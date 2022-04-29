"Думала, це означає "партія": російська чиновниця прийшла на роковини аварії на ЧАЕС в сукні з написом "Party". ФОТО

Заступниця мера міста Шебекіно та секретарка місцевого осередку "Єдиної Росії" Галина Шаповалова вбралася на жалобні заходи у сукню із написом "Party". Вона каже, що вона просто не зрозуміла значення цього слова. За освітою Шаповалова - "дипломований спеціаліст у сфері іноземних мов".

Фото чиновниці в недоречній сукні публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Мітинг, на який Шаповалова прийшла у цьому вбранні, був присвячений роковинам аварії на Чорнобильській атомній станції.

Коли жінку почали висміювати користувачі соцмереж, вона пояснила вибір сукні. Шаповалова твердить, що не мала намірів образити чиїсь почуття. Вона твердить, що вважала: напис означає "партія", а не "вечірка". Чиновниця обіцяє, що більше ця ситуація не повториться.

