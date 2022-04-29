УКР
Фільтрація, тотальний контроль і гетто: росіяни роздають маріупольцям "правила" життя в окупації, - радник мера Андрющенко. ДОКУМЕНТ

Російські окупанти почали розповсюджувати у Маріуполі листівки під назвою "Основні питання", які є своєрідними "правилами життя" в окупації.

Листівку опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада розповсюджує в Маріуполі такі листівки "Відповідь на питання". Саме вони показують всі реалії теперішнього і майбутнього Маріуполя під час окупації. З головного:

1. Перевести безготівкові гроші в готівкові "офіційно" неможливо. Від слова "геть". Тобто, навіть "неофіційний" обнал, який працює в місті працює виключно через мобільний банкінг українських банків. В разі відключення абонентів на окупованій території маріупольці залишаться без грошей. Ані бананова республіка "днр", ані росія не здатні забезпечити фінансово маріупольців вже сьогодні і в найближчій перспективі.

2. Фільтрація (або як її називають окупанти - верифікація). Обов’язкова для всіх, не тільки для тих, хто виїжджає з Маріуполя. Але виїжджати навіть в Донецьк без фільтрації заборонено. Тотальний контроль. Справжнє гетто.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Звикли настільки, що похер - стріляють, не стріляють. Уперше вийшли на вулицю поїсти - в підвалі не бачимо, що їмо", - мешканці руїн Маріуполя. ВIДЕО

3. Ніяких компенсацій за житло, або його відновлення за будь-чий рахунок, окрім власного, у маріупольців не буде. То пушилін та "трупожер" іващенко можуть і далі розповідати на камери про "покращення та відбудову", але в реальності "денег нет, но вы держитесь".

4. Переміщення автівками навіть в окуповану частину Донецької області приватним транспортом дозволено виключно в складі колони. Цікава трансформація "більше трьох не збиратись". Взагалі дуже показова в частині контролю області та страху, який наводять маріупольці на окупантів.

5. Виїзд в Україну можливий (на словах, бо ми знаємо реалії). Але тут же йде залякування "вручать повістку-направлять на фронт". Тобто намагаються не пустити додому українців навіть такими шляхами.

Маріупольці - не вірте. Передавайте рідним. Ніхто нікому нічого не вручає. Україна чекає маріупольців вдома з теплими обіймами, а не люттю порушення прав.

6. Для всіх, хто хоча б хвилинку побував в Україні і повертається в окуповану частину - знов обов'язкова фільтрація. Страх, страх і страх.

Взагалі ось воно, обіцяне покращення вже сьогодні. Обмеження переміщення, обмеження свободи, обмеження прав і повна розруха", - розповів Андрющенко.

Фільтрація, тотальний контроль і гетто: росіяни роздають маріупольцям правила життя в окупації, - радник мера Андрющенко 01
Фільтрація, тотальний контроль і гетто: росіяни роздають маріупольцям правила життя в окупації, - радник мера Андрющенко 02
Фільтрація, тотальний контроль і гетто: росіяни роздають маріупольцям правила життя в окупації, - радник мера Андрющенко 03

Маріуполь (3262) окупація (6824) Андрющенко Петро (706)
+17
"русский мир" во всей своей красе. К кому ещё в Украине не дошло что это за дичь, читайте и наслаждайтесь
29.04.2022 16:15 Відповісти
+13
Hon. Judge Dredd 🇺🇦
@Hon_J_Dredd
·
3 год
Стосовно судді, який пішов добровольцем до Територіальної оборони, ДБР відкрило кримінальне провадження за те, що той отримав зарплату, як військовослужбовець. Девіз ДБР: "Самі не воюємо - й іншим не дамо". Мені здається, що своєю смертю ви помрете не всі
29.04.2022 16:17 Відповісти
+12
Тем, кто орет "а где вы были 8 лет?!!" отвечайте: "А где ВЫ были последние 30 лет, когда русские убивали стариков, женщин и детей Ичкерии, Молдовы, Грузии, Сирии и Украины"?
29.04.2022 16:17 Відповісти
Обмеження переміщення, обмеження свободи, обмеження прав і повна разруха", - розповів Андрющенко.
29.04.2022 16:13 Відповісти
vot takuju ze "filtraciju i "verifikaciju" eti nacysty otrimajut posle voiny - v ocherede na Gaagsky tribunal.
29.04.2022 16:15 Відповісти
ДБР работает во вред Украине на врага - но удивляться нечему - кадры в ДБР подбирал Татаров со своим хозяином Портновым
29.04.2022 16:27 Відповісти
І кому ж служать ті господа ?
29.04.2022 18:47 Відповісти
- а призначав тих , Татарова з командою ...
29.04.2022 22:45 Відповісти

