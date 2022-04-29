УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6643 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
20 209 131

Порошенко передав 18 пікапів на фронт для українських десантників. ФОТОрепортаж

Фонд Порошенка, волонтери ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по Зброї" придбали партію нових пікапів і передали її десантникам на фронт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Дві автівки вже на передовій, ще 16 сьогодні відбули на службу. Лідер політсили Петро Порошенко наголосив, що волонтери, як і 2014 році роблять звичну справу.

"Ми встигли завезти 5000 бронежилетів з фінської броні, з демпферами, з антирекошетом, високої якості, завезти радіостанції: цифрові, автомобільні, з ретрансляторами. Завезли тепловізори, снайперське обладнання, завезли все те, що не вистачало нашим воїнам", – зазначив п'ятий президент.

"І от дійшла справа до техніки. Спілкуючись з нашими військовими, з представниками штурмових груп, використовуючи досвід 2014-2015 років, ми прийняли рішення поставити нові автомобілі, нові пікапи, які гарантовано проходять декілька років, повнопривідні, потужні", – додав Порошенко.

Закуплені автомобілі підуть в десантні бригади, в десантно-штурмові війська.

Читайте: Росія, яка шантажує світ ядерною бомбою, перетворюється на другу Північну Корею, - Порошенко

"Тут також стоять бронекапсули, кулемети. Вони в такому вигляді підуть на фронт", – розповідає лідер "ЄС".

Він зазначив, що це лише початок програми: "Для нас принципово, щоб кожна бригада, яка зараз воює на фронті, була долучена до цієї програми, щоб їм була запропонована в разі потреби наша допомога. Почати зі зрозумілих причин ми прийняли рішення з десантно-штурмових. І почати саме зі Сходу і Півдня".

Також, за його словами, в майбутньому очікуються також військові вантажівки.

"Я думаю, що зараз кожен українець, а особливо кожен урядовець, кожен депутат, кожен політик має прозвітувати, що саме він робив у кожен з 65 днів війни. Український народ об’єднаний, і ми нікому не дозволимо топтати українську землю, вбивати українських жінок та дітей, чинити наругу над нашою державою", – наголошує Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Життя показало, що без гарантій безпеки нічого не існує, Україна має бути в НАТО, - Порошенко. ВIДЕО

Порошенко передав 18 пікапів на фронт для українських десантників 01
Порошенко передав 18 пікапів на фронт для українських десантників 02
Порошенко передав 18 пікапів на фронт для українських десантників 03
Порошенко передав 18 пікапів на фронт для українських десантників 04
Порошенко передав 18 пікапів на фронт для українських десантників 05
Порошенко передав 18 пікапів на фронт для українських десантників 06
Порошенко передав 18 пікапів на фронт для українських десантників 07
Порошенко передав 18 пікапів на фронт для українських десантників 08

Автор: 

допомога (8668) Порошенко Петро (15224)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+99
Президенту Порошенку щира подяка за підтримку нашоі арміі і за любов
до України 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показати весь коментар
29.04.2022 18:21 Відповісти
+83
Гетьман Украины.
показати весь коментар
29.04.2022 18:23 Відповісти
+72
Порох красавчик.
Если бы,Порошенко был у власти,он бы войны с орками не допустил.
показати весь коментар
29.04.2022 18:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
мільярдер Зеленський наскільки скупий, що мало того, що нічого не віддав для армії, так він ще і піариться безкоштовно за рахунок держави, створивши єдиний канал новин, чи марафон. З того часу, як створили цей сепарський канал, бо там всі ведучі із сепарських каналів, я його ніразу не дивився. Щоб знати правду є фейсбук і "цензор нет".
показати весь коментар
29.04.2022 21:28 Відповісти
Пороху респект!
показати весь коментар
29.04.2022 19:18 Відповісти
Респект Пороху!
показати весь коментар
29.04.2022 19:22 Відповісти
Підтримую Пороха і його реальну фінансову підтримку військових! Бачу і вірю!

Підтримую навіть піар-фото-відео Зеленського де він розкаже як за власні накопичені кошти і за рахунок надходжень від трансляцій кінопродукції в Мордорі до і під час війни (але для нього це не бізнес на крові, це щось інше, ну як у Сірьожі Лєщенка дружини) придбав хоч щось для армії. Але для Зеленського війна - це не привід для такого "піару", та й взагалі видно для нього мне правильно "підтримувати війну" в такий спосіб. Він звик тільки отримувати, але не давати нічого, бо "должен только своим родителям".
показати весь коментар
29.04.2022 19:23 Відповісти
Тест
показати весь коментар
29.04.2022 19:25 Відповісти
Респект Сивочолому. Думаю, з ним усе було б значно швидше.
показати весь коментар
29.04.2022 19:28 Відповісти
Як допомогав Порох армії, так і допомогає, подяка йому за це, як і всім хто допомагає, а не тільки заглядує у штани тим , хто допомагає.
Невдячність -великий гріх

Виліз облизувач найвеличнішого.
А облизати нічого.
Хоч копійку найвеличніший дав для ВСУ?
показати весь коментар
29.04.2022 19:57 Відповісти
Не дождетесь!
показати весь коментар
29.04.2022 20:11 Відповісти
Як допомогав Порох армії, так і допомогає, подяка йому за це, як і всім хто допомагає, а не тільки заглядує у штани тим , хто допомагає.
Невдячність -великий гріх

Виліз облизувач найвеличнішого.
А облизати нічого.
Хоч копійку найвеличніший дав для ВСУ?
показати весь коментар
29.04.2022 20:13 Відповісти
Воно почало з другого пункту.
Мабуть треба було його ставити першим!
показати весь коментар
29.04.2022 19:52 Відповісти
Мало. Зеленский передав би в сотні разів більше. Але йому ніколи.
показати весь коментар
29.04.2022 19:39 Відповісти
Велика дяка, Петре Олексійовичу! Все буде Україна. А також Армія. Мова. Віра.
показати весь коментар
29.04.2022 19:41 Відповісти
Молодець Олексійович!
показати весь коментар
29.04.2022 19:47 Відповісти
Цікаво а що заважає шльомє так піариться?
Мабуть кількість каналів ТБ,де йому срку вилизують,бо інші канали закриті.
показати весь коментар
29.04.2022 20:10 Відповісти
там де фінансування там і автомобілі
показати весь коментар
29.04.2022 21:54 Відповісти
Чергова подяка.
показати весь коментар
29.04.2022 20:18 Відповісти
Ах да. Ты же проголосовала за "простоперестатьстрелять"? Помогло?
Если бы такой, как Зеленский, выиграл выборы в 2014, то Украины бы уже не было. Причем не просто Донбасса и Крыма не было, а совсем бы не было.
показати весь коментар
29.04.2022 23:01 Відповісти
Респект Пороху!
показати весь коментар
30.04.2022 08:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 