Фільтрація, тотальний контроль і гетто: росіяни роздають маріупольцям "правила" життя в окупації, - радник мера Андрющенко. ДОКУМЕНТ

Російські окупанти почали розповсюджувати у Маріуполі листівки під назвою "Основні питання", які є своєрідними "правилами життя" в окупації.

Листівку опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада розповсюджує в Маріуполі такі листівки "Відповідь на питання". Саме вони показують всі реалії теперішнього і майбутнього Маріуполя під час окупації. З головного:

1. Перевести безготівкові гроші в готівкові "офіційно" неможливо. Від слова "геть". Тобто, навіть "неофіційний" обнал, який працює в місті працює виключно через мобільний банкінг українських банків. В разі відключення абонентів на окупованій території маріупольці залишаться без грошей. Ані бананова республіка "днр", ані росія не здатні забезпечити фінансово маріупольців вже сьогодні і в найближчій перспективі.

2. Фільтрація (або як її називають окупанти - верифікація). Обов’язкова для всіх, не тільки для тих, хто виїжджає з Маріуполя. Але виїжджати навіть в Донецьк без фільтрації заборонено. Тотальний контроль. Справжнє гетто.

3. Ніяких компенсацій за житло, або його відновлення за будь-чий рахунок, окрім власного, у маріупольців не буде. То пушилін та "трупожер" іващенко можуть і далі розповідати на камери про "покращення та відбудову", але в реальності "денег нет, но вы держитесь".

4. Переміщення автівками навіть в окуповану частину Донецької області приватним транспортом дозволено виключно в складі колони. Цікава трансформація "більше трьох не збиратись". Взагалі дуже показова в частині контролю області та страху, який наводять маріупольці на окупантів.

5. Виїзд в Україну можливий (на словах, бо ми знаємо реалії). Але тут же йде залякування "вручать повістку-направлять на фронт". Тобто намагаються не пустити додому українців навіть такими шляхами.

Маріупольці - не вірте. Передавайте рідним. Ніхто нікому нічого не вручає. Україна чекає маріупольців вдома з теплими обіймами, а не люттю порушення прав.

6. Для всіх, хто хоча б хвилинку побував в Україні і повертається в окуповану частину - знов обов'язкова фільтрація. Страх, страх і страх.

Взагалі ось воно, обіцяне покращення вже сьогодні. Обмеження переміщення, обмеження свободи, обмеження прав і повна розруха", - розповів Андрющенко.





