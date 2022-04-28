УКР
13 171 57

На окупованих територіях росіяни хочуть створити квазіутворення "Южная Русь", - "Схеми"

У Кремлі розглядають сценарій щодо організації квазіутворення під такою назвою на захоплених російською армією українських територіях.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про плани "заснування нової держави" у відповідь на "терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини" йдеться у перехопленому документі, який є у розпорядженні програми "Схеми" (Радіо Свобода).

Він має назву "Манифест Южнорусского народного Собора". Журналісти проаналізували цей документ та встановили причетних до розробки такого сценарію серед керівництва правлячої у РФ партії "Єдина Росія". Дата створення "маніфесту" – 16 квітня. У квітні ж його пересилали між собою у владних колах Російської Федерації.

Документ під назвою "Манифест Южнорусского народного Собора" починається з пояснень, що держава Україна після повалення "законно обраного президента" у 2014 році "втратила легітимність в межах УССР".


На окупованих територіях росіяни хочуть створити квазіутворення Южная Русь, - Схеми 01


"В ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины со стороны бывшего Государства Украина мы, в лице Южнорусского народного Собора берем власть в свои руки и учреждаем новое государство Южная Русь", – йдеться у "маніфесті".

Далі у документі наголошується, що так звана "Южная Русь" є "спадкоємицею Києво-Новгородської Русі, Запорізької Січі", так званої "Новоросії часів Катерини Великої" та УРСР.

"Мы строим свое государство на основе понимания исторического и генетического родства и единства триединого русского народа украинцев, белорусов и русских, братской дружбы и взаимопомощи", – підкреслюють автори "маніфесту".

Православ’я називають "фундаментом нашої культури та ідентичності", при цьому українську мову тут називають "говіркою".

"Признаем русский язык, так же как и украинское наречие, родным и языком межнационального общения, при равенстве всех языков и народностей", – йдеться у тексті.

На окупованих територіях росіяни хочуть створити квазіутворення Южная Русь, - Схеми 02

Головною метою "Южной Руси" автори називають "досягнення та захист миру", "повне викорінення нацизму та бандерівщини". І анонсують проведення "всенародного референдуму".

"Мы признаём свободу и право волеизъявления крымчан, признаём выбор Донбасса. Государство Южная Русь также после переходного периода будет существовать и действовать на основе всеобщего, открытого для наблюдателей всех стран, волеизъявления народа через всенародный референдум", – йдеться у тексті "маніфесту".

При цьому у документі не уточнюється, на яких саме територіях України планується "утворити" "Южную Русь".

Хто автор?

Метадані документу під назвою "Манифест Южнорусского народного Собора" допомогли встановити ймовірного автора – це Романов Роман Миколайович – та дату його створення – 16 квітня.

На окупованих територіях росіяни хочуть створити квазіутворення Южная Русь, - Схеми 03

Через метадані документу можна також встановити, до якої організації належить комп’ютер, на якому його було створено. Це – "ВПП "Единая Россия".

Людина із таким ПІБ справді має пряме відношення до правлячої в РФ пропутінської партії. Роман Миколайович Романов – це заступник голови центрального виконавчого комітету "Єдина Росія". Закінчив історичний факультет Томського педагогічного університету, де потім викладав. Очолює також вищу партійну школу "Єдиної Росії".

За даними джерел "Схем" в правоохоронних органах, цей "маніфест" переходив з рук в руки. Спочатку його отримав Андрій Турчак, перший заступник голови ради Федерації Федеральних зборів РФ. Він же – секретар генеральної ради партії "Єдина Росія".

На окупованих територіях росіяни хочуть створити квазіутворення Южная Русь, - Схеми 04

У березні Турчак потрапив під британські санкції. Сам він виступив з ініціативою притягати до кримінальної відповідальності тих, хто виконує антиросійські санкції всередині Росії.

