьют, у кого крепче..
показати весь коментар
28.04.2022 15:51 Відповісти
В засраші, за нєімєнієм повноцінних, в училища набирають косооких
показати весь коментар
28.04.2022 15:59 Відповісти
Як діди заповідали - по пачці папірос "Беломорканал"
показати весь коментар
28.04.2022 16:24 Відповісти
дуже сумна новина((((
показати весь коментар
28.04.2022 15:40 Відповісти
Кацапи, навчайтесь ще краще! Згоріти мало б два вірталети і впасти на щось корисне.
показати весь коментар
28.04.2022 15:41 Відповісти
Нажаль цих даунів багато і вони лізуть в Україну
показати весь коментар
28.04.2022 15:43 Відповісти
Хоть что то позитивное за сегодня...
показати весь коментар
28.04.2022 15:45 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 15:45 Відповісти
Пуйло обещал молниеносный ответ Западу? Вот вам и ответ!
показати весь коментар
28.04.2022 15:46 Відповісти
Єнотик ! Твій вихід !
показати весь коментар
28.04.2022 15:46 Відповісти
Так дєржать! Нада ж к дєвятамая как то отпразнавать єслі дєдоф на палочькє атмєнілі...
показати весь коментар
28.04.2022 15:46 Відповісти
путен сказал в рай-значит в рай
показати весь коментар
28.04.2022 15:46 Відповісти
То вони кацапську пасху з запізненням святкували - замість крашанок гвинтокрили
показати весь коментар
28.04.2022 15:47 Відповісти
Карма, а що поробиш. Один мертвяк точно до України не прилетить, надіюсь другий, котрого шукають, буде героєм продовження серіалу "Ходячие мертвяки".
показати весь коментар
28.04.2022 15:49 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 15:50 Відповісти
Отсекли ненужное - получился руссиш Аполлон!
показати весь коментар
28.04.2022 16:37 Відповісти
Венер Тамбовский.
показати весь коментар
28.04.2022 16:52 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 15:52 Відповісти
раССейскими вертолетами управляют нелюди. Поєтому, правильнее сказать: В сгоревшем маZZийском скреполете здохло одно бесотварь и отправилось догорать в родную гавань, в место постоянной дислокации - ад.
показати весь коментар
28.04.2022 15:53 Відповісти
Візитівку вже знайшли?
показати весь коментар
28.04.2022 15:55 Відповісти
Тоже что-то курили перед вылетом...
показати весь коментар
28.04.2022 15:55 Відповісти
Люблю этот анекдот - один поламал, один потерял
показати весь коментар
28.04.2022 15:56 Відповісти
про титановые шарики?
показати весь коментар
28.04.2022 15:59 Відповісти
И я начал догадываться где касап мог потерять шарик
показати весь коментар
28.04.2022 16:41 Відповісти
під Ізюмом сунуця -- стояти насмерть бо буде Марік 2
показати весь коментар
28.04.2022 15:58 Відповісти
там идет активная заготовка металлолома - непрерывно висящие БПЛА выдают координаты, а арта заготавливает. До Ридного и Новой Дмитровки уже по дороге проехать нельзя, им приходится ИМРом остатки техники на обочины сталкивать.
показати весь коментар
28.04.2022 17:01 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2022 15:59 Відповісти
Було б краще - "Розбери і випотроши...".
Продажі виросли б.
показати весь коментар
28.04.2022 16:18 Відповісти
"Вертоліт, що впав у Саратові, згорів, у ньому загинула одна людина, одному вдалося врятуватися, пошуки третьої тривають".

Третий пошел партизанить а что?
показати весь коментар
28.04.2022 16:00 Відповісти
Чому другий не впав?
показати весь коментар
28.04.2022 16:01 Відповісти
Тренуються горіти в Україні!!!
показати весь коментар
28.04.2022 16:04 Відповісти
...у саааратафскай облаасті..... яке лихо....
Йду вип'ю,чарину(мілілітрів зо сто (не плутати з грамами,це чисто кацапське мірило об'єму)), вишуканої української горівцюні, звареної з кращих сортів вінницького ,добірного зерна. Яке(зерно), не на шкоду, а на здоров'я, вирощене-викохане на кращих чорноземах Землі. (доречі, ціцюні, у вінницьких дівчат, такіж вродливі,як і земля).
Ось.
показати весь коментар
28.04.2022 16:04 Відповісти
Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.

I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл#ть, не любиш Україну?!
показати весь коментар
28.04.2022 17:08 Відповісти
Бо летіло на обгон по "встречкі"
Дебіли бл**дь.....Не жалко нікого!!!
показати весь коментар
28.04.2022 16:05 Відповісти
Уже в воздухе курят )))
показати весь коментар
28.04.2022 16:05 Відповісти
В соцсетях Саратова местные пишут, что за несколько секунд до столкновения двух вертолетов астрономы Саратова заметили блеснувший лучик лазера с американского спутника Илона Маска. Луч лазера переливался цветами флага ЛГБТ. Этот лазер и ослепил экипаж одного из вертолетов.
показати весь коментар
28.04.2022 16:18 Відповісти
После попадания луча они начали заниматься шрексом, поэтому вертолёты то и столкнулись. У треклятый запад! Опять мешает.
показати весь коментар
28.04.2022 16:41 Відповісти
Радует,что ЛЮДИ не пострадали!
показати весь коментар
28.04.2022 16:38 Відповісти
Третьего ищут, а он обсмаленный сидит в кустах и как Никулин в "Самогонщиках", нервно курит и смеется!
показати весь коментар
28.04.2022 16:39 Відповісти
Єто било іспитаніє нового омеріганского аружія!
показати весь коментар
28.04.2022 17:37 Відповісти
Арлята учацца лєтать))))
показати весь коментар
28.04.2022 18:14 Відповісти
Вертолёты не столкнулись, а демилитаризировались.
показати весь коментар
29.04.2022 07:05 Відповісти
 
 