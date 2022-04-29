УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10338 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
11 265 14

На фотовиставці в Конгресі США показали зруйновані росіянами українські міста. ФОТОрепортаж

Десятки світлин наслідків звірств та воєнних злочинів росіян у Бучі, Ірпені, Маріуполі, інших розбомблених військами РФ українських містах увійшли до експозиції, яка відкрилася в четвер у будівлі Конгресу США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, виставку офіційно відкрили спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова.

На фотовиставці в Конгресі США показали зруйновані росіянами українські міста 01
На фотовиставці в Конгресі США показали зруйновані росіянами українські міста 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про конфіскацію активів підсанкційних юридичних та фізичних осіб РФ, - Єрмак

"Це є свідченням тяжкого часу, який переживає зараз народ України", - зауважила Пелосі, коментуючи фото, представлені американському Конгресу.

Вона відзначила величезний героїзм, з яким українці протистоять російській агресії, а також мужність, з якою вони переживають жорстокість війни, розв’язаної кремлем.

"Нам казали, що росіяни мають набагато більше вогневої потужності… Але за рівнем мотивації українці їх далеко випереджають, і ці фотографії є ​свідченням цього", - підкреслила спікерка Палати представників.

На фотовиставці в Конгресі США показали зруйновані росіянами українські міста 03
На фотовиставці в Конгресі США показали зруйновані росіянами українські міста 04

На фотовиставці в Конгресі США показали зруйновані росіянами українські міста 05
На фотовиставці в Конгресі США показали зруйновані росіянами українські міста 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові поліцейські з Нідерландів приїдуть розслідувати воєнні злочини окупантів в Україні

Вона також звернула увагу, що Конгрес США докладає всіх зусиль, аби забезпечити тверду підтримку України, у тому числі ухваливши законопроєкт про ленд-ліз у день, коли відкрилася фотовиставка.

Зі свого боку, Оксана Маркарова подякувала Конгресу й уряду Сполучених Штатів за підтримку, наголосивши, що це важливо для України й українців.

"Я хотіла б, аби ці світлини показували мою країну інакше", - сказала посол.

Вона зазначила, що Україна до війни була країною зі щасливими обличчями людей, гарними краєвидами, власними досягненнями й інноваціями. Однак російські війська зруйнували міста, покалічили долі мирних громадян і позбавили багатьох дітей життя та майбутнього.

На фотовиставці в Конгресі США показали зруйновані росіянами українські міста 07

Маркарова підкреслила, що путінські війська чинять справжній геноцид народу України, про що свідчать світлини з Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Гостомеля й багатьох інших українських міст і сіл.

"Ви можете бачити, як кояться жахливі вбивства, викрадення й ув’язнення людей, тортури, зґвалтування", - розповіла посол. Вона підкреслила, що важко назвати, яких воєнних злочинів не вчинила росія в суверенній і мирній Україні.

Проте Україна продовжує протистояти російській навалі, а також боротися за збереження мирного світового порядку. У цьому зв’язку Маркарова подякувала США й іншим країнам за підтримку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погрози РФ не змінять прагнення США надавати зброю Україні, - Маркарова

Автор: 

виставка (289) Конгрес США (1258) Маркарова Оксана (502) Пелосі Ненсі (68)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Після ленд-лізу ми просто зобов'язані передати Штатам Коломойського.
показати весь коментар
29.04.2022 07:53 Відповісти
+16
І Єрмака.
показати весь коментар
29.04.2022 08:01 Відповісти
+3
По-перше, "дєрєвєнь" в Україні не буває.
По-друге, їй просто треба схуднути.
показати весь коментар
29.04.2022 08:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після ленд-лізу ми просто зобов'язані передати Штатам Коломойського.
показати весь коментар
29.04.2022 07:53 Відповісти
І Єрмака.
показати весь коментар
29.04.2022 08:01 Відповісти
Хто ж його віддасть.
показати весь коментар
29.04.2022 08:06 Відповісти
"Хто ж його посадить, він же - пам'ятник"
показати весь коментар
29.04.2022 08:13 Відповісти
втіче у Ізраїль як тільки запахне гореним
показати весь коментар
29.04.2022 10:24 Відповісти
Макарова пе в состоянии одеться прилично, деревенщина, только позорит украину
показати весь коментар
29.04.2022 08:16 Відповісти
А мне нравится-мечта поэта!
показати весь коментар
29.04.2022 08:35 Відповісти
По-перше, "дєрєвєнь" в Україні не буває.
По-друге, їй просто треба схуднути.
показати весь коментар
29.04.2022 08:43 Відповісти
Та вона з "смолі наріта". Не чипайте, вони там ушидкі такі.
показати весь коментар
29.04.2022 09:00 Відповісти
Сквозь эти одежды явно просматривается большое и доброе сердце Украинского Патриота!
показати весь коментар
29.04.2022 11:41 Відповісти
07.09.2021
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3311651-markarova-poasnila-comu-ukraini-ne-potriben-status-osnovnogo-souznika-poza-nato.html Посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова пояснила, чому Україні не потрібен статус основного союзника поза НАТО.

Тоді гарантії безпеки від США не подобались... питання, кому?
показати весь коментар
29.04.2022 09:21 Відповісти
І це вірно, бо дозволяє цивілізованим спільнотам якнайближче доторкнутися до війни.
Я 8 років бомбував один сайт з автоперегонів, за вказання Криму частиною рашки у розкладі трансляцій, і лише після фото з Бучі - прибрали
показати весь коментар
29.04.2022 09:30 Відповісти
А почему посол Украина в Америке Макарова на одежду русских флагов нацепляла???
Колорадская ленточка наверное на спине?
показати весь коментар
29.04.2022 10:10 Відповісти
Мені цікаво - ця "дипломатична туристка" довго ще буде "спідницю протирать" в США за наші гроші? Який вона "посол"? Людина "послом" визнається лише тоді коли у неї глава держави вірчі грамоти приймає А у неї їх другий рік приймать відмовляються - на хрена Білому дом мать під боком креатуру д"Єрмака?
показати весь коментар
09.07.2022 05:47 Відповісти
 
 