Згодом цей "маніфест", за даними журналістів, Турчак передав ще одному "єдиноросу" Дмитру Гризлову, помічнику підсанкційного російського бізнесмена Костянтина Малофєєва – якого у ЗМІ називають "спонсором війни на Донбасі".

На окупованих територіях росіяни хочуть створити квазіутворення Южная Русь, - Схеми 05

Костянтин Малофєєв став відомий в Україні у 2014 році на тлі окупації Криму та війни на Сході України. Структури Малофєєва, зокрема, фінансували сепаратистів у Криму та на Донбасі, а колишній підлеглий Малофєєва Ігор Стрєлков (Гіркін) став найбільш відомим польовим командиром угруповання "ДНР". У серпні 2014-го року МВС України оголосило його у розшук. З 2014 року Костянтин Малофєєв, якому належить телеканал "Царгород", також перебуває у списку санкцій ЄС та США.

За фабулою провадження, відкритого Головним управлінням Головного слідчого управління МВС України, Міністерство оборони Росії, яке очолює Шойгу, сформувало незаконні збройні формування, які займалися захопленням органів влади, нападами на підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, що призвело до численних людських жертв.

Малофєєв, за версією слідства, фінансово та організаційно цьому сприяв.

На окупованих територіях росіяни хочуть створити квазіутворення Южная Русь, - Схеми 06

Зв’язатись із автором "маніфесту" Романом Романовим та заступником голови Федеральних зібрань Росії Андрієм Турчаком "Схемам" поки не вдалось. Бізнесмен Костянтин Малофєєв, почувши запитання журналіста про "маніфест Южной Русі" повідомив, що з журналістами не спілкується та поклав слухавку.

Раніше стало відомо про спроби організувати псевдореферендум на Херсонщині. Про його підготовку та проведення розповідав  голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. "На жаль, пішли такі розмови, що окупанти на перші числа травня готують щось: чи "референдум", чи як це ще назвати… Можу прокоментувати тільки так: вся Херсонщина чекає на звільнення, вона українська. Вона хоче жити у єдиній, мирній, славетній, соборній Україні", – сказав Лагута.

Згодом міський голова Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що російські окупанти зайняли будівлю Херсонської міськради, через що мерія призупинила роботу. Загарбники зняли прапор України з будівлі.

Автор: 

+34
28.04.2022 20:53 Відповісти
+22
Дерусифікувати.
28.04.2022 20:48 Відповісти
+21
Було вже таке після "асвабаждения" Грузіі.
Союз Абхазіі, Осетіі та Русі.
АБ+ОС+РУСЬ = ОБОСРУСЬ.
28.04.2022 20:53 Відповісти
Дерусифікувати.
28.04.2022 20:48 Відповісти
******** нет покоя похоже они все ******* вместе с Путиным.....перемешали говно с медом....******** короче...(идиома неологизм )
28.04.2022 21:04 Відповісти
"Государство Украина ....утратило свою легитимность в границах УССР"
===========
а чо,слушна думка! Пропоную повернути історичныімежі України що зображені на мапі 1918 року.Потрібно вернути свою лєгітімность!
28.04.2022 21:18 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/2290702.html Сенсаційне відкриття: мапа України 1918 року
28.04.2022 21:22 Відповісти
Южнору́сский а́кающий диале́кт (также акающий диалект верхней и средней Оки и междуречья Оки и Сейма) - один из https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 диалектов позднего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA древнерусского языка , сложившийся к XIII-XIV векам на великорусской территории наряду с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 новгородским , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 псковским , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 ростово-суздальским и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 смоленско-полоцким диалектами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_97a84d874551125b-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-2 [2] . Основной южнорусского акающего диалекта стали рязанские и черниговские говорыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_1faa2c74d5c96a41-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-4 [4] . Область формирования охватывала юго-восточные районы древнерусского языкового ареала: территорию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Черниговского княжества с рано обособившимся от него https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Муромо-Рязанским княжеством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_da10dd7c3946ba71-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_169-6 [6] . В говорах древнего южнорусского диалекта сформировалось https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5 аканье , которое распространялось (с востока на запад) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Смоленскую и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Полоцкую земли и, позднее, в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Псковскую землю и окрестности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москвы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_3bf2720f2ece0e55-7 [7] .

