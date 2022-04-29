УКР
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області: Загинула одна людина. ФОТОрепортаж

28 квітня російські військовослужбовці здійснили обстріли одразу у кількох районах області. Внаслідок збройної атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Попередньо встановлено одну загиблу людину.

Про це у Telegram повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Минулої доби правоохоронці зафіксували обстріли у селищах на території Комишуваської та Гуляйпільської територіальних громад.

На місці події працювали поліцейські та спеціалісти відповідних вибухотехнічних служб. Правоохоронці оглядали територію, документували факти руйнувань від обстрілів, фіксували завдані збитки.

Пошкоджено житлові будинки місцевих мешканців та цивільна інфраструктура. Обстрілюючи мирних жителів, окупанти влучили по будівлі спального корпусу інтернату Комишуваської громади.

Внаслідок ворожого обстрілу цивільної інфраструктури Комишуваської ТГ постраждалих немає. Проте у Гуляйпільській ТГ літня жінка загинула від отриманих осколкових поранень.

За фактом обстрілів розпочато кримінальне впровадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер окупованого Енергодара тепер працює із Запоріжжя

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області: Загинула одна людина 01
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області: Загинула одна людина 02
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області: Загинула одна людина 03

Автор: 

обстріл (30425) Запорізька область (3978)
Мразь кацапська в агоніі , інакше це не можна назвати !
29.04.2022 18:49 Відповісти
https://ua.news/ua/mapa-telebachennya-kytayu-pokazalo-yak-vyglyadatyme-yevraziya-pislya-rozpadu-rosiyi/ https://ua.news/ua/mapa-telebachennya-kytayu-pokazalo-yak-vyglyadatyme-yevraziya-pislya-rozpadu-rosiyi/

це фейк, чи переможенька?
29.04.2022 18:53 Відповісти
Китайці вже ділять Цапію.
29.04.2022 18:55 Відповісти
Да фейк то, этой карте уже лет 5, увы.
29.04.2022 19:21 Відповісти
В ответ обстреливайте Белгород
29.04.2022 19:08 Відповісти
 
 