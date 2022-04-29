УКР
"Думала, це означає "партія": російська чиновниця прийшла на роковини аварії на ЧАЕС в сукні з написом "Party". ФОТО

Заступниця мера міста Шебекіно та секретарка місцевого осередку "Єдиної Росії" Галина Шаповалова вбралася на жалобні заходи у сукню із написом "Party". Вона каже, що вона просто не зрозуміла значення цього слова. За освітою Шаповалова - "дипломований спеціаліст у сфері іноземних мов".

Фото чиновниці в недоречній сукні публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мітинг, на який Шаповалова прийшла у цьому вбранні, був присвячений роковинам аварії на Чорнобильській атомній станції.

Коли жінку почали висміювати користувачі соцмереж, вона пояснила вибір сукні. Шаповалова твердить, що не мала намірів образити чиїсь почуття. Вона твердить, що вважала: напис означає "партія", а не "вечірка". Чиновниця обіцяє, що більше ця ситуація не повториться.

Думала, це означає партія: російська чиновниця прийшла на роковини аварії на ЧАЕС в сукні з написом Party 01
Думала, це означає партія: російська чиновниця прийшла на роковини аварії на ЧАЕС в сукні з написом Party 02

+52
Орки блеть )))))))
29.04.2022 14:04 Відповісти
+37
- ой, никитишна, у меня сынуля с зоны откинулся !
- и че ?
- наколка у него на всю спину - петух огромный нарисован ! красива ! наверно авторитетом был !
29.04.2022 14:08 Відповісти
+34
У касапов даже похорона это тоже вечеринка.
29.04.2022 14:07 Відповісти
Орки блеть )))))))
29.04.2022 14:04 Відповісти
Кацапы мракобесы.
29.04.2022 14:09 Відповісти
дальше некуда. в дно стучат снизу. малообразованные, глупые, жадные, без человеческих принципов и качеств.
29.04.2022 14:12 Відповісти
Що там написано - пофігу. Головне щоб було красіво.
29.04.2022 14:06 Відповісти
- ой, никитишна, у меня сынуля с зоны откинулся !
- и че ?
- наколка у него на всю спину - петух огромный нарисован ! красива ! наверно авторитетом был !
29.04.2022 14:08 Відповісти
*Па Загранічному*!
29.04.2022 14:24 Відповісти
У касапов даже похорона это тоже вечеринка.
29.04.2022 14:07 Відповісти
гости чашками гремели
наливали,чокались
развесёлы песни пели
со вдовою чпокались...

моё.
29.04.2022 14:14 Відповісти
междупрочим, именно сегодня тот день, когда адольф ***** и ева кабаева стали т.с мужом и т.с. молодой жоной. ждём завтра, когда они примут по рюмочке в честь такого события )))
29.04.2022 14:22 Відповісти
рюмочке яду
29.04.2022 14:28 Відповісти
Ага, весело було, як тата ховали,
Музика грала, цукерки давали...
29.04.2022 14:30 Відповісти
29.04.2022 17:04 Відповісти
😁😂
29.04.2022 17:41 Відповісти
29.04.2022 14:07 Відповісти
Які паскудні рожі.
29.04.2022 14:09 Відповісти
norm - rjadom kak raz pivo....pogavarila i na party s mestnymi alkogolikami
29.04.2022 14:10 Відповісти
парашинцам головне шоб по амєрікосовскому шото було написано
29.04.2022 14:11 Відповісти
Эта баба - просто олицетворение совка. Такие как она и не дают нам вырваться из этого говна советского.
29.04.2022 14:12 Відповісти
oni ves de odinakovo vygladet i deistvujut v Rige - na 9 maja pod pamatnikom napivajutsa i tam zhe ssut
29.04.2022 14:20 Відповісти
И пьянные купается в бассейне под "победным столбом". Полиция потом их оттуда вытаскивает.
показати весь коментар
29.04.2022 15:00 Відповісти
чогось не дивно, як згадати що ця Квітко - ні тільки дочка омбудсвуменші Дєнісової, а й випускниця одеської "кидайлівки" 2021 року

Психотерапевтка Олександра Квітко, яка працює з дітьми-жертвами згвалтувань, викладає історії зі своєї практики у мережу, роздає інтерв'ю і публікує малюнки, які створюють ці глибоко травмовані дії на сеансах терапії.

