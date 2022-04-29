Залізничний міст через Сіверський Донець був підірваний українськими бійцями разом з вагонами. ВIДЕО

Українські бійці завдали удару по залізничному мосту Лиман-Райгородок через Сіверський Донець.

Як інфомує Цензор.НЕТ цю інформацію підтвердили Громадському в пресслужбі ООС.

Міст підірвали разом із вагонами. Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.

