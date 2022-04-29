Окупанти з "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджено будинки, постраждалих немає, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські окупанти обстріляли Велику Костромку та Малу Костромку на Дніпропетровщині.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти вшосте за сьогодні обстріляли Зеленодольську громаду. Під удари "Ураганів" потрапили Велика Костромка та Мала Костромка.
Пошкоджені кілька житлових будинків. Людей не зачепило", - йдеться в повідомленні.
Люди строили себе дома , тратили деньги
Тут кацапские идиоты спокойно рушат дома украинцам и НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЮТ
НЕ ПОРА ЛИ РУШИТЬ ДОМА КАЦАПАМ ???? Пусть будут в той же шкуре