Тимчасову переправу відкрито на ключовій трасі Житомирщини М-21, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Поруч зі зруйнованим внаслідок бойових дій мостом на трасі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський завершено зведення тимчасової переправи. Рух нею вже відкритий для транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору, передає Цензор.НЕТ.

"Дорога М-21 – одна з ключових міжнародних транспортних артерій Житомирщини з великим навантаженням. Під час активних бойових дій в області підрив мосту зупинив техніку російських загарбників. Коли Житомирщину звільнили від росіян, дорожники почали зводити тимчасовий об’їзд", – інформують в агентстві.

Варто відзначити, що новостворений об’їзд може пропускати транспорт одночасно в дві сторони та витримувати вагу великих вантажівок. Це робить його повністю придатним для перевезення гуманітарної допомоги для населення.

"Об'їзд функціонуватиме, поки не буде побудовано новий міст. Штучну споруду потрібно зводити з нуля, оскільки у підірваного мосту пошкоджені вертикальні опори", – розповідають дорожники.

Також в УАД додають, що наразі триває зведення ще одного об’їзду, який буде розташований на трасі Р-02 Київ – Іванків – Овруч. Додаткову інформацію про нього буде надано згодом.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду наразі виділено один мільярд гривень. З них на роботи в Житомирській області надано 100 млн грн.

