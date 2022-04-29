Артснаряди для 155-мм гаубиць завантажують на літаки в США для доставки в Україну, - Генштаб ЗСУ. ФОТО
Американські військові завантажують боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм перед доставкою в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ, Міністерство оборони США офіційно повідомляє, що "авіаційні техніки Повітряних сил США завантажують боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, які прямують до України, в літак C-17 Globemaster III на базі Повітяних сил США "Тревіс", Каліфорнія".
Нагадаємо, 21 квітня Міністерство оборони США повідомило, що входить до пакету військової допомоги Україні, підтриманого 13 квітня:
- 72 155-мм гаубиці та 144 000 артилерійських снарядів;
- 72 тактичні транспортні засоби для буксирування 155-мм гаубиць;
- 121 тактична безпілотна повітряна система Phoenix Ghost;
- польова техніка та запчастини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потому что в таком случае это целеуказание для Параши.
А ще це означатиме, що рашка буде вимушена деякий час направляти більше винищувачів через лінію фронту (бо знайти дивізіон чи батарею М777-х, які гатять з-за 40 км - без цього неможливо - ракетами цього не досягти). Що призведе до різкого збільшення збитих рашкованських літаків. Бо, очевидно, всі батареї будуть в 3 шари прикриті БУК-ам тощо.
Дивимость на новини щодо збитих літаків - по цьому все стане зрозуміло.
За стандартами НАТО - снаряд повинен з 1го разу влучити в круг радіусом 5 метрів. Для цього - там навіть на тих гаубицях, що не самохідні - цифрова система управління вогнем, на всіх самохідних - бортова РЛС оцінювання траєкторії снаряда та навіть бортові метеостанції.
Про контрбатарейні радари, яких просто немає в рашки - слід казати окремо. Якщо хтось не розуміє, як Україна витримала позиційні бої 2015-2016 рокій - той просто тупий. Бо витримали тільки тому, що майже на кожен залп ************** арти швидко прилітала "отвєтка", координати для якої давали десятки контрбатарейних РЛС, наданих США.
Тож якщо перейти на аналогії, то ************* арта у порівнянні з артою НАТО - реально рогатки. Хоч і смертельні, якщо влучить. Але "влучить" там - це як в фільмі "Криминальне чтиво", момент про "божествєнноє вмєшатєльство".
Бажано звісно до річниці,але не обов'язково.
Підказка: 🟢🐘🍽️💩
10 000 снарядов - 20 000 двухсотых и 50 000 трёхсотых.
Надеюсь, это закончится быстрее, чем эта арифметика попадёт в школьные учебники.
Я взагалі не впевнен що стільки екскалібрів в когось є...