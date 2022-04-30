Вогнем артилерії знищено мінімум дві ворожі гаубиці "Мста-Б" та вантажівку "Урал", - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

На східному напрямку знищено мінімум дві ворожі гаубиці "Мста-Б" та вантажівку "Урал"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Розрахунки рашистських гаубиць "Мста-Б" думали, що безкарно можуть обстрілювати позиції українських воїнів. Однак, наші розвідники вчасно виявили місце розташування окупантів, після чого українська артилерія нанесла вогневе ураження. В ході подальшого корегування "каміння" з неба потрапило по боєкомплекту, і почалася детонація, яка поетапно знищила мінімум дві гаубиці та вантажівку "Урал", - йдеться у повідомленні.

"Друга "найсильніша" армія світу безуспішно продовжує направляти в пекло своїх безіменних солдатів. Обдурені російською пропагандою, вони гинуть без честі та йдуть на вірну смерть. Що ж, це їх вибір…", - резюмують в ОТУ "Схід".