Я прошу всіх, хто має авторитет і повноваження, втрутитися у цю ситуацію і змусити Олександру Квітко заткнути свій фонтан. Малюнки, які вона оприлюднила, лишаються в інтернеті назавжди. Щоразу, коли цей хлопчик бачитиме їх у мережі, він переживатиме найгірші моменти свого життя

Це грубе, кричуще порушення професійної етики, наслідки якого для конкретної дитини можуть бути непрогнозованими.

Апд. Що, вона іще й донька Денисової?!!

І я вже не дивуюся, що
"Олександра Квітко - одна з п'яти фахівців, які від початку війни працюють на Гарячій лінії психологічної допомоги Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

Якщо Людмила Денисова своїм довгим язиком без кісток здає росіянам українських дітей, подібна поведінка є нормою у їхній структурі. https://t.me/c/1329815112/12194
29.04.2022 14:13 Відповісти
Денисова - сто процентная кацапка . Вот так фсб расставляет свои кадры в Украине.
показати весь коментар
29.04.2022 14:17 Відповісти
Народний депутат від «Свободи» https://www.facebook.com/SavchukOks?__cft__[0]=AZWmNayWiQQluXc6BW1-QODCl09etWQF2miD7VrXs9wFiMv-YafOM3L1dwZnPCEYedzx0_EfZE5QBCweLERWzgDqkNNhqNPIzH2N9HDqcBJSkyzZPWicWd8bNWE7MOc2KkyytCmNyjhxisrGXzGucvvx&__tn__=-]K*F Оксана Савчук зареєструвала законопроект про очищення влади від засновників та членів антиукраїнських політичних партій (№7318 від 26.04.2022).

Заборона обіймати посади і БАЛОТУВАТИСЯ на посаду президента, в парламент чи місцеві ради має стосувати не лише членів партій, вказаних в указі президента України, але й тих, що були членами чи засновниками компартії, партії регіонів та сдпу (о).

Всі ці покидьки десятки років працювали на ворога і системно знищували українську державність. Геть із Ради, а після того - під суд.
Як і московити вони повинні відповісти за усі злочини, скоєні в Україні.

Посилання на законопроект: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FSGlKOFd%3Ffbclid%3DIwAR3b5cfDYyV6P42gPA0ZzE74Nqjh5Y5p-8BaFCpVJCeUu122EQPYvZ4jQMc&h=AT0tTAuh9exFC9KmKILBXjzHWDjGmwj_ivnfzhaEM8uUoVDuJNrQt0ByB2rvqdQDjOKVFpT5AWG-TdZSwqHU3nAL4d-C1SFitmcSEdY21RawOmgTpfz2P6duTiFEMvwmnDvdV8IKplOf7i1SNGbR85t1Vw&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0DAErObMuNEotsOEepZhqTAuP6p4VJVaTJIJ9molB-AE0DoAiI9dpPYmhQ4JaUl-yHIGXdSVbcK1MFKcXEILtYZygiR4AN6rekF9NYm6sfxOa9-XXte5FLbYL-3R_uUA6Vx3xmGqb_OH0mYXqELy2Ax_1KXcb0aat-epi9PSK5ww https://cutt.ly/SGlKOFd

29.04.2022 14:19 Відповісти
Слуги разом із доважком з Голосу внесли законопроєкт, який усім спершу дуже сподобається. Бо в ньому йдеться про заборону всім, хто БУЛИ членами антиукраїнських партій балотуватися до органів влади. При тому не зазначається про аналіз, чи саме на той час партія вже мала антиукраїнську позицію та вела відповідну діяльність, чи ні. Ті, хто не особливо думають почали задоволено потирати руки, мовляв, тепер медведчуківські й регіоналівські не пройдуть у наступну Раду. То я вас дуже розчарую. Усі вони зможуть балотуватися.

Але зрозуміло, що уим хочуть заборонити політичну діяльність Петрові Порошенку (значить у слуг все мега погано)) . Бо зараз уніфіковані помийки розносять наклепи саме на нього.

Тому варто уточнити:

- 1998 року Порошенко став членом фракції СДПУ(о) у ВРУ та був в її політбюро. А хто був тоді лідером партії? Ні, не Медведчук. А соратник Ющенка Василь Онопенко. Медведчука там не було, вони з суркісами пізніше почали рейдерство. Але Порошенка вже там не було, бо він створив свою "Солідарність".

