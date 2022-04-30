УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10300 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
51 422 48

Після штурму позицій ЗСУ на Луганщині вижили лише семеро десантників РФ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Українські захисники відбили атаку російських окупантів на Луганщині.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти намагаються наступати на Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках. орки хочуть повністю захопити Рубіжне та Попасну, готуються до наступу на Сєвєродонецьк.

Сьогодні позиції Наших військ штурмували десантники ворожої армії, їх "гостинно" зустріли воїни 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Вижити після зустрічі вдалося лише сімом окупантам, решту було ліквідовано.

Наші захисники показали фото особистих речей, які були при собі у ліквідованих загарбників. Прикметно, що там є православні іконки та обереги. З ними рашисти приїхали в Україну вбивати", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Новоайдарі знайшли вбитим місцевого колаборанта Шароградського, - ГУР МО

Після штурму позицій ЗСУ на Луганщині вижили лише семеро десантників РФ, - Гайдай 01
Після штурму позицій ЗСУ на Луганщині вижили лише семеро десантників РФ, - Гайдай 02
Після штурму позицій ЗСУ на Луганщині вижили лише семеро десантників РФ, - Гайдай 03
Після штурму позицій ЗСУ на Луганщині вижили лише семеро десантників РФ, - Гайдай 04
Після штурму позицій ЗСУ на Луганщині вижили лише семеро десантників РФ, - Гайдай 05

Автор: 

Гайдай ЛОГА (929) Луганська область (4926)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
берцы модели " мой батя в первой чеченской".
показати весь коментар
30.04.2022 01:47 Відповісти
+36
здогнати, обути і розстріляти обутих - іншоґо виходу нема.
показати весь коментар
30.04.2022 01:58 Відповісти
+30
Традиції, мля...
Непруха, бо будьонівки міль трахнула...
показати весь коментар
30.04.2022 02:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
берцы модели " мой батя в первой чеченской".
показати весь коментар
30.04.2022 01:47 Відповісти
Традиції, мля...
Непруха, бо будьонівки міль трахнула...
показати весь коментар
30.04.2022 02:10 Відповісти
то супермэшты...ласты на шнуривци для высшей рассы.
показати весь коментар
30.04.2022 02:25 Відповісти
но прогресс на литцо...теперь нема куды забивать шары от подшипников...як мы на заре 80-ых в кирзу забивали...
показати весь коментар
30.04.2022 02:30 Відповісти
ми ще у 87-му в таких почали човгати, коли на "варшавку" перейшли
показати весь коментар
30.04.2022 06:25 Відповісти
89-91 Західний прикордонний, берці батьки з дому висилали(
показати весь коментар
30.04.2022 08:42 Відповісти
Модель "1000 шагов".
показати весь коментар
30.04.2022 07:34 Відповісти
такі берці, мені строковику , видали в Афгані , ще аж в 1981 році...
показати весь коментар
30.04.2022 08:17 Відповісти
буба зі всією своєю бубнявою командОю - гамно ще те..
але треба губу закусити і битися, не за бубу зараз базар - за Україну.
кожен наш не відстувшийся день - кацапняча поразка!
і да,
персональне - повісьте аґрохімію, як хто сміймає - дуже буду вдячний.
показати весь коментар
30.04.2022 01:49 Відповісти
аґрохімію --на добриво!
показати весь коментар
30.04.2022 01:53 Відповісти
чому вижили?
показати весь коментар
30.04.2022 01:52 Відповісти
вони втекли босоніж -- їх не наздогнали
показати весь коментар
30.04.2022 01:56 Відповісти
здогнати, обути і розстріляти обутих - іншоґо виходу нема.
показати весь коментар
30.04.2022 01:58 Відповісти
Теперь понятно почему они наши ботинки предпочитают. Орда несчастная
показати весь коментар
30.04.2022 01:54 Відповісти
бессмертные невесты гундяева....
показати весь коментар
30.04.2022 01:56 Відповісти
Кацапи документи вже не носять?
показати весь коментар
30.04.2022 01:58 Відповісти
худобі то зайве...
показати весь коментар
30.04.2022 02:10 Відповісти
Так, а де ті сім уродів ?
показати весь коментар
30.04.2022 02:02 Відповісти
на горе горбатой?
показати весь коментар
30.04.2022 02:33 Відповісти
Ну добре. Сім живих. А скільки ж їх було всього?
показати весь коментар
30.04.2022 02:10 Відповісти
28 панфиловцев
показати весь коментар
30.04.2022 05:57 Відповісти
жертв нет
показати весь коментар
30.04.2022 02:11 Відповісти
жертвы-то есть, потерь нет
показати весь коментар
30.04.2022 10:26 Відповісти
Северодонецк. Проживал когда то в Норильске. Школа... потом одноклассники разлетелись по всему бывшему Союзу. Три человека, девочки, молодые и красивые, закончили школу и вернулись в Северодонецк, откуда уехали родители на Север, заробыть копийку. Все просили русского мира, все что касалось Украины, отрицание. Даже сейчас, когда от Северодонецка мало что осталось, уверены, что Украина виновата. Самое смешное - одна на Закарпатье, двое в Ровно.
показати весь коментар
30.04.2022 02:19 Відповісти
Таких повно. А тепер задумайтесь що ці тварюки виживуть, отримають квартири і т. п. А справжні патріоти гинуть... І знову буде купа манкуртів у суспільстві. Їх треба якось позбуватися.
показати весь коментар
30.04.2022 05:39 Відповісти
Як один з варіантів -прибалтійський. Змогли ж прибалти прищемити москальню в себе-що мішає нам...
показати весь коментар
30.04.2022 06:48 Відповісти
Ну нарешті може й буде так ...Знаеш Українську - голосуй . Не знаеш , то вивчи та голосуй . Впадло вивчити або гребуеш - живи ,але в наше життя не лізь . Отакої )))
показати весь коментар
30.04.2022 07:44 Відповісти
Історію також. Без вивчення нашої історії вони так і не вийдуть із свого личинкового стану.
Мова + історія = повноцінне громадянство.
показати весь коментар
30.04.2022 08:20 Відповісти
а кто в их понимании - Украина? с кем себя такие особи отождествляют? по факту, они и есть - Украина, какая каша бы у них в голове ни была
показати весь коментар
30.04.2022 08:01 Відповісти
Вони Україну ненавидять. Вони по-суті ніхто. Ні українціі ні росіяни. Це сумно, бо таких ну просто дуже багато в східних областях. Це наслідки раша-пропаганди і всяких шаріїв.
показати весь коментар
30.04.2022 08:19 Відповісти
Реально идейных там немного,с остальными надо работать по прибалтийскому варианту,раздав сначала" аусвайсы",потом исправившихся возвращать в лоно Украины.
показати весь коментар
30.04.2022 09:11 Відповісти
вже був тут у нас один дуже віруючий з купою ікон та втік в ростов (янукович),

