Артснаряди для 155-мм гаубиць завантажують на літаки в США для доставки в Україну, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Американські військові завантажують боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм перед доставкою в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ, Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "авіаційні техніки Повітряних сил США завантажують боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, які прямують до України, в літак C-17 Globemaster III на базі Повітяних сил США "Тревіс", Каліфорнія".

Артснаряди для 155-мм гаубиць завантажують на літаки в США для доставки в Україну, - Генштаб ЗСУ 01
Артснаряди для 155-мм гаубиць завантажують на літаки в США для доставки в Україну, - Генштаб ЗСУ 02

Нагадаємо, 21 квітня Міністерство оборони США повідомило, що входить до пакету військової допомоги Україні, підтриманого 13 квітня:

- 72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських снарядів;
- 72 тактичні транспортні засоби для буксирування 155-мм гаубиць;
- 121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;
- польова техніка та запчастини.

Топ коментарі
+87
Орки отримають подарунки від ЗСУ до 9 травня
29.04.2022 18:34 Відповісти
+58
29.04.2022 18:47 Відповісти
+55
Дякуємо США. Дякуємо за підтримку і велику допомогу. Там де США - там правда, а там де Засрашка - там зло і смерть!т То не артснаряди, то вихователя для рашистів та "смиренна" рубашка для дикої орди.
29.04.2022 18:38 Відповісти
Орки отримають подарунки від ЗСУ до 9 травня
29.04.2022 18:34 Відповісти
Да це вкрай потрібно зробити саме на 9 травня!!!
29.04.2022 19:11 Відповісти
на 8-ме, як у всьому цивілізованому світі. на 9-е факультативно
29.04.2022 19:39 Відповісти
Я надеюсь, что это не сегодняшний и не вчерашний снимок?
Потому что в таком случае это целеуказание для Параши.
29.04.2022 18:34 Відповісти
А ты не думай❗👍
29.04.2022 18:35 Відповісти
Не думавши уже проголосовали 3 года назад. Может, хватит?
29.04.2022 20:03 Відповісти
Эскалибуры уже уделали Т-90 сегодня.
29.04.2022 19:12 Відповісти
Кацапські мерзенні свині-це все для вас,радуйтєсь...
29.04.2022 18:34 Відповісти
Glory to AUKUSUA Alliance! як у нас в Харкові кажуть
29.04.2022 18:36 Відповісти
Будет свинособачий фарш.
29.04.2022 18:36 Відповісти
как раз к 9 мая
29.04.2022 18:53 Відповісти
Якщо з'явились такі фото, це означає, що і гаубиці, і снаряди - вже в Україні. А це означає, що "подаруночки" кацапам з дистанцій в 30-40 км, з 100% ураженням - почнуть відправляти якраз під 9 травня.

А ще це означатиме, що рашка буде вимушена деякий час направляти більше винищувачів через лінію фронту (бо знайти дивізіон чи батарею М777-х, які гатять з-за 40 км - без цього неможливо - ракетами цього не досягти). Що призведе до різкого збільшення збитих рашкованських літаків. Бо, очевидно, всі батареї будуть в 3 шари прикриті БУК-ам тощо.

Дивимость на новини щодо збитих літаків - по цьому все стане зрозуміло.
01.05.2022 17:56 Відповісти
Дякуємо США. Дякуємо за підтримку і велику допомогу. Там де США - там правда, а там де Засрашка - там зло і смерть!т То не артснаряди, то вихователя для рашистів та "смиренна" рубашка для дикої орди.
29.04.2022 18:38 Відповісти
Не удивлюсь, если эти фото сделаны скажем неделю назад
29.04.2022 18:39 Відповісти
Так и есть. Если американские РСЗО уже работают у нас на дамбасе то гаубицы тем более уже в Украине
29.04.2022 18:50 Відповісти
якось буде
29.04.2022 18:39 Відповісти
Оркам прилетять гарні подаруночки від наших хлопців , настільки гарні, що кацапи не встигнуть навіть зацінити
29.04.2022 18:41 Відповісти
155 це серйозно, на початку війни про такі речі навіть мови не було , але все змінюється все плинне
29.04.2022 18:42 Відповісти
а 152с то ***** пукалка? про що не могли мріяти про арту? а що наша арта вся враз поіржавіла 24го? а 203 то як круто чи не дуже?весь цитрус натівської арти це СНАРЯДИ,от це дуже круто,а то розвели тут що мовляв ми до цього тільки з рогатками воювали
29.04.2022 21:13 Відповісти
Є така річ, як "стандарти НАТО". Наша гаубиця 2С19, яка стріляє на 29км, якщо вітер попутний, кладе снаряд в круг радіусом 50+ метрів на максимальній дистанції. Саме тому, на відосах з полів боїв - вирви від снарядів розкидані на сотні метрів навкруги.

За стандартами НАТО - снаряд повинен з 1го разу влучити в круг радіусом 5 метрів. Для цього - там навіть на тих гаубицях, що не самохідні - цифрова система управління вогнем, на всіх самохідних - бортова РЛС оцінювання траєкторії снаряда та навіть бортові метеостанції.

Про контрбатарейні радари, яких просто немає в рашки - слід казати окремо. Якщо хтось не розуміє, як Україна витримала позиційні бої 2015-2016 рокій - той просто тупий. Бо витримали тільки тому, що майже на кожен залп ************** арти швидко прилітала "отвєтка", координати для якої давали десятки контрбатарейних РЛС, наданих США.