Ничего нового от нацистского режима рабссеи.
29.04.2022 16:22 Відповісти
Згідно Статті 102 Конституції України - Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, прав і свобод людини і громадянина.
29.04.2022 16:24 Відповісти
А що-небудь по темі можеш написати?
29.04.2022 17:11 Відповісти
лизни картинку...
29.04.2022 18:09 Відповісти
Якщо в дописе з'являється повідомлення про благодійність Гетьмана України -Порошенко, то - УВАГА - обов'язково з'явиться троль фсб і вживаючи православні мати залишить в коментарях своє лайно.

Останні дні командою ОПи у мережах та на Фейсбуці створено багато «зелених» ботоферм, які цілодобово працюють на імідж хрипкого криворіжця, якій «не втік» та скумбрії по 8 гривень. Якщо ви пройдетеся по групах зєлєлюбіків, то там боти «топят» Петра Порошенко (я твой приговор!) і співають дифірамби на адресу атеїста-богохульника, блюзнірника-інородця, дезертира, який чотири рази рвав повістки у військкомат, а у Москві в саунах відсував кордони України. Коли голос парубка з простого єврейського народу, який захрипшим гугнявим голосом впевнено читає за папірцем чужі думки, то мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до радіоприймача, щоб прибрати звук.
29.04.2022 18:59 Відповісти
Пацифісти і війна це дві сторони одної монети. Гнусавий доштафувався над ЗСУ,
що зараз 100 тис в місяць плате на пєрєдку .
Країні потрібен Порох.
30.04.2022 00:43 Відповісти
Русский мир
29.04.2022 16:25 Відповісти
Меня позабавило сочетание "украинский боевик". Если так, то среди украинцев должны быть еще и не боевики (значит, мы пока еще не все "биндеровцы"), а среди боевиков - не все украинцы (то есть, где-то есть "биндеровцы" русские, белорусские, польские и пр.). ИМХО, это противоречит нынешней идеологии запоребрика - все украинцы - биндеровцы, и это чисто украинское. Пусть разберутся и наведут порядок, а то у меня в голове уже когнитивный диссонанс.
29.04.2022 16:27 Відповісти
А "города днр, временно находившиеся на территории Украины" не позабавило?
29.04.2022 18:23 Відповісти
Я читал "мою войну". Дедушка Гитлер был попроще. Русишшвайнэ превзошли своих учителей
29.04.2022 16:39 Відповісти
"мою боротьбу", нє?
29.04.2022 17:16 Відповісти
"мою ВОЙНУ"!!!! 🤣🤣🤣🤣зразу видно, шо - чітал!!
29.04.2022 17:24 Відповісти
Пролетайрят придуманый в 1917г будет жить вечно....)))не зря же в дохлом Совка портреты Маркса Энгельса чЛенина сРалина висели на красно-кровавой площади Мацковии...
29.04.2022 16:56 Відповісти
а что вы еще хотели от непризнанных цивилизованным миром бандформирований? Сталин с его крепостным правом просто ребенком кажется. Только очистка от рашисткой нечисти территории Украины может спасти мирных граждан.
29.04.2022 18:38 Відповісти
Кацапи це болотяні істоти яких більшовіки - комуністи навчили писати читати.
30.04.2022 00:37 Відповісти
ВЧОРА НАКИДАВ ТЕОРІЇ ЗМОВИ, ФАНТАСТІШЕН АЛЕ АКТУАЛЬНО

Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
30.04.2022 00:46 Відповісти
"... при въезде в Украину получит повестку...". А в Лугандонії відправлять на фарш без будь-якої повістки, навіть зброї не дадуть, як в "Цитаделі" відправлять на штурм з палками і цеглою...
03.05.2022 13:49 Відповісти
 
 