Від тортур загинув ветеран АТО Назар Кагальняк, викрадений російськими окупантами на Херсонщині. ФОТО

На Херсонщині від тортур російських загарбників загинув ветеран АТО (28 ОМБр) з села Абрикосівка Херсонської області Назар Кагальняк.

Про це розповів професор, завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету Іван Мойсієнко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Загинув ще один мій знайомий – Назар Вікторович Кагальняк. Його смерть – це страшний військовий злочин. Назар ветеран АТО, який не приймав участі у новій фазі війни, що спровокована повномасштабним вторгненням ерефії у 2022 р. Після АТО він пережив 2 інфаркти, складну операцію на серці. Його викрали окупанти з дому в селі Абрикосівка у Херсонській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка жорстоко били та піддавали тортурам, вбивали за те, що він колись був в АТО. Хоча згідно з Женевською конвенцією ті військові, які не беруть участь у бойових діях (ветерани), не мають жодним чином переслідуватися, а тому такі дії збройних сил російської федерації є військовим злочином, зазначив учений.

Понівеченого тортурами Назара окупанти привезли додому. Він декілька днів був вдома. З кожним днем йому ставало гірше. Його змушені були доставити в лікарню міста Олешки, де він згодом помер.

"Немає сумніву, що Назара вбили. Не відомо достеменно як саме – можливо через крововилив, можливо через тортури електрошокером (він мав кардиостимулятор). Вбили мирну беззбройну людину... Тепер ми маємо зробити все, щоб вбивство Назара Кагальняка стало цвяхом в труні рашизму і тих конкретних військових злочинців, які його репрезентують", - підкреслив Мойсієнко.

Він також розповів, що Назар Кагальняк - батько чотирьох дітей та дід двох онуків. Останні п'ять років він сам, без дружини, доглядав дітей, частина з яких були неповнолітніми. Найменший, який закінчує 1 клас в цьому році, є дитиною з обмеженими можливостями. Принаймні двоє дітей Назара стали неповнолітніми сиротами, інформує Мойсієнко.