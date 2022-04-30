Вогнем артилерії знищено мінімум дві ворожі гаубиці "Мста-Б" та вантажівку "Урал", - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж
На східному напрямку знищено мінімум дві ворожі гаубиці "Мста-Б" та вантажівку "Урал"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"Розрахунки рашистських гаубиць "Мста-Б" думали, що безкарно можуть обстрілювати позиції українських воїнів. Однак, наші розвідники вчасно виявили місце розташування окупантів, після чого українська артилерія нанесла вогневе ураження. В ході подальшого корегування "каміння" з неба потрапило по боєкомплекту, і почалася детонація, яка поетапно знищила мінімум дві гаубиці та вантажівку "Урал", - йдеться у повідомленні.
"Друга "найсильніша" армія світу безуспішно продовжує направляти в пекло своїх безіменних солдатів. Обдурені російською пропагандою, вони гинуть без честі та йдуть на вірну смерть. Що ж, це їх вибір…", - резюмують в ОТУ "Схід".
- Мы услышали сильные хлопки, - говорит житель Белой Березки. - Это был явный залп орудия. В панике мы побежали в подвал. Многие наши знакомые кинулись к машинам и поспешили покинуть поселок.
К обеду все стихло. Местная жительница Анна уже гуляет на улице с малышом.
- С утра слышались хлопки, - говорит женщина. - Сейчас все спокойно.
.... ну ка орки, хлопайте в ладоши 😂
Это примерно как если бы они стояли где-то под Донецком возле Старомихайловки и левая кидала бы в район Водяного, а правая в Район Селидово
Але ця "тактика і стратегія" реально працює тільки проти тих, хто не дуже може та має чим воювати. Вони часто луплять "куди завгодно", а наші - луплять переважно в їхню техніку. В результаті - ВСУ розмінює потроху територію на їхню боєздатність, зберігаючи свій особовий склад та техніку. А як кінцевий результат - рашковани вже почали знімати зі зберігання танки Т-62. Якщо не зрозуміло, що це означає, то ось порівняння:
- для ураження модернізованого Т-72 або Т-80 (з динамічним активним захистом, з ********* броне-вставками між шарами старої броні, з тепловізором, з СУО тощо) - піхотному підрозділу треба 1-2 джавеліни чи NLAW (загальною вагою 30-40 кг) або 5-6-7 "мух" (РПГ-18) загальною вагою до 20 кг.
- для ураження Т-62 (без динамічної броні, без тепловізора, без СУО) - піхотному підрозділу треба 1-2-3 "мухи" (РПГ-18) загальною вагою до 10 кг.
Що простіше тягати на собі піхотинцям - самі можете з'ясувати, взявши в руку (або хоч на горб) невеличкий мішок цементу вагою 25кг та спробувавши пробігти з ним хоча б 3 кілометри.