Вогнем артилерії знищено мінімум дві ворожі гаубиці "Мста-Б" та вантажівку "Урал", - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

На східному напрямку знищено мінімум дві ворожі гаубиці "Мста-Б" та вантажівку "Урал"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Розрахунки рашистських гаубиць "Мста-Б" думали, що безкарно можуть обстрілювати позиції українських воїнів. Однак, наші розвідники вчасно виявили місце розташування окупантів, після чого українська артилерія нанесла вогневе ураження. В ході подальшого корегування "каміння" з неба потрапило по боєкомплекту, і почалася детонація, яка поетапно знищила мінімум дві гаубиці та вантажівку "Урал", - йдеться у повідомленні.

"Друга "найсильніша" армія світу безуспішно продовжує направляти в пекло своїх безіменних солдатів. Обдурені російською пропагандою, вони гинуть без честі та йдуть на вірну смерть. Що ж, це їх вибір…", - резюмують в ОТУ "Схід".

Вогнем артилерії знищено мінімум дві ворожі гаубиці Мста-Б та вантажівку Урал, - ОТУ Схід 01
Вогнем артилерії знищено мінімум дві ворожі гаубиці Мста-Б та вантажівку Урал, - ОТУ Схід 02
Вогнем артилерії знищено мінімум дві ворожі гаубиці Мста-Б та вантажівку Урал, - ОТУ Схід 03
Вогнем артилерії знищено мінімум дві ворожі гаубиці Мста-Б та вантажівку Урал, - ОТУ Схід 04
Вогнем артилерії знищено мінімум дві ворожі гаубиці Мста-Б та вантажівку Урал, - ОТУ Схід 05
Вогнем артилерії знищено мінімум дві ворожі гаубиці Мста-Б та вантажівку Урал, - ОТУ Схід 06
Вогнем артилерії знищено мінімум дві ворожі гаубиці Мста-Б та вантажівку Урал, - ОТУ Схід 07
Вогнем артилерії знищено мінімум дві ворожі гаубиці Мста-Б та вантажівку Урал, - ОТУ Схід 08
Вогнем артилерії знищено мінімум дві ворожі гаубиці Мста-Б та вантажівку Урал, - ОТУ Схід 09

армія рф (18525) знищення (8051) техніка (1894)
+20
А що то полетіло в повітря? Балалайки, чи лапті?
30.04.2022 10:40 Відповісти
+16
КрасівоЄ!
30.04.2022 10:41 Відповісти
+13
Гаубицы, РСЗО и системы ПВО - это главные и приоритетные цели, остальное можно добить и в ближнем бою!
30.04.2022 10:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7_eDv9C0UO8 топ підбірка мочилова кацапів - кращі кадри
30.04.2022 10:37 Відповісти
А що то полетіло в повітря? Балалайки, чи лапті?
30.04.2022 10:40 Відповісти
лапті-притому геть обісрані...
30.04.2022 10:47 Відповісти
КрасівоЄ!
30.04.2022 10:41 Відповісти
гинуть без честі та йдуть на вірну смерть ---і шо? їх тепер пожаліти, без честі?
30.04.2022 10:46 Відповісти
Не пам"ятаю хто саме - у 19 столітті хтось з французів сказав: "Россия - уникальная страна! Она безразлична к судьбам своих детей!"
30.04.2022 10:54 Відповісти
радий вас бачити на цензорі,давненько не навідувались
30.04.2022 12:10 Відповісти
Це і є слова жюкова: баби ісчо нарожают, нічого в кацапізмі не змінюється віками.
02.05.2022 22:39 Відповісти
Гаубицы, РСЗО и системы ПВО - это главные и приоритетные цели, остальное можно добить и в ближнем бою!
30.04.2022 10:51 Відповісти
Ти фільм "Горячий снег" бачив? Там генерал сказав: "Главное - это выбить у них ТАНКИ!!!" Бачив я своїми очами під Деснянкою позавчора роботу "Джавеліна" Від танка залишилась "гусянка" а башта лежить метрів за 30 Видно - "БК" гупнув Вони ж надіялися на танкові армії А тепер дивися - танкова армія - 700 "залізяк" (наскільки я пам"ятаю) От і роби висновок Вони ІДІОТИ - кинули танки розмінування (з тралами) без активної броні А це ж"танки прориву"!!!
30.04.2022 11:05 Відповісти
Фільм, - гімно. Книга набагато краща. Фільм вихолощений брєжнєвськими цензорами...
30.04.2022 11:17 Відповісти
вже мінус 1000+ танків! це зачаровує!!!
30.04.2022 11:24 Відповісти
красівоє
30.04.2022 10:55 Відповісти
красивое
30.04.2022 11:14 Відповісти
😀😊😄😝🤣

