УКР
Окупанти з "Ураганів" обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджено будинки, постраждалих немає, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли Велику Костромку та Малу Костромку на Дніпропетровщині.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти вшосте за сьогодні обстріляли Зеленодольську громаду. Під удари "Ураганів" потрапили Велика Костромка та Мала Костромка.

Пошкоджені кілька житлових будинків. Людей не зачепило", - йдеться в повідомленні.

Окупанти з Ураганів обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджено будинки, постраждалих немає, - ОВА 01
Окупанти з Ураганів обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджено будинки, постраждалих немає, - ОВА 02
Окупанти з Ураганів обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджено будинки, постраждалих немає, - ОВА 03

обстріл (30425) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (4159)
суки драные !!!
29.04.2022 19:11 Відповісти
Рашисти грьобані!
29.04.2022 19:12 Відповісти
Интресный вопрос
Люди строили себе дома , тратили деньги
Тут кацапские идиоты спокойно рушат дома украинцам и НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЮТ
НЕ ПОРА ЛИ РУШИТЬ ДОМА КАЦАПАМ ???? Пусть будут в той же шкуре
29.04.2022 19:17 Відповісти
Ніззя. Вова хоче зазирнути ***** вглаз.
29.04.2022 19:28 Відповісти
надеюсь в июне в ответку будут лететь HIMARSы километров за 100 от места обстрела.
29.04.2022 19:22 Відповісти
Орки , ви повинні всі , до єдиного , здохнути в нашій краіні , так як без запрошення не можна приходити в чужу краіну
29.04.2022 19:24 Відповісти
 
 