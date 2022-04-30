Вночі війська РФ обстріляли Немишлянський район Харкова, пошкоджено лікарню, горіли квартири у двох 9-поверхівках, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі, 30 квітня, ворог завдав чергового обстрілу по житловим кварталам, лікарні та промисловій зоні Немишлянського району міста Харкова.

В результаті ворожої атаки горіли квартири двох житлових 9-поверхівок. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, в одному з помешкань було травмовано чоловіка, власника однієї з квартир. Бригадою медиків його було госпіталізовано до міської лікарні.

"Крім того, зазнала пошкоджень будівля одного з медзакладів Харкова. В результаті обстрілу частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху лікарні, а також сталася пожежа на 5-му поверсі, яку рятувальники оперативно ліквідували. На щастя загиблих та постраждалих у будівлі медзакладу немає", - йдеться у повідомленні.
















