Фосфорні снаряди, авіаудари, обстріли з "Градів": вночі росіяни намагались атакувати Донеччину. ФОТОрепортаж

Росіяни знову застосували фосфорні снаряди на Донеччині. Обстріли тривали всю ніч у декількох напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Росіяни застосували фосфорні снаряди — цього разу у селі Соловйове Очеретинської громади. Також під обстрілом знову опинилося Ласточкине — пошкоджено житловий будинок і крамницю. Крім Очеретинського напрямку, обстріли тривали всю ніч на Мар'їнському, Авдіївському напрямках", - йдеться у звіті.

Відомо, що по Авдіївці рашисти вночі стріляли з "Градів", на ранок здійснили авіаналіт та продовжили гатити з реактивних систем по центру міста. Пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Павло Кириленко повідомляє, що вночі авіаудару зазнало і селище Привілля Черкаської громади. Постраждали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.У Мар'їнській громаді - обстріли по всій лінії фронту. Окупанти перебили високовольтну лінію електропередач, таким чином повністю знеструмивши Красногорівку.

Попри постійні обстріли та наманання росіян атакувати, українські військові надійно утримують усі свої позиції.

короче, бамбасу пдц!
29.04.2022 12:12 Відповісти
Кацапи- недюдь.
29.04.2022 12:16 Відповісти
'8 лєт бамбас бамбілі' і він був цілий а за 2 місяці знищили його майже увесь-сєктанти ***** ******* ! В кацапів з їхньою логікою вже нема і ніколи не буде майбутнього. Це хворий народ
29.04.2022 12:32 Відповісти
Спілкуюсь з росіянцями у чатрулєтці. І вот ето вот "дамбілі бамбас 8 лєт", ето, как "абирвалг" у ніх. В'їлося так, не відмиєш. Розбуди кацапчика серед ночі і спитай "ваше жизнєнноє крєдо?", а воно як заверещить "дамбілібамбас!!!" Боже, яке кончене)
29.04.2022 12:32 Відповісти
.
29.04.2022 12:49 Відповісти
ссуки, сволочі
нічого, недовго їм залишилось
29.04.2022 12:53 Відповісти
ЗСУ впервые применили американские установки M270 MLRS. Наши воины отработали по оккупантам в Донецкой области.
В комплекте каждой такой установки 12 227-мм ракет, бьющих на дальность до 120 км, площадь поражения до 25 гектаров.
29.04.2022 12:59 Відповісти
Пруф добавляется обычно к таким новостям.
29.04.2022 13:11 Відповісти
Ну Чечню он также стирали с лица земли,но тогда у рашни были деньги чтобы ее отстроить и платить дань своей шлюхе-Кадырову.Сейчас денег нет и не будет.Какой смысл в их наступлении?ХЗ
29.04.2022 19:04 Відповісти
 
 