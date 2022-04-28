Рашисти обстріляли смт Покотилівка на Харківщині: Загинули двоє цивільних, сімох поранено. ФОТОрепортаж
Російські окупанти близько 10 години обстріляли смт Покотилівка Харківського району, внаслідок чого загинули дві особи, ще 7 отримали поранення.
Про це повідомляє прокуратура Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
28 квітня 2022 року близько 10 години військовослужбовці ЗС РФ обстріляли смт Покотилівка Харківського району.
Внаслідок обстрілу російських окупантів загинуло двоє чоловіків. Ще сім мирних мешканців отримали поранення.
Пошкоджено близько 30 житлових будинків та школу.
Одужання параненим.