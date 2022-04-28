Наші воїни підірвали залізничний міст поблизу Мелітополя, яким з Криму везли техніку та боєприпаси, - ССО. ФОТО
Воїни ССО знищили важливий інфраструктурний об'єкт в тилу ворога на півдні України і сповільнили забезпечення ворожих підрозділів з кримського напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Командування Сил Спеціальних Операцій.
У повідомленні зазначається: "Зруйнований міст на фото - результат роботи групи Руху опору ССО України. Для росіян це був важливий логістичний об'єкт на шляху з окупованого Криму до Мелітополя. Саме тут ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси із кримсього півострова на материкову частину України - в райони, окуповані росіянами. Цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил в напрямку Полог, Токмака та Маріуполя.
Враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об'єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддаєтся ремонту у разі руйнування, було прийнято рішення про знищення об'єкта. Після ретельного планування операції її вдало виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України".
Продовжуйте завдавати дошкульних ударів рашистам !
а перешеек минами закидать дороги .
А питати, чому цей міст не був замінований і підірваний на початку війни, не буду….
Не на часі?
Хто винен у тому, що його зруйнували лише 28 квітня?
Головнокомандувач - ти зможеш відповісти?
14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
Що не відміняє питання до Головнокомандуючого!