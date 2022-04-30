16 масованих артатак витримала Луганщина минулої доби, пошкоджено 2 школи та 20 будинків, війська РФ безуспішно штурмують Рубіжне та Попасну, - ОВА. ФОТО

Дві школи та 20 будинків зазнали руйнувань 29 квітня на Луганщині, росіяни штурмують Рубіжне та Попасну

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

Як зазначається, це ті об’єкти, про пошкодження яких повідомили рятувальникам жителі Луганщини або пожежні самостійно виїжджали на місця подій.

16 масованих артилерійських атак витримали міста та села Луганщини за минулу добу.

"Так, сьогодні вночі диспетчер отримав повідомлення про влучання російського снаряду по двох сусідських будинках в Рубіжному, які були зруйновані та охоплені полум’ям. Є випадки із займанням покинутого житла чи пошкодженням без розповсюдження вогню. Про це вже не завжди повідомляють, тому що зараз таке трапляється десятки разів на день. Ще два будинки палали у Новодружеську – наряд ДСНС зміг прорватися в район міста, як тільки вщухли обстріли", - зауважив Гайдай.

Крім того, пошкоджено п’ять житлових будинків у Гірському, ще 10 – у Оріховому.

Очільник Луганщини також нагадав, що вчора зранку російською армією була обстріляна будівля школи в нових районах Сєверодонецька – там сталося займання в кабінетах. Пізніше стало відомо про пошкодження ще одного освітнього закладу міста.

Як повідомляють в Генеральному штабі ЗСУ, ворог продовжує наступ на Сєверодонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, та Попаснянському (у напрямку Калинове і Попасна) напрямках. Успіху не має.

На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено одинадцять танків, сім артилерійських систем, двадцять вісім одиниць броньованої техніки та чотирнадцять автомобілів.

Підрозділи ПВО збили літак та сім безпілотних літальних апаратів.