Вони вже мають "русскую русь" і "южнорусский диалект", але то курва, коло рязані!

во дебіли географічні
29.04.2022 00:43 Відповісти
ІмбИцили мокшанські.
показати весь коментар
Було вже таке після "асвабаждения" Грузіі.
Союз Абхазіі, Осетіі та Русі.
АБ+ОС+РУСЬ = ОБОСРУСЬ.
28.04.2022 20:53 Відповісти
Трохи помилився - АБОСРУСЬ.
28.04.2022 20:55 Відповісти
****************
28.04.2022 20:50 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
28.04.2022 20:50 Відповісти
шариков продолжает воду мутить?
28.04.2022 20:50 Відповісти
Этим придуркам гонимым надо думать ка жить дальше в цивилизованном мире, а они думают о чужой территории.
28.04.2022 20:50 Відповісти
А як? Та отак: https://twitter.com/StalinGulag/status/1511373587843792897 Очень хороший совет всем дурачкам-оптимистам, которые рассказывают о том, как они сейчас будут занимать освободившиеся ниши и импортозамещать всё вокруг. А в конце - так вообще самые важные слова
28.04.2022 20:55 Відповісти
Епаный касапский народец вам писда. Ваша психбольница скоро закроется.
28.04.2022 20:50 Відповісти
Як же вони за*бали.
28.04.2022 20:51 Відповісти
Срусь.
28.04.2022 20:51 Відповісти
СавєцкаяРУСЬ
28.04.2022 22:02 Відповісти
Лапатнікі-хрєн вам а нє Україну...
28.04.2022 20:52 Відповісти
Ну впринципі непогано працює пропаганда, їм же треба закривати гештальти по вкраденій історії мові релігії, бо Київ не змогли взяти, ось вам і закриття *ідеологічної дірки для своії імбіцилів у телевізорі*
28.04.2022 20:52 Відповісти
28.04.2022 20:53 Відповісти
Обезьяны никак не угомонятся. Сскоро будете стоять в очередях за *ножками Байдена*
28.04.2022 20:54 Відповісти
Украина получила независимость в 1991 году. О каком УССР идет речь? Кремлевские шизофреники всегда нагло врут. СССР распался 30 лет назад. А русские какие-то порядки наводят на Украине. И то что создан этот дебильный документ ничего не означает. Его кто-то признает кроме Путина и его банды? Никто. Поэтому Украина имеет полное право выбивать эту дрянь со своей территории даже если там и будет какой-то референдум или провозглашена республика.
28.04.2022 20:54 Відповісти
Жители очень рады будут сРуси, живя в серой зоне, с которой не одно нормальное государство не будет иметь дело, такую себе забитую черную дуру хотят сотворить эти шизофреники.
28.04.2022 20:55 Відповісти
Так так ))Бачу уряд васстанавлєнія))чивокуня,царьов,алійник,бандарєнка...))Столиця буде Малінавка))
28.04.2022 20:58 Відповісти
"Наследники Ильи Муромца и Тараса Бульбы", а так же дяди Стёпы и кота Матроскина, крокодила Гены и Чебурашки, деда Мороза и Снегурочки, Чипа и Дейла, Бэтмана и Бабайки
28.04.2022 21:02 Відповісти
Вирішив Бог створити людину з мавпи. Зібрав найрозумніших мавп, жав їм безсмертну душу і каже: - тепер ідіть, мавпи, по всьому світу, підкорюйте вогонь, робіть камінні інструменти, ну і всяке таке. І одні мавпи пішли по світу,Заходилися біля кременів, стали робити знаряддя праці, а інші полізли назад на дерева. Підходить до них Бог і питає: - Мавпи, ви чого не хочете робитися людьми? Чого не розумнішаєте? А ті відповідають: - А ми по-украінскі нє понімаєм!
28.04.2022 21:02 Відповісти
Русня проиграет не потому, что ущербная по сути ( хотя это правда), а потому, что все их "планы" давно описаны в книгах по психиатрии...
28.04.2022 21:02 Відповісти
Фото Росия-Африка з кацапом на фоні - це епічно!
28.04.2022 21:03 Відповісти
От дебіли, йо-майо...
Це мені нагадує, як вони телевежі намагалися зруйнувати, коли полізли до нас у лютому, бо вважали, що в нас теж ******* телевізор... Не *******.
Так само й тут: перейменуй ти хоч як нашу землю, кацапи, людей ви не-змі-не-те!!!

