У Саратовській області РФ зіткнулися два гелікоптери, один впав та згорів. ФОТО
2 навчальні гелікоптери, за попередніми даними, зіткнулися в Саратовській області РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "РИА-Новости" повідомили у екстрених службах.
Втім, у мерії Саратова виданню заявили що впав один гелікоптер, у ньому перебувало кілька людей - одного знайдено живим, інших шукають.
Пізніше у мерії міста зазначили: "Вертоліт, що впав у Саратові, згорів, у ньому загинула одна людина, одному вдалося врятуватися, пошуки третьої тривають".
Топ коментарі
+67 Garry Grant
показати весь коментар28.04.2022 15:39 Відповісти Посилання
+36 Jimmy Hill
показати весь коментар28.04.2022 15:45 Відповісти Посилання
+31 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.04.2022 15:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Продажі виросли б.
Третий пошел партизанить а что?
Йду вип'ю,чарину(мілілітрів зо сто (не плутати з грамами,це чисто кацапське мірило об'єму)), вишуканої української горівцюні, звареної з кращих сортів вінницького ,добірного зерна. Яке(зерно), не на шкоду, а на здоров'я, вирощене-викохане на кращих чорноземах Землі. (доречі, ціцюні, у вінницьких дівчат, такіж вродливі,як і земля).
Ось.
І помідори в банцi зашарiлись.
А в пляшечцi, так тихо як роса,
Горiлочка домашня причаїлась.
I сало нiжно зваблює тiльцем,
I хлiб наставив загорiлу спину…
Якщо ж ти млiєш, слухаючи це,
Чому ж ти, бл#ть, не любиш Україну?!
Дебіли бл**дь.....Не жалко нікого!!!