На Донеччині за добу окупанти вбили 4 мирних жителів, серед них – дитина, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поранено 8 цивільних осіб, зокрема діти. Росіяни обстріляли 12 населених пунктів. Внаслідок російських ударів руйнувань зазнали щонайменше 36 цивільних об’єктів – житлові будинки, лікарня, школа, промисловий цех, залізнична інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Донеччини.

Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Сіверськ, Миколаївка, Велика Новосілка, Привілля, Соловйове, Райгородок, Новоселівка, Шандриголове, Времівка. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Були в Мюнхені в консульстві України. Волонтери для українців у різних куточках міста. Не можу бачити очі біженців, загублені, шукаючі і тривожні. Тримайтесь і бережіть Україну
30.04.2022 11:00 Відповісти
Ось з ким рашиські варвари вміють воювати це з мирним населення з дітьми ,будьте прокляті .
30.04.2022 11:55 Відповісти
 
 