На фотовиставці в Конгресі США показали зруйновані росіянами українські міста. ФОТОрепортаж
Десятки світлин наслідків звірств та воєнних злочинів росіян у Бучі, Ірпені, Маріуполі, інших розбомблених військами РФ українських містах увійшли до експозиції, яка відкрилася в четвер у будівлі Конгресу США.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, виставку офіційно відкрили спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова.
"Це є свідченням тяжкого часу, який переживає зараз народ України", - зауважила Пелосі, коментуючи фото, представлені американському Конгресу.
Вона відзначила величезний героїзм, з яким українці протистоять російській агресії, а також мужність, з якою вони переживають жорстокість війни, розв’язаної кремлем.
"Нам казали, що росіяни мають набагато більше вогневої потужності… Але за рівнем мотивації українці їх далеко випереджають, і ці фотографії є свідченням цього", - підкреслила спікерка Палати представників.
Вона також звернула увагу, що Конгрес США докладає всіх зусиль, аби забезпечити тверду підтримку України, у тому числі ухваливши законопроєкт про ленд-ліз у день, коли відкрилася фотовиставка.
Зі свого боку, Оксана Маркарова подякувала Конгресу й уряду Сполучених Штатів за підтримку, наголосивши, що це важливо для України й українців.
"Я хотіла б, аби ці світлини показували мою країну інакше", - сказала посол.
Вона зазначила, що Україна до війни була країною зі щасливими обличчями людей, гарними краєвидами, власними досягненнями й інноваціями. Однак російські війська зруйнували міста, покалічили долі мирних громадян і позбавили багатьох дітей життя та майбутнього.
Маркарова підкреслила, що путінські війська чинять справжній геноцид народу України, про що свідчать світлини з Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Гостомеля й багатьох інших українських міст і сіл.
"Ви можете бачити, як кояться жахливі вбивства, викрадення й ув’язнення людей, тортури, зґвалтування", - розповіла посол. Вона підкреслила, що важко назвати, яких воєнних злочинів не вчинила росія в суверенній і мирній Україні.
Проте Україна продовжує протистояти російській навалі, а також боротися за збереження мирного світового порядку. У цьому зв’язку Маркарова подякувала США й іншим країнам за підтримку.
Тоді гарантії безпеки від США не подобались... питання, кому?
Я 8 років бомбував один сайт з автоперегонів, за вказання Криму частиною рашки у розкладі трансляцій, і лише після фото з Бучі - прибрали
Колорадская ленточка наверное на спине?