P.S. УПА давала СРСРу пи*зи аж до 60-х років.
28.04.2022 21:03 Відповісти
28.04.2022 21:11 Відповісти
Южная Русь??? .. а Москва значить МОКШАНСКАЯ РУСЬ, ПЕНЗА - ПЕМЗДЕНСКАЯ РУСЬ, САНКТ ПЕТЕРБУРГ - САНКТ ПЕТЕРБУРЖСКАЯ РУСЬ))))

В удмуртни совсем с фантазией плохо))))
28.04.2022 21:21 Відповісти
Это ещё что... Могли бы просто ЮНР назвать, хи-хи.
28.04.2022 21:30 Відповісти
Южнору́сский а́кающий диале́кт (также акающий диалект верхней и средней Оки и междуречья Оки и Сейма) - один из https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 диалектов позднего https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA древнерусского языка , сложившийся к XIII-XIV векам на великорусской территории наряду с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 новгородским , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 псковским , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 ростово-суздальским и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82 смоленско-полоцким диалектами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_97a84d874551125b-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-2 [2] . Основной южнорусского акающего диалекта стали рязанские и черниговские говорыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_1faa2c74d5c96a41-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-4 [4] . Область формирования охватывала юго-восточные районы древнерусского языкового ареала: территорию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Черниговского княжества с рано обособившимся от него https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5 Муромо-Рязанским княжеством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_da10dd7c3946ba71-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0_169-6 [6] . В говорах древнего южнорусского диалекта сформировалось https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5 аканье , которое распространялось (с востока на запад) в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Смоленскую и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F Полоцкую земли и, позднее, в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Псковскую землю и окрестности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москвы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82#cite_note-_3bf2720f2ece0e55-7 [7] .
29.04.2022 00:44 Відповісти
Маразм крепнет даже когда кажется, что дальше уже некуда, а не есть куда ). Кинг был прав. Реальность рисует такие картинки, которые никогда не придумает ни один писатель. Да помогут нам Боги...
28.04.2022 21:25 Відповісти
Кстати маацваа, тоже на Руси находится, Юрий Довгорукий основал, так что таваризчи монголы, идите накуй в Монголию, прафаславные басурмане! Родена мать его, зовёт вас!
PS: Курицу-мутанта не забудьте...
«Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозна в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира». - Карл Маркс, революционер (1818 - 1883 гг.)
28.04.2022 21:27 Відповісти
москва никогда "на Руси" не находилась ...
28.04.2022 21:47 Відповісти
Собаки... я так и знал, что они будут пытаться замаскировать свою оккупацию, используя слово "Русь". Всё потому что это слово никакая-то там "новоотсосия" и прочая хрень, а первое название государства Украины. Поэтому отторжение слово "Русь" не вызывает у большинства украинцев (не путать с "московским государством"). Короче, опять пытаются своровать историю и всю её вывернуть наизнанку. Но не получится- зубы обломают.
28.04.2022 21:30 Відповісти
Прототипом Тараса Бульбы был предок известного русского исследователя Миклухо-Маклая, атаман Войска Запорожского Низового Ефрем Жмых. Его дядя по отцовской линии учился и дружил с Николаем Гоголем.
28.04.2022 21:33 Відповісти
Ну зачем им знать, что Тарас Бульба - литературный персонаж?
28.04.2022 21:39 Відповісти
значить і "южная срусь" також літерарурна видумка
29.04.2022 00:45 Відповісти
