Порошенко передав 18 пікапів на фронт для українських десантників. ФОТОрепортаж
Фонд Порошенка, волонтери ГО "Справа громад" і "Res_Publika. Брати по Зброї" придбали партію нових пікапів і передали її десантникам на фронт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Дві автівки вже на передовій, ще 16 сьогодні відбули на службу. Лідер політсили Петро Порошенко наголосив, що волонтери, як і 2014 році роблять звичну справу.
"Ми встигли завезти 5000 бронежилетів з фінської броні, з демпферами, з антирекошетом, високої якості, завезти радіостанції: цифрові, автомобільні, з ретрансляторами. Завезли тепловізори, снайперське обладнання, завезли все те, що не вистачало нашим воїнам", – зазначив п'ятий президент.
"І от дійшла справа до техніки. Спілкуючись з нашими військовими, з представниками штурмових груп, використовуючи досвід 2014-2015 років, ми прийняли рішення поставити нові автомобілі, нові пікапи, які гарантовано проходять декілька років, повнопривідні, потужні", – додав Порошенко.
Закуплені автомобілі підуть в десантні бригади, в десантно-штурмові війська.
"Тут також стоять бронекапсули, кулемети. Вони в такому вигляді підуть на фронт", – розповідає лідер "ЄС".
Він зазначив, що це лише початок програми: "Для нас принципово, щоб кожна бригада, яка зараз воює на фронті, була долучена до цієї програми, щоб їм була запропонована в разі потреби наша допомога. Почати зі зрозумілих причин ми прийняли рішення з десантно-штурмових. І почати саме зі Сходу і Півдня".
Також, за його словами, в майбутньому очікуються також військові вантажівки.
"Я думаю, що зараз кожен українець, а особливо кожен урядовець, кожен депутат, кожен політик має прозвітувати, що саме він робив у кожен з 65 днів війни. Український народ об’єднаний, і ми нікому не дозволимо топтати українську землю, вбивати українських жінок та дітей, чинити наругу над нашою державою", – наголошує Порошенко.
Підтримую навіть піар-фото-відео Зеленського де він розкаже як за власні накопичені кошти і за рахунок надходжень від трансляцій кінопродукції в Мордорі до і під час війни (але для нього це не бізнес на крові, це щось інше, ну як у Сірьожі Лєщенка дружини) придбав хоч щось для армії. Але для Зеленського війна - це не привід для такого "піару", та й взагалі видно для нього мне правильно "підтримувати війну" в такий спосіб. Він звик тільки отримувати, але не давати нічого, бо "должен только своим родителям".
Невдячність -великий гріх
Виліз облизувач найвеличнішого.
А облизати нічого.
Хоч копійку найвеличніший дав для ВСУ?
Мабуть треба було його ставити першим!
Мабуть кількість каналів ТБ,де йому срку вилизують,бо інші канали закриті.
Если бы такой, как Зеленский, выиграл выборы в 2014, то Украины бы уже не было. Причем не просто Донбасса и Крыма не было, а совсем бы не было.