Росіяни 10 разів обстріляли міста на Луганщині, тривають бої за Оріхове, - Гайдай. ФОТОрепортаж

У Луганській області під вогнем російських окупантів опинилися Сєверодонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна, а також тривають бої за Оріхове.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. У Гірській громаді обстріли майже не припиняються.

У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду і господарчих споруд.

Так, в одному із гаражних комплексів полум’я розповсюдилось на значну площу – гасили декілька годин.









"Ворог неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного.

Наші військові дають гарну відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населеним пунктам, знищуючи будинки та інфраструктуру, – там вже неможливо відновити воду, світло та газ", - повідомив Гайдай.

