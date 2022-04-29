УКР
Двом колаборантам, яких окупанти призначили "керівниками" Херсона та області, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТО

​​За матеріалами СБУ підозру у держзраді отримали двоє громадян України, яких окупанти призначили "керівниками" Херсона та області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє СБУ.

У повідомленні зазначається: "Зокрема, мова йде про т.зв. "голову Херсонської обладміністрації" та "голову Херсонської міської адміністрації".

Після тимчасової окупації Херсона у російських військових виникли труднощі з пошуком колаборантів і "призначенням" їх на керівні посади. Адже місцеве населення має проукраїнську позицію та розуміє абсолютну незаконність перебування в Херсоні окупаційних військ.

У зв’язку з цим російським спецслужбам довелося "діставати" з кишені свою агентуру, яка не має жодного авторитету серед херсонців, і єдине, що пов’язує її з обласним центром – це колишній досвід роботи в різних структурах міста та області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 громадян України погодилися зайняти посади у структурах "ЛНР", їм повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Такою особою виявився мешканець Києва, який до 1991 року проживав у Херсоні. Саме його російські окупаційні війська 26 квітня 2022 року оголосили "керівником міської адміністрації".

Цього ж дня окупанти призначили "керівником обласної адміністрації" екс-очільника Херсона з проросійськими поглядами.

З початку повномасштабної війни він підтримав окупацію міста та очолив так званий "комітет порятунку за мир і порядок". Крім того, організовував мітинги на підтримку російської окупації.

Наразі обом фігурантам оголошено про підозру за ст. 111 ККУ ("державна зрада").

Зрадників очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" підозрює нардепа Ковальова у держзраді та призупиняє його членство у фракції

Двом колаборантам, яких окупанти призначили керівниками Херсона та області, повідомлено про підозру, - СБУ 01
Двом колаборантам, яких окупанти призначили керівниками Херсона та області, повідомлено про підозру, - СБУ 02

