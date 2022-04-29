Артснаряди для 155-мм гаубиць завантажують на літаки в США для доставки в Україну, - Генштаб ЗСУ. ФОТО

Американські військові завантажують боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм перед доставкою в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ, Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "авіаційні техніки Повітряних сил США завантажують боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, які прямують до України, в літак C-17 Globemaster III на базі Повітяних сил США "Тревіс", Каліфорнія".





Нагадаємо, 21 квітня Міністерство оборони США повідомило, що входить до пакету військової допомоги Україні, підтриманого 13 квітня:

- 72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських снарядів;

- 72 тактичні транспортні засоби для буксирування 155-мм гаубиць;

- 121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;

- польова техніка та запчастини.