- Мы услышали сильные хлопки, - говорит житель Белой Березки. - Это был явный залп орудия. В панике мы побежали в подвал. Многие наши знакомые кинулись к машинам и поспешили покинуть поселок.

...

К обеду все стихло. Местная жительница Анна уже гуляет на улице с малышом.
- С утра слышались хлопки, - говорит женщина. - Сейчас все спокойно.

.... ну ка орки, хлопайте в ладоши 😂
30.04.2022 11:39 Відповісти
На сколько можно понять по фото, угол возвышения стволов похож на 45град. -то есть на максимальную дальность. А угол между направлением крайних орудий примерно 80 град. Получается, что на максимальной дальности цели крайних орудий находятся друг от друга примерно в 30 км ...
Это примерно как если бы они стояли где-то под Донецком возле Старомихайловки и левая кидала бы в район Водяного, а правая в Район Селидово
30.04.2022 11:48 Відповісти
Ну то експерти вже кажуть вголос - в рашкованів зараз повний швах з тактичною розвідкою, хоч в них ніби і велика кількість БПЛА типу Орлан-10. Тому їхня арта лупить в білий світ, тупо випулюючи "норматив" по снарядах - створюють видимість діяльності для великого начальства. "Ось - лупимо, розвідки не дають, що не влучаємо в біндерівські танки - не винуваті, зате розбили 10 приватних будинків та 2 школи"...
01.05.2022 18:23 Відповісти
Вони й туди цілили, їхня тактика та стратегія нищити все щоб залякати.
02.05.2022 22:35 Відповісти
Я це розумію.

Але ця "тактика і стратегія" реально працює тільки проти тих, хто не дуже може та має чим воювати. Вони часто луплять "куди завгодно", а наші - луплять переважно в їхню техніку. В результаті - ВСУ розмінює потроху територію на їхню боєздатність, зберігаючи свій особовий склад та техніку. А як кінцевий результат - рашковани вже почали знімати зі зберігання танки Т-62. Якщо не зрозуміло, що це означає, то ось порівняння:
- для ураження модернізованого Т-72 або Т-80 (з динамічним активним захистом, з ********* броне-вставками між шарами старої броні, з тепловізором, з СУО тощо) - піхотному підрозділу треба 1-2 джавеліни чи NLAW (загальною вагою 30-40 кг) або 5-6-7 "мух" (РПГ-18) загальною вагою до 20 кг.
- для ураження Т-62 (без динамічної броні, без тепловізора, без СУО) - піхотному підрозділу треба 1-2-3 "мухи" (РПГ-18) загальною вагою до 10 кг.

Що простіше тягати на собі піхотинцям - самі можете з'ясувати, взявши в руку (або хоч на горб) невеличкий мішок цементу вагою 25кг та спробувавши пробігти з ним хоча б 3 кілометри.
27.05.2022 10:59 Відповісти
30 бригада разнесла ураганы фашистов - https://www.youtube.com/watch?v=O_eFIDHlMg4 https://www.youtube.com/watch?v=O_eFIDHlMg4

30.04.2022 12:17 Відповісти
Оскар! https://www.youtube.com/watch?v=CUSxkpd-k9s
30.04.2022 16:46 Відповісти
Головне знищити обслугу цих гаубиць.
02.05.2022 22:41 Відповісти
 
 