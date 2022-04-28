У Саратовській області РФ зіткнулися два гелікоптери, один впав та згорів. ФОТО

2 навчальні гелікоптери, за попередніми даними, зіткнулися в Саратовській області РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "РИА-Новости" повідомили у екстрених службах.

Втім, у мерії Саратова виданню заявили що впав один гелікоптер, у ньому перебувало кілька людей - одного знайдено живим, інших шукають.

Пізніше у мерії міста зазначили: "Вертоліт, що впав у Саратові, згорів, у ньому загинула одна людина, одному вдалося врятуватися, пошуки третьої тривають".

