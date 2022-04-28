УКР
Наші воїни підірвали залізничний міст поблизу Мелітополя, яким з Криму везли техніку та боєприпаси, - ССО. ФОТО

Воїни ССО знищили важливий інфраструктурний об'єкт в тилу ворога на півдні України і сповільнили забезпечення ворожих підрозділів з кримського напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Сил Спеціальних Операцій. 

У повідомленні зазначається: "Зруйнований міст на фото - результат роботи групи Руху опору ССО України. Для росіян це був важливий логістичний об'єкт на шляху з окупованого Криму до Мелітополя. Саме тут ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси із кримсього півострова на материкову частину України - в райони, окуповані росіянами. Цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил в напрямку Полог, Токмака та Маріуполя.

Враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об'єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддаєтся ремонту у разі руйнування, було прийнято рішення про знищення об'єкта. Після ретельного планування операції її вдало виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО підірвали міст прямо перед колоною російських окупантів. ВIДЕО

Наші воїни підірвали залізничний міст поблизу Мелітополя, яким з Криму везли техніку та боєприпаси, - ССО 01

ССО - майстри своєї справи !

Продовжуйте завдавати дошкульних ударів рашистам !
28.04.2022 21:17 Відповісти
Надо вообще там все мосты повзрывать , шоб ни в Крым ни из Крыма ничего не шло
а перешеек минами закидать дороги .
28.04.2022 21:19 Відповісти
Я вам скажу по секрету, що є ще один міст, через який орки цю зброю завозять до Криму ! А здогадайтеся де !?
показати весь коментар
28.04.2022 21:19 Відповісти
ССО - майстри своєї справи !

Продовжуйте завдавати дошкульних ударів рашистам !
28.04.2022 21:17 Відповісти
пані а ви є в фейсбуці? ви така креативна аж дух захоплює-
28.04.2022 21:21 Відповісти
Геройство одних, есть последствия предательства других.
29.04.2022 00:17 Відповісти
Красави! Слава ЗСУ!
28.04.2022 21:17 Відповісти
а чего так долго тянули?
28.04.2022 21:25 Відповісти
Якось невдобно було йти проти волі Зе який залишив цей міст для орків .
28.04.2022 21:32 Відповісти
Тебе чекали.
28.04.2022 22:59 Відповісти
Надо вообще там все мосты повзрывать , шоб ни в Крым ни из Крыма ничего не шло
а перешеек минами закидать дороги .
28.04.2022 21:19 Відповісти
зачем взрывать все мосты, когда достаточно взорвать один Керч. мост
28.04.2022 21:41 Відповісти
через Мариуполь ближе подвозить толку от того моста
28.04.2022 22:11 Відповісти
Крымский мост под усиленной охраной наземной морской ПВО и плюс воздушной авиацией,да и ЗСУ нечем достать бабахнуть.
28.04.2022 23:22 Відповісти
да да под усиленой охраной ПВО, крейсер москва был плавучим ПВО , достали?
29.04.2022 07:53 Відповісти
Я вам скажу по секрету, що є ще один міст, через який орки цю зброю завозять до Криму ! А здогадайтеся де !?
28.04.2022 21:19 Відповісти
Мені теж відомо про інший найголовніший міст, на нього потрібно з 10 нептунів або томагавків. Мож і літаками, але позбиваютт
28.04.2022 21:25 Відповісти
Нептунів там потрібно набагато більше. А от точки-У вистачило б і однієї, якщо добре попасти....
29.04.2022 01:00 Відповісти
Не забувайте про дальність Точки У
29.04.2022 21:52 Відповісти
Де-де... В Улан-Уде...
28.04.2022 21:25 Відповісти
а кто им мешает колоны через Мариуполь проводить
28.04.2022 21:26 Відповісти
В Херсоне ещё ЖД мост, чуть дальше Антоновского.
28.04.2022 21:29 Відповісти
Целый мост ровно в 10 метрах. Вторая колея целая.
28.04.2022 21:49 Відповісти
Ми, то знаємо, може допоможеш? Я, бачу, ти вже біля воєнкомату.
28.04.2022 22:10 Відповісти
Да вон же он, рядом со взорваным на фотографии, один пролет подорвали, а другой-нет.
29.04.2022 04:14 Відповісти
Там корабли кацапские где-то в кучу сбились - самое время устроить пожар
28.04.2022 21:20 Відповісти
Нє пожар, а правільно покуріть та затушити недопалок...
28.04.2022 21:46 Відповісти
потренировались? давайте крымский (ж/д ветку)
28.04.2022 21:20 Відповісти
Пусть теперь на горбу орки ящики таскают.И где эти сводолюбивые татары?
28.04.2022 21:20 Відповісти
сидят по норам. как и в 14.
28.04.2022 21:30 Відповісти
зробили поки що половину справи... там двуколійка, на фото видно підірвану тільки одну колію.
28.04.2022 21:20 Відповісти
Слава нашим хлопцям!
А питати, чому цей міст не був замінований і підірваний на початку війни, не буду….
Не на часі?
28.04.2022 21:22 Відповісти
Беримор , а почему мосты не были взорваны еще 2 месяца назад ? Потому что зеленые ....сы сэр
28.04.2022 21:37 Відповісти
От Мелитополя до ст.Верхний Токмак там есть еще один железный очень важный мост,он находится возле ст Нызяны Запорожская обл.Черниговский район.сегодня там для охраны появился бронепоезд.у кого есть возможность передайте эту информацию ЗСУ или ССО
28.04.2022 21:23 Відповісти
Передано
28.04.2022 23:02 Відповісти
Не пройшло і пів дня з моменту вторгнення. Після цього вже ніхто не буде мати право говорити, що не підірвали мости?
28.04.2022 21:23 Відповісти
точно - черепахи зеленые млять
28.04.2022 21:28 Відповісти
Но ведь это только половина , вторая часть неповреждённая . Так что пока это ничего не даёт .
28.04.2022 21:23 Відповісти
там лише ліва частина мосту зірвана- по правій і далі маскалі їздити зможуть, судячи з фото(
28.04.2022 21:23 Відповісти
ты не панимаешь, по второй части ни возят оружие, то направление на Крым, зачем же его взрывать ?
29.04.2022 04:19 Відповісти
Отлично. Мост для поездов намного сложнее восстановить будет. Но как это можно было сделать сейчас, там же сотни блокпостов по дорогам из мобилизированных музыкантов-сепарских, бухие все, но их реально сотни? Очень круто.
28.04.2022 21:24 Відповісти
Цей міст, наскільки я розумію - поблизу села Нове Запорізської області, повине був бути зруйнований ще по обіді 24 лютого!

