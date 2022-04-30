УКР
Вночі війська РФ обстріляли Немишлянський район Харкова, пошкоджено лікарню, горіли квартири у двох 9-поверхівках, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 30 квітня, ворог завдав чергового обстрілу по житловим кварталам, лікарні та промисловій зоні Немишлянського району міста Харкова.

В результаті ворожої атаки горіли квартири двох житлових 9-поверхівок. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в одному з помешкань було травмовано чоловіка, власника однієї з квартир. Бригадою медиків його було госпіталізовано до міської лікарні.

"Крім того, зазнала пошкоджень будівля одного з медзакладів Харкова. В результаті обстрілу частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху лікарні, а також сталася пожежа на 5-му поверсі, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя загиблих та постраждалих у будівлі медзакладу немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу по Харкову 3 артобстріли. Ворог безуспішно намагався наступати у напрямку Сулигівки і Довгенького, - Синєгубов

а повідомили геолокацію для рашистів?для більш точного удару..чи вони на гугл мапс знайдуть?
30.04.2022 12:08 Відповісти
спасіба! за наводку..координаты определили..
тепер колаборанти..дрг ,арта і ракети рашистів ,будуть бити більш прицільно
30.04.2022 12:12 Відповісти
це війна і це кацапня в хату зайшла - бери віли, бо закатують....
30.04.2022 12:17 Відповісти
можу додати в список зрадників - зеленьский, номер перший.
30.04.2022 12:22 Відповісти
Хочете "сумно поржать"? Цьому ушльопку, якщо не всереться повністю або просто не доживе, перемога, на жаль, гарантована... Він навчився грати свою роль - більшості публіки це подобається. Її не цікавлять факти, а от героїчно небритий писок (військові, чомусь, час на це знаходять - я маю на увазі вище керівництво), камуфляж (від кого він маскується в бункері - хз, в нього там оранжерея, чи що?), промови, сенс яких за день може змінюватись кардинально (головне впевнено, але втомленно-гундосо-захриплим голосом) - хавають, аж за вухами лящить у 70%, якщо не білше (((
30.04.2022 12:32 Відповісти
З самого початку війни варто було обстрілювати все, що ворушиться, виробляє, випускає дим і т.д. на території Кацаплянду та Бульбашії з РСЗО та наявними ракетами у відповідь. Чому не робили - загадка... Як, в принципі, і зараз... Харків обстрілюють з АРТИЛЕРІЇ в тому числі, значить вона в зоні досяжності і?.. Я не те що б критикую, просто деяких речей не розумію - цілком припускаю, що є вагомі причини... Хоча після слів представників Британії та США "їб.ште все на їхній території - всім пофіг"... Виникає ще більше сумнівів. Бритти просто так язиком не ляпають - значить ДАЛИ чим їб.шити - і що? В нас дехто досі шукає мир в очак, дупі та інших фізіологічних отворах старого маразматика-садиста Уйла??? Чому не довбанути по бухтам Севаспополя, коли там скупчення кори т стоїть?.. Треба чекати, поки почнуть шмаляти по Одесі обов'язково? Є зброя, котра добиває, не потрібно казки розповідати.
30.04.2022 12:27 Відповісти
1000%.
30.04.2022 12:43 Відповісти
Новою артилерією ще треба навчитися користуватися та довезти без втрат до позицій, тому і говорять, що зміни почнуться через місяць
30.04.2022 12:55 Відповісти
От дивлюсь карту - і просто охрініваю від відстані до Брянська та інших стойбищ тих виродків... Де адекватна відповідь??? Здається, що просто нема команди від "верховного гівнокомандуючого" - надто занятий вибором фасону героїчної щетинки і спробами зазирнути у вічко Уйла! Щодо Залужного та інших ВОЇНІВ - питань нема, але над ними сидить надуте ніщо, котре формує загальні тенденції і це сумно...
30.04.2022 12:48 Відповісти
 
 