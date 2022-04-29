Тимчасову переправу відкрито на ключовій трасі Житомирщини М-21, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж
Поруч зі зруйнованим внаслідок бойових дій мостом на трасі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський завершено зведення тимчасової переправи. Рух нею вже відкритий для транспорту.
Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору, передає Цензор.НЕТ.
"Дорога М-21 – одна з ключових міжнародних транспортних артерій Житомирщини з великим навантаженням. Під час активних бойових дій в області підрив мосту зупинив техніку російських загарбників. Коли Житомирщину звільнили від росіян, дорожники почали зводити тимчасовий об’їзд", – інформують в агентстві.
Варто відзначити, що новостворений об’їзд може пропускати транспорт одночасно в дві сторони та витримувати вагу великих вантажівок. Це робить його повністю придатним для перевезення гуманітарної допомоги для населення.
"Об'їзд функціонуватиме, поки не буде побудовано новий міст. Штучну споруду потрібно зводити з нуля, оскільки у підірваного мосту пошкоджені вертикальні опори", – розповідають дорожники.
Також в УАД додають, що наразі триває зведення ще одного об’їзду, який буде розташований на трасі Р-02 Київ – Іванків – Овруч. Додаткову інформацію про нього буде надано згодом.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду наразі виділено один мільярд гривень. З них на роботи в Житомирській області надано 100 млн грн.
