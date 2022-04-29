УКР
3 693 1

Росіяни 10 разів обстріляли міста на Луганщині, тривають бої за Оріхове, - Гайдай. ФОТОрепортаж

У Луганській області під вогнем російських окупантів опинилися Сєверодонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна, а також тривають бої за Оріхове.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Чотири рази росіяни обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. У Гірській громаді обстріли майже не припиняються.

У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду і господарчих споруд.

Росіяни 10 разів обстріляли міста на Луганщині, тривають бої за Оріхове, - Гайдай 01
Росіяни 10 разів обстріляли міста на Луганщині, тривають бої за Оріхове, - Гайдай 02

Так, в одному із гаражних комплексів полум’я розповсюдилось на значну площу – гасили декілька годин.

Росіяни 10 разів обстріляли міста на Луганщині, тривають бої за Оріхове, - Гайдай 03
Росіяни 10 разів обстріляли міста на Луганщині, тривають бої за Оріхове, - Гайдай 04
Росіяни 10 разів обстріляли міста на Луганщині, тривають бої за Оріхове, - Гайдай 05

"Ворог неодноразово намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного.

Наші військові дають гарну відсіч, проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населеним пунктам, знищуючи будинки та інфраструктуру, – там вже неможливо відновити воду, світло та газ", - повідомив Гайдай.

обстріл (30389) Гайдай ЛОГА (929) Луганська область (4923)
Боже, бережи і допомагай нашим захисникам
