Фосфорні снаряди, авіаудари, обстріли з "Градів": вночі росіяни намагались атакувати Донеччину. ФОТОрепортаж

Росіяни знову застосували фосфорні снаряди на Донеччині. Обстріли тривали всю ніч у декількох напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни застосували фосфорні снаряди — цього разу у селі Соловйове Очеретинської громади. Також під обстрілом знову опинилося Ласточкине — пошкоджено житловий будинок і крамницю. Крім Очеретинського напрямку, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському, Авдіївському напрямках", - йдеться у звіті.







Відомо, що по Авдіївці рашисти вночі стріляли з "Градів", на ранок здійснили авіаналіт та продовжили гатити з реактивних систем по центру міста. Пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Павло Кириленко повідомляє, що вночі авіаудару зазнало і селище Привілля Черкаської громади. Постраждали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.У Мар'їнській громаді - обстріли по всій лінії фронту. Окупанти перебили високовольтну лінію електропередач, таким чином повністю знеструмивши Красногорівку.





Попри постійні обстріли та наманання росіян атакувати, українські військові надійно утримують усі свої позиції.