бо як казали в оп трапляється втручання звише, іноді в особі зсу
показати весь коментар
30.04.2022 02:37 Відповісти
Гундяївські іконки не допогли оркам вижити , ай ай яй
показати весь коментар
30.04.2022 03:04 Відповісти
да и не гундяевские тоже не особо помогают
показати весь коментар
30.04.2022 10:42 Відповісти
Буряты с зубами которые они используют в качестве талисманов. Не спасут их выродков в Украине никакие пляски с бубнами и гармошками - всех в утиль за наших женщин и детей.
показати весь коментар
30.04.2022 03:18 Відповісти
Буряти, вони щось на кшталт цього(не за "дизайном" - за "ТТХ"), вони тому в танкісти і йдуть, бо там дрібним зручніше, десант все ж з якихось мордовських мокшанських ваньок з широченими ряхами мабуть та кавказців ще...

показати весь коментар
30.04.2022 09:26 Відповісти
Так будет со всеми оккупантами на нашей земле
показати весь коментар
30.04.2022 03:19 Відповісти
А ПОЧЕМУ И ЗА ЧТО !?)
показати весь коментар
30.04.2022 04:53 Відповісти
А то що за гроши - теньге?
показати весь коментар
30.04.2022 04:58 Відповісти
фубли, там где теньге, там сказали "русский военный парад, иди ... за кораблем"
показати весь коментар
30.04.2022 10:48 Відповісти
Теперь сортировать их. Жопы в один пакет, а головы в другой.но отличить очень тяжело
показати весь коментар
30.04.2022 06:17 Відповісти
...аж семеро. Їх не повинно було бути взагалі
показати весь коментар
30.04.2022 06:43 Відповісти
Сіверськодонець, а не сєвєро...
показати весь коментар
30.04.2022 06:45 Відповісти
Это всё, что останется после меня...
показати весь коментар
30.04.2022 07:00 Відповісти
зловили за селом. залишилось два зуба і один патрон. більше не хочу в армію)
показати весь коментар
30.04.2022 08:00 Відповісти
чому будьоновки не показали
показати весь коментар
30.04.2022 09:42 Відповісти
Треба буде на Маріупільському залізничному вокзалі громадські вбиральні обкласти жетонами орків!
А унітази - їхніми зубами, бл@дь...
показати весь коментар
30.04.2022 10:47 Відповісти
 
 