Хто винен у тому, що його зруйнували лише 28 квітня?

Головнокомандувач - ти зможеш відповісти?
28.04.2022 21:25 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
28.04.2022 21:28 Відповісти
Там запитань сотні. Відповідей притомних жодної.
28.04.2022 21:31 Відповісти
Є кілька притомних. Але "не на часі", "після перемоги" тощо
28.04.2022 22:05 Відповісти
Украина может и не выдержать если президентом "до перемоги" останется зеленский
28.04.2022 22:14 Відповісти
Хоча ні - судячи з фото, це скорше залізничний міст біля Акимовки...

Що не відміняє питання до Головнокомандуючого!
28.04.2022 21:37 Відповісти
Все правильно,так і повинно бути,треба обливати всі ниточки!Ще б підірвати залізницю,та дороги між Кримом,та херсонщиною,а то команда "зелених"перед війною ту всю сторону раптово чомусь розмінували.Після війни запитаємо,чи не діло це всяких Єрмаків,та інших радників на вухо!))
28.04.2022 21:44 Відповісти
Давно пора
28.04.2022 21:59 Відповісти
Тихо прийшов, тихо пішов...
28.04.2022 22:14 Відповісти
Это тренировка перед уничтожением на 9 мая крымского моста, ребята красавцы, так держать
28.04.2022 22:25 Відповісти
Хоч щось з Криму взірвали.
28.04.2022 22:33 Відповісти
На третьому місяці війни нарешті щось таки зробили із стратегічним мостом в тилу ворога
28.04.2022 23:22 Відповісти
Надеемся что ВСУ и партнеры просчитали момент ликвидации моста когда основная часть войск противника уже попала в ловушку и теперь нужно поставки перерезать.
29.04.2022 00:58 Відповісти
Я може щось не дуже розумію... Мені справді цікаво: так складно відновити рух на цьому жалюгідному шматку??
29.04.2022 01:00 Відповісти
ТОЛЬКО ЧЕГО СРАЗУ ПЕРЕШЕЕК НЕ БАХНУЛИ !?
29.04.2022 05:11 Відповісти
Роблять те, що 2 місяці тому мала зробити інші
29.04.2022 08:59 Відповісти
 
 