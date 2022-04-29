На фотовиставці в Конгресі США показали зруйновані росіянами українські міста. ФОТОрепортаж

Десятки світлин наслідків звірств та воєнних злочинів росіян у Бучі, Ірпені, Маріуполі, інших розбомблених військами РФ українських містах увійшли до експозиції, яка відкрилася в четвер у будівлі Конгресу США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, виставку офіційно відкрили спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова.





"Це є свідченням тяжкого часу, який переживає зараз народ України", - зауважила Пелосі, коментуючи фото, представлені американському Конгресу.

Вона відзначила величезний героїзм, з яким українці протистоять російській агресії, а також мужність, з якою вони переживають жорстокість війни, розв’язаної кремлем.

"Нам казали, що росіяни мають набагато більше вогневої потужності… Але за рівнем мотивації українці їх далеко випереджають, і ці фотографії є ​свідченням цього", - підкреслила спікерка Палати представників.











Вона також звернула увагу, що Конгрес США докладає всіх зусиль, аби забезпечити тверду підтримку України, у тому числі ухваливши законопроєкт про ленд-ліз у день, коли відкрилася фотовиставка.

Зі свого боку, Оксана Маркарова подякувала Конгресу й уряду Сполучених Штатів за підтримку, наголосивши, що це важливо для України й українців.

"Я хотіла б, аби ці світлини показували мою країну інакше", - сказала посол.

Вона зазначила, що Україна до війни була країною зі щасливими обличчями людей, гарними краєвидами, власними досягненнями й інноваціями. Однак російські війська зруйнували міста, покалічили долі мирних громадян і позбавили багатьох дітей життя та майбутнього.

Маркарова підкреслила, що путінські війська чинять справжній геноцид народу України, про що свідчать світлини з Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Гостомеля й багатьох інших українських міст і сіл.

"Ви можете бачити, як кояться жахливі вбивства, викрадення й ув’язнення людей, тортури, зґвалтування", - розповіла посол. Вона підкреслила, що важко назвати, яких воєнних злочинів не вчинила росія в суверенній і мирній Україні.

Проте Україна продовжує протистояти російській навалі, а також боротися за збереження мирного світового порядку. У цьому зв’язку Маркарова подякувала США й іншим країнам за підтримку.