Мико́ла Микола́йович Миклу́хо-Макла́й (Миклу́ха-Макла́й) (5 https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F (17) липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1846 1846 , село https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%94%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Язикове , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Новгородська губернія - 2 https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F (14) квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1888 1888 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург ) - видатний українськийhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] та російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA мандрівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українського походження з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA козацького https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4 роду https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0 Миклух ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3 антрополог , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 етнограф , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84 географ ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA дослідник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 народів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F Південно-Східної Азії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралії й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Океанії ; автор близько 160 наукових праць. Був підданим https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії , але майже все своє свідоме життя провів поза її межами, де й зробив свої знакові дослідження та відкриття
28.04.2022 21:53 Відповісти
На назву «Північна Корея» надихнула, тільки п*здити й вміють
28.04.2022 21:34 Відповісти
https://flibusta.site/b/451065/read Звідки ростуть ноги ідеології путінської війни.
youtube.com/watch?v=MvcuDxRdSJo
28.04.2022 21:38 Відповісти
Всі вищезазначені підери кацапські, що зібралися якусь х...ню знову створювати на території України, подумайте краще де ви всі опинетеся зі своїми недореспубліками після неминучого розвалу вашої ПаРаші і коньчини вашого фюрера *****, коли Україна за підтримки всього цивілізованого світу переможе. Подумайте яка розплата жде всіх окупантів, коли прийде ліквідація всіх гнойників-недореспублік, які створила терором ПаРаша на території України, Грузії, Азербайджану і Молдови
28.04.2022 21:45 Відповісти
Поездки из Новгорода в Киев, Чернигов, Переяславль всегда рассматривались новгородским летописцем как поездки в Русь .
Первую церковь в Москве поставили татаро-монголы в 1272г.
" Если хотите узнать , как говорили на Руси, то поезжайте в любое
село под Киевом " / историк Ключевский /
"А Русь -- это треугольник-- Киев с Поросьем , на севере Стародуб, а на Юг поднепровье ниже Полтавы."/академик Рыбаков/.
28.04.2022 21:59 Відповісти
Плять, на яких дебілів це розраховано?
28.04.2022 22:00 Відповісти
Ось ці морди кацапні мають бути ЗНИЩЕНІ
28.04.2022 22:01 Відповісти
Про "тараса Бульбу" повеселило... ))
Эти дебилы,ладе не к курсе, что это вымышленный герой Гоголя...)))
28.04.2022 22:31 Відповісти
Помнится идеологи нацизма также обосновывали оккупацию Украины в 41 тем что на Юге жили германские племена остготов.
28.04.2022 22:40 Відповісти
Які ж вони дебіли...
28.04.2022 23:24 Відповісти
Ще й "ілью муромца" згадали
28.04.2022 23:25 Відповісти
Малафейкин - потомственний мордвин, земляк Кирила. За походженням андрофаг. Недарма офіціоз ЕР -силует білого ведмедя з берегів моря Лаптевих. Плотоядні хижаки, одним словом. Вибрали ліпше назву, яку лелеяв отец рускаго міра Скрябін - Криворожско-Донецкая республіка і зразу ж в дамки. Та теж існувала на папері два чи три місяці. Ну а четверта фаза спецоперації - отстоять маскву, чудова. Сусанін вже є. Правда його Путіним прозивають.
28.04.2022 23:41 Відповісти
нужно и себе понаделывать манифестов на отделение
Сибирской народной респулики, Кубаньский округ поисоединить к Сумской области
28.04.2022 23:43 Відповісти
Скоро будут: татарская, якутская, дальневосточная, китайская и т.д. республики в россии. Вот чем надо им заботится.
29.04.2022 09:13 Відповісти
23 тысячи дохлых кацаповхз-вот ответ УКРАИНЫ на такие действия рашистов!
29.04.2022 10:03 Відповісти
 
 