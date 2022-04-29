59 151 65
Залізничний міст через Сіверський Донець був підірваний українськими бійцями разом з вагонами. ВIДЕО
Українські бійці завдали удару по залізничному мосту Лиман-Райгородок через Сіверський Донець.
Як інфомує Цензор.НЕТ цю інформацію підтвердили Громадському в пресслужбі ООС.
Міст підірвали разом із вагонами. Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.
Взорванный ж/д мост на #Лиман из #Славянск'а между Райгородком и Брусино https://t.co/ThqVJsbPC4 pic.twitter.com/kxixHlzjwl— Necro Mancer (@666_mancer) April 29, 2022
Иллария Соняшникова
29.04.2022 21:52
Валентина Саюн
29.04.2022 21:43
Pavlo Tverdokhlib
29.04.2022 21:51
В Рубежном они уже месяц полкилометра пройти не могут. Так шо не трынди, бот
Головне не дати оточити Слов'янськ і Краматорськ, а також вийти на Лисичанськ. Тимчасово тримати рубіж по річці цілком логічно.
Соплі не розводь на форумі.
Но в целом передвижение замедлит,особенно если будут обстреливать
"У п'ятницю було підірвано залізничний міст через річку Сіверський Донець", - пише CNN, яке провело геолокацію та підтвердило справжність відео.
На ньому зображено міст, який впав у річку, судячи з усього, разом з російськими вантажними вагонами.https://mind.ua/news/20240589-zsu-pidirvali-mist-pid-slovyanskom-razom-z-rosijskimi-vagonami-yaki-namagalisya-distatisya-do-mista
Хоча всі у Києво-Святошинському районі були в курсі, що їх наші підірвали, аби орки у Київ не пробились.
в чём смысл тогда подрыва именно железнодорожного ?
вроде орки ещё бронепоезда не применяли
