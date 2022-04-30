На Донеччині за добу окупанти вбили 4 мирних жителів, серед них – дитина, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Поранено 8 цивільних осіб, зокрема діти. Росіяни обстріляли 12 населених пунктів. Внаслідок російських ударів руйнувань зазнали щонайменше 36 цивільних об’єктів – житлові будинки, лікарня, школа, промисловий цех, залізнична інфраструктура.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Донеччини.
Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Сіверськ, Миколаївка, Велика Новосілка, Привілля, Соловйове, Райгородок, Новоселівка, Шандриголове, Времівка. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.
Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
