На окупованих територіях росіяни хочуть створити квазіутворення "Южная Русь", - "Схеми"

У Кремлі розглядають сценарій щодо організації квазіутворення під такою назвою на захоплених російською армією українських територіях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про плани "заснування нової держави" у відповідь на "терор та тоталітарне нав'язування ідеології нацизму та бандерівщини" йдеться у перехопленому документі, який є у розпорядженні програми "Схеми" (Радіо Свобода).

Він має назву "Манифест Южнорусского народного Собора". Журналісти проаналізували цей документ та встановили причетних до розробки такого сценарію серед керівництва правлячої у РФ партії "Єдина Росія". Дата створення "маніфесту" – 16 квітня. У квітні ж його пересилали між собою у владних колах Російської Федерації.

Документ під назвою "Манифест Южнорусского народного Собора" починається з пояснень, що держава Україна після повалення "законно обраного президента" у 2014 році "втратила легітимність в межах УССР".









"В ответ на террор и тоталитарное навязывание идеологии нацизма и бандеровщины со стороны бывшего Государства Украина мы, в лице Южнорусского народного Собора берем власть в свои руки и учреждаем новое государство Южная Русь", – йдеться у "маніфесті".

Далі у документі наголошується, що так звана "Южная Русь" є "спадкоємицею Києво-Новгородської Русі, Запорізької Січі", так званої "Новоросії часів Катерини Великої" та УРСР.



"Мы строим свое государство на основе понимания исторического и генетического родства и единства триединого русского народа украинцев, белорусов и русских, братской дружбы и взаимопомощи", – підкреслюють автори "маніфесту".



Православ’я називають "фундаментом нашої культури та ідентичності", при цьому українську мову тут називають "говіркою".

"Признаем русский язык, так же как и украинское наречие, родным и языком межнационального общения, при равенстве всех языков и народностей", – йдеться у тексті.





Головною метою "Южной Руси" автори називають "досягнення та захист миру", "повне викорінення нацизму та бандерівщини". І анонсують проведення "всенародного референдуму".



"Мы признаём свободу и право волеизъявления крымчан, признаём выбор Донбасса. Государство Южная Русь также после переходного периода будет существовать и действовать на основе всеобщего, открытого для наблюдателей всех стран, волеизъявления народа через всенародный референдум", – йдеться у тексті "маніфесту".

При цьому у документі не уточнюється, на яких саме територіях України планується "утворити" "Южную Русь".

Хто автор?

Метадані документу під назвою "Манифест Южнорусского народного Собора" допомогли встановити ймовірного автора – це Романов Роман Миколайович – та дату його створення – 16 квітня.

Через метадані документу можна також встановити, до якої організації належить комп’ютер, на якому його було створено. Це – "ВПП "Единая Россия".

Людина із таким ПІБ справді має пряме відношення до правлячої в РФ пропутінської партії. Роман Миколайович Романов – це заступник голови центрального виконавчого комітету "Єдина Росія". Закінчив історичний факультет Томського педагогічного університету, де потім викладав. Очолює також вищу партійну школу "Єдиної Росії".



За даними джерел "Схем" в правоохоронних органах, цей "маніфест" переходив з рук в руки. Спочатку його отримав Андрій Турчак, перший заступник голови ради Федерації Федеральних зборів РФ. Він же – секретар генеральної ради партії "Єдина Росія".

У березні Турчак потрапив під британські санкції. Сам він виступив з ініціативою притягати до кримінальної відповідальності тих, хто виконує антиросійські санкції всередині Росії.

Згодом цей "маніфест", за даними журналістів, Турчак передав ще одному "єдиноросу" Дмитру Гризлову, помічнику підсанкційного російського бізнесмена Костянтина Малофєєва – якого у ЗМІ називають "спонсором війни на Донбасі".

Костянтин Малофєєв став відомий в Україні у 2014 році на тлі окупації Криму та війни на Сході України. Структури Малофєєва, зокрема, фінансували сепаратистів у Криму та на Донбасі, а колишній підлеглий Малофєєва Ігор Стрєлков (Гіркін) став найбільш відомим польовим командиром угруповання "ДНР". У серпні 2014-го року МВС України оголосило його у розшук. З 2014 року Костянтин Малофєєв, якому належить телеканал "Царгород", також перебуває у списку санкцій ЄС та США.



За фабулою провадження, відкритого Головним управлінням Головного слідчого управління МВС України, Міністерство оборони Росії, яке очолює Шойгу, сформувало незаконні збройні формування, які займалися захопленням органів влади, нападами на підрозділи ЗСУ, Нацгвардії, що призвело до численних людських жертв.

Малофєєв, за версією слідства, фінансово та організаційно цьому сприяв.

Зв’язатись із автором "маніфесту" Романом Романовим та заступником голови Федеральних зібрань Росії Андрієм Турчаком "Схемам" поки не вдалось. Бізнесмен Костянтин Малофєєв, почувши запитання журналіста про "маніфест Южной Русі" повідомив, що з журналістами не спілкується та поклав слухавку.

Раніше стало відомо про спроби організувати псевдореферендум на Херсонщині. Про його підготовку та проведення розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. "На жаль, пішли такі розмови, що окупанти на перші числа травня готують щось: чи "референдум", чи як це ще назвати… Можу прокоментувати тільки так: вся Херсонщина чекає на звільнення, вона українська. Вона хоче жити у єдиній, мирній, славетній, соборній Україні", – сказав Лагута.



Згодом міський голова Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що російські окупанти зайняли будівлю Херсонської міськради, через що мерія призупинила роботу. Загарбники зняли прапор України з будівлі.