Після штурму позицій ЗСУ на Луганщині вижили лише семеро десантників РФ, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Українські захисники відбили атаку російських окупантів на Луганщині.

Про це у Telegram повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти намагаються наступати на Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках. орки хочуть повністю захопити Рубіжне та Попасну, готуються до наступу на Сєвєродонецьк.



Сьогодні позиції Наших військ штурмували десантники ворожої армії, їх "гостинно" зустріли воїни 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Вижити після зустрічі вдалося лише сімом окупантам, решту було ліквідовано.

Наші захисники показали фото особистих речей, які були при собі у ліквідованих загарбників. Прикметно, що там є православні іконки та обереги. З ними рашисти приїхали в Україну вбивати", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Новоайдарі знайшли вбитим місцевого колаборанта Шароградського, - ГУР МО