- А тепер про Партію регіонів. Тут узагалі маніпуляція. У травні 2000 року Порошенко та очолювана ним партія "Солідарність" стали співзасновниками Партії регіонального відродження "Трудова солідарність України". На той час партія належала до числа державницьких і протикомуністичних. А коли виникла всім відома Партія регіонів? Правильно. В кінці 2001 року. А де в той час перебував Петро Порошенко? Ще раз правильно: він остаточно визначився з ідеологічним спрямуванням та став співзасновником Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" й очолив виборчий штаб блоку.

Так що всі оці заявочки і вкиди політнечистот на вентилятор прилетять тому, хто зі своїм кварталом веселили московських найманців у Горлівці, поки у Словянську катували Володимира Рибака, прилетять тим, хто зараз в час московського вторгнення отримує криваві роялті від всяких СВАТІВ і ПАПІКІВ.

29.04.2022 15:44 Відповісти
В ночь с 28 на 29 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по пункту управления противника в поселке Першотравневое, который находится на границе Луганской и Харьковской областей.

Об этом сообщает https://t.me/c/1352726486/31294 «Инсайдер Украина» .

Уничтожено много техники и живой силы противника. Местное население подтвердило попадание по военным объектам оккупантов.
29.04.2022 14:13 Відповісти
Все вірно зробила - там же пиво....
29.04.2022 14:14 Відповісти
"*****" ©️ Кошовий
29.04.2022 14:14 Відповісти
Отрицательная селекция,деградация и атавизм. Кацапы детектед.
29.04.2022 14:14 Відповісти
Кацапи, як завжди, утнуть якусь дурню, а потім своїм поясненням зроблять ще гірше. Яка в біса "партія" до роковин аварії на ЧАЕС?
29.04.2022 14:15 Відповісти
ну в принципі якраз компартія і привела до катастрофи
29.04.2022 15:13 Відповісти
Добре, що на спині SWINGER прикрила.
29.04.2022 14:16 Відповісти
Ну кацапи... Шо тут ще пояснювати?...
29.04.2022 14:16 Відповісти
а шож в Чернобіль не мотанулась на "пати"..**** драная???
рудой лес заждался новых ... не умеющих читать... на любом другом языке, кроме руцкого...
хотя и на руцком не умеют...
29.04.2022 14:18 Відповісти
тем более она и сама рыжая, как тот лес )))
29.04.2022 14:26 Відповісти
Не удивлюсь, если кацапы, увидя передупредительй знак Рыжего леса, подумали что там рудник с лисами.
29.04.2022 15:03 Відповісти
Процитую задорнова (хоч він і велика наволоч): ну тупьіє...
29.04.2022 14:21 Відповісти
СССР во всей своей красе - Невежество!!!
29.04.2022 14:26 Відповісти
управдом - друг человека (С) )))
29.04.2022 14:32 Відповісти
там і мікрофони з пивнушки всього на годинку винесли... поселфілись для рабсіян та й пішли на вечірку..
29.04.2022 14:29 Відповісти
Россияне, какие же вы ТУПЫЕ!

И вы реально с таким тупым населением и армией хотели взять Украину?

