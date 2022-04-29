Фосфорні снаряди, авіаудари, обстріли з "Градів": вночі росіяни намагались атакувати Донеччину. ФОТОрепортаж
Росіяни знову застосували фосфорні снаряди на Донеччині. Обстріли тривали всю ніч у декількох напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Росіяни застосували фосфорні снаряди — цього разу у селі Соловйове Очеретинської громади. Також під обстрілом знову опинилося Ласточкине — пошкоджено житловий будинок і крамницю. Крім Очеретинського напрямку, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському, Авдіївському напрямках", - йдеться у звіті.
Відомо, що по Авдіївці рашисти вночі стріляли з "Градів", на ранок здійснили авіаналіт та продовжили гатити з реактивних систем по центру міста. Пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Павло Кириленко повідомляє, що вночі авіаудару зазнало і селище Привілля Черкаської громади. Постраждали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.У Мар'їнській громаді - обстріли по всій лінії фронту. Окупанти перебили високовольтну лінію електропередач, таким чином повністю знеструмивши Красногорівку.
Попри постійні обстріли та наманання росіян атакувати, українські військові надійно утримують усі свої позиції.
нічого, недовго їм залишилось
В комплекте каждой такой установки 12 227-мм ракет, бьющих на дальность до 120 км, площадь поражения до 25 гектаров.