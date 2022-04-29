Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Запорізької області: Загинула одна людина. ФОТОрепортаж

28 квітня російські військовослужбовці здійснили обстріли одразу у кількох районах області. Внаслідок збройної атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Попередньо встановлено одну загиблу людину.

Про це у Telegram повідомляє Запорізька ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Минулої доби правоохоронці зафіксували обстріли у селищах на території Комишуваської та Гуляйпільської територіальних громад.

На місці події працювали поліцейські та спеціалісти відповідних вибухотехнічних служб. Правоохоронці оглядали територію, документували факти руйнувань від обстрілів, фіксували завдані збитки.



Пошкоджено житлові будинки місцевих мешканців та цивільна інфраструктура. Обстрілюючи мирних жителів, окупанти влучили по будівлі спального корпусу інтернату Комишуваської громади.



Внаслідок ворожого обстрілу цивільної інфраструктури Комишуваської ТГ постраждалих немає. Проте у Гуляйпільській ТГ літня жінка загинула від отриманих осколкових поранень.



За фактом обстрілів розпочато кримінальне впровадження.