Тож якщо перейти на аналогії, то ************* арта у порівнянні з артою НАТО - реально рогатки. Хоч і смертельні, якщо влучить. Але "влучить" там - це як в фільмі "Криминальне чтиво", момент про "божествєнноє вмєшатєльство".
01.05.2022 18:08 Відповісти
Дякуємо народу і адміністрації США за підтримку України.Разом переможемо.СЛАВА УКРАЇНІ і США
29.04.2022 18:47 Відповісти
29.04.2022 18:47 Відповісти
Засадить недокурку на весь советский штык, по самый затвор.
29.04.2022 19:27 Відповісти
А з якого боку? Із заднього чи з переднього?
29.04.2022 20:00 Відповісти
з обох,і різко щоб здетонували)))
29.04.2022 21:15 Відповісти
НАТО досить прозоро натякнув Зе, що обміняти вже і Крим на мир з Росією не вийде. Захід хоче тепер мати гарантії безпеки і для себе - а такими гарантіями може бути тільки повний військовий розгром Росії. Так що, Найвеличніший, у мене для тебе погана новина...
29.04.2022 18:48 Відповісти
а вони ж і Південь приготували були ввиді подарунку , і дорогу до дніпровської води, верещалка з шкури вилізла все завчасно зробила ... і все заради того щоб заглянути в очі дияволу і побачити там мир !!
29.04.2022 18:58 Відповісти
Не мир,а гонорари та авторськи з ~ 200.мільйонів населеня!
29.04.2022 19:37 Відповісти
Интересно,до кремля они достанут?Я бы хотел.
29.04.2022 18:49 Відповісти
Дістануть! Коли вчергову палити мосву будемо!
Бажано звісно до річниці,але не обов'язково.
показати весь коментар
29.04.2022 19:40 Відповісти
29.04.2022 18:51 Відповісти
Ось, як насправді буде горіти "пердак" у окупантів! 😁🤣
29.04.2022 19:01 Відповісти
Так ось він який - "аленькій цвяточек"
30.04.2022 12:04 Відповісти
Думаю, що такі новини відстають від факту як мінімум на тиждень
29.04.2022 18:53 Відповісти
Получили ЗСУ М777(Три семерочки) и остались от фраерков (РФ) ксивьі, корочки.
29.04.2022 18:54 Відповісти
Московити думали що то радянський портвейн "777"!
29.04.2022 19:42 Відповісти
"Три семёрки" асоціюються з одним артхаусним фільмом... Із тих, які побачив - і вже неможливо розбачити.
Підказка: 🟢🐘🍽️💩
29.04.2022 19:48 Відповісти
три топора
29.04.2022 20:10 Відповісти
влаштуємо по каZапосрані бєглий агонь
29.04.2022 18:54 Відповісти
новость замечательное
29.04.2022 18:55 Відповісти
а тем временем "на одном из крупнейших фармацевтических предприятий параши произошел хлопок. ПАО «Синтез» является одним из крупнейших фармацевтических предприятий параши, занимая первое место среди отечественных производителей по объему производимых антибиотиков. 21 апреля подобный инцидент произошел на территории Дмитриевского химического завода в ивановском городе Кинешма, где загорелся цех" ))
29.04.2022 19:00 Відповісти
Фото радують душу і серце. Величезна подяка справжнім друзям України! Слава Україні і Сполученим Штатам! 💙💛 🇺🇦🇺🇸
29.04.2022 19:00 Відповісти
Величезна подяка кожному громадянину США (це їх податки), та їхньому лідеру дядку Джо!
29.04.2022 19:05 Відповісти
i hope this is only the beginning
29.04.2022 19:15 Відповісти
"Hope" is not a very good word here. "I'm sure this is only the beginning" -- that's much better. 🤠
29.04.2022 19:24 Відповісти
ЗСУ зобов'язуються вчасно та вучно передати їх расєянам!
29.04.2022 19:44 Відповісти
попозже всё компенсируют из конфискованного у рузьге
29.04.2022 20:13 Відповісти
один "эскалибур" - это в среднем два двухсотых и пять трёхсотых.
10 000 снарядов - 20 000 двухсотых и 50 000 трёхсотых.
Надеюсь, это закончится быстрее, чем эта арифметика попадёт в школьные учебники.
29.04.2022 19:16 Відповісти
А хто саме нам 10 000 екскалібуров пообіцяв? Щось я такого не бачів... Канадійци дають невідомо скількі - начєбто все що лишилось після Афгану. А комусь вже намрієлось що ескалібуром сьогодні танк спалилі - відосік подивився ї висновкі діванного екперда зробив...
Я взагалі не впевнен що стільки екскалібрів в когось є...
29.04.2022 19:45 Відповісти
Подарок путлеру
29.04.2022 19:17 Відповісти
а ящики то сами пихают, не все пока радужно в этих Америках.
29.04.2022 19:25 Відповісти
Груз дюже нежный.
29.04.2022 19:31 Відповісти
Доигралась моль на скрипке --- больно музыку любило.
29.04.2022 19:26 Відповісти
Кацапів чекає пекло
29.04.2022 19:34 Відповісти
Про военную помощь американцев и других наших партнеров и перспективы войны Аркадий Бабченко во вчерашнем выступлении. Больше он кагбэ кацапам объяснял, но и многим нашим не грех послушать: https://www.youtube.com/watch?v=KaoBUgTcG5o
29.04.2022 20:00 Відповісти
Бейте их всех!! И путлеру припасите !!!
30.04.2022 05:31 Відповісти
От навіщо про це писати в ЗМІ? Щоб ворог точніше розраховував кроки?
30.04.2022 08:06 Відповісти
 
 