Дебилы, ***...
29.04.2022 14:30 Відповісти
Если Кадыров до сих пор верит в живого Бандеру, то что тут говорить?
29.04.2022 14:36 Відповісти
кадырову наконец то объяснили, что в одну только киевскую область помещается две чесни по територии и три чечни по населению, а заодно отправили в личку в его инстаграме видос, где его бойцов кормят салом, заворачивают в свинные шкуры и закапывают живьем. он после этого сильно приуныл, и даже в арабские эмираты ****** отдохнуть от стресса.
29.04.2022 14:43 Відповісти
и да... ЗСУ тут непричем. и менты тоже. это все Лесное Братство - НВФ, официальные власти осуждают и грозят пальцем, бородатым лесным мужикам.
29.04.2022 14:46 Відповісти
Ну не будьте вы так строги к тётке у неё просто челюсть русская ).
29.04.2022 14:34 Відповісти
меня вот удивляет что эта перхоть на своих каналах начала что то вякать про ядерный удар. эти дебилы не понимают что если ветер подует в их сторону - они тоже трупы.
29.04.2022 14:36 Відповісти
Сегодня или завтра Вальпургиева Ночь. Видимо российские сатанисты и сатанистки празднуют по своему. Лишнехромосомные мля.
29.04.2022 14:38 Відповісти
В ночь на 1 мая! Трудно перепутать.
29.04.2022 14:58 Відповісти
одни окопы рыли в рудому лісі, что аж члены на лбу повыростали, а другие по телеку про радиоактивный пепел вещают. дикари конченые.
29.04.2022 14:38 Відповісти
Кароче, This is a table. This is a table yesterday.
29.04.2022 14:41 Відповісти
Со мной училась Галина Шаповалова из белгородской обл.
Думал, неужели она. Но нет , рожа вроде другая.
29.04.2022 14:43 Відповісти
І стовідсотково сукню зтащив із України якийсь "асвабадітель", а вона рада старатися напялила на себе
29.04.2022 14:49 Відповісти
А воно ж вечорниці...
29.04.2022 14:51 Відповісти
Є епізод з історії: у мурманську совкам надіслалт гуманітарку з США, ночнушки. А місцевий рядянський гламур напялив на себе, бо подумали, що то вечірні сукні. І так поперли усі разом на діскач.
29.04.2022 14:52 Відповісти
Не хотілося би виправдовувати недолугість цієї орчихи, але задля справедливості і загального розвитку тих, хто не володіє англійською, не можна не зауважити, що англійське «party» дійсно має одним із значень слово «партія». Наприклад Republican Party (United States), яка також використовує абревіатуру GOP (Grand Old Party).
29.04.2022 14:54 Відповісти
6000 ЛЕТ НАРОДЫ МИРА ЗНАЮТ ПИСЬМЕННОСТЬ ! НО НИЧЕГО ПОДОБНОГО НЕ ВИДЕЛИ НЕ ЗНАЮТ С ТАКОЙ ОРДОЙ КАК У ***** ЭТО К СЛОВУ АРМИЯ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЕ , ДАЖЕ ОСКОРБЛЯЕТ ЭТО СЛОВО , ВСЕ ПЕДОФИЛЫ , ******** , ИЗВРАЩЕНЦЫ , ДИКАРИ -УБИЙЦЫ , ВОРЫ ТРУСОВ , УНИТАЗОВ И СОБАЧИХ БУДОК КОТОРЫЕ ДОСТРЕЛИВАЮТ СВОИХ РАНЕННЫХ И НЕ ЗАБИРАЮТ С ПОЛЯ БОЯ И ВООБЩЕ ОТ ИХ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ДАЖЕ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ , ЭТО НЕДОЛЮДИ НЕДОСТРАНЫ , ГНИЛЬ И ПЛЕСЕНЬ НА ТЕЛЕ МИРА
29.04.2022 15:04 Відповісти
Вот же ш дебилка!
Это платье для Первого сентября! Написано же - ПАРТЫ!
29.04.2022 15:05 Відповісти
А орків з Чорнобиля не запросили?
29.04.2022 15:08 Відповісти
Деграданты с мозгами опарышей.
29.04.2022 15:25 Відповісти
*** из дьюти тудей!
29.04.2022 15:31 Відповісти
Для кацапа любое событие это повод бухнуть.
29.04.2022 15:38 Відповісти
биомусор!
29.04.2022 15:52 Відповісти
+100500.
Зачем мировой цивилизации "дипломированные специалисты", т.е. организмы с высшим образованием, которые не знают азов предмета своего образования?
29.04.2022 16:03 Відповісти
І чому я не здивована? Особливо з її "освіти"
29.04.2022 15:55 Відповісти
Вы чё к девушке пристали? Это ш ПРАЗДНИК -- годовщина Чернобыля! Вот она на праздник и вырядилась
29.04.2022 15:59 Відповісти
Новость пля всеукраинского масштаба...
А трусы какие на ней были - не высветили копипастеры...
29.04.2022 16:02 Відповісти
А на трусах у неї написано Big Hole )))
29.04.2022 16:32 Відповісти
тупое быдло !!!
29.04.2022 17:06 Відповісти
Чувиха привыкла одеваться только в "фирму".
29.04.2022 17:24 Відповісти
А что будет написано на сарафане на путинских похоронах ?
29.04.2022 17:27 Відповісти
Так це ми розуміємо, що це вечірка англійською. А для неї це незвичне слово мабуть означає щось сакральне, містичне.
29.04.2022 17:41 Відповісти
Она б ещё на себя седло натянула, корова.
29.04.2022 17:49 Відповісти
Боже, яке кончене...
29.04.2022 20:36 Відповісти
страшне, тупе, на голову слабе. який же ти філолог, тітко? ти філОЛУХ😂 - інакше знала б, що слова мають багато значень та ін. нюанси. а взагалі - сукню спалити, та влаштувати цій дурепі та іншим йолопам party for everybody із вибуховими "феєрверками" у різних містах расії, якщо їм так подобаються вечірки.
02.05.2022 15:20 Відповісти
 
 