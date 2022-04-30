УКР
Повторний ракетний удар по Дніпропетровщині: окупанти поцілили у стару промзону. ФОТО

Війська РФ завдали другого за сьогоднішній день ракетного удару по Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Другий "приліт". Знову Синельниківський район. Ракета поцілила у стару промзону. Зруйновані будівлі. Ніхто не постраждав. Там нікого і нічого не було", - йдеться у повідомленні.

Повторний ракетний удар по Дніпропетровщині: окупанти поцілили у стару промзону 01
Повторний ракетний удар по Дніпропетровщині: окупанти поцілили у стару промзону 02
Повторний ракетний удар по Дніпропетровщині: окупанти поцілили у стару промзону 03
Повторний ракетний удар по Дніпропетровщині: окупанти поцілили у стару промзону 04

армія рф (18525) обстріл (30460) ракети (4150) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (4167)
+15
Може, не варто було повідомляти? Хай би собі відстрілювали *********.
30.04.2022 12:19 Відповісти
+7
А навіщо фото викладати? Ворог же буде знати куди влучив.

Це іронія, про всяк випадок.
30.04.2022 12:20 Відповісти
+6
В Брянской области ПВО нанесла удар по нефтеналивному терминалу?

Сегодня с утра власти Брянской области сообщили, что в результате работы ПВО РФ по украинским самолетам два снаряда упали на территории поселка Жеча (50 км от границы Украины, 80 км от границы Гомельской области).

Судя по распространенным фотографиям, снаряд ПВО повредил сооружение на территории нефтеналивного терминала вблизи железнодорожной станции Жеча ООО НК «РуссНефть-Брянск».

Похоже, в Брянской области сегодня мог произойти еще один грандиозный пожар, причем по вине МО РФ. https://t.me/flagshtok/8456 https://t.me/flagshtok/8456

30.04.2022 12:20 Відповісти
Це фото з Бєлгорода
30.04.2022 12:25 Відповісти
Спасиба! учтьом..изучим геолокацию..ударим куда надо
30.04.2022 12:23 Відповісти
там нет "куда надо" )))) там только жилой сектор и "заброшки"....
а куда кстати надо ??? )))))))))))))
30.04.2022 13:01 Відповісти
А голова ОВА Різніченко у руських підпрацьовує інформатором.
30.04.2022 12:24 Відповісти
Не "руських" , а росіян
30.04.2022 12:31 Відповісти
Не росіян, а росіянців.
30.04.2022 13:04 Відповісти
Красноярск
30.04.2022 12:25 Відповісти
кхм ... цирк ... орки обстреливают ракетами а им потом говорят куда они попали и выкладывают фото ... чисто игра в морской бой ... 21 век ... долбойобам дали в руки смартфон ...
30.04.2022 12:27 Відповісти
Я в шоке, цензор же пишет мол не светите места прилетов и сам в первых рядах 🤯
30.04.2022 21:51 Відповісти
варонеш- ти чуешь? - "тук тук - вечір добрий, ми з України"
30.04.2022 12:32 Відповісти
3-15 координати
30.04.2022 12:36 Відповісти
Резниченко - бовдур якийсь. Нащо сповіщати, що там нічого не було? Щоб кацапи наступного разу своїми посіпаками краще координати перед пострілами перевіряли і влучали туди, де щось таки є?
30.04.2022 12:46 Відповісти
Мало на що потрібний Резніченко працює коректувальником у кацапів? Одразу публікується докладна інформація завжди...
30.04.2022 13:35 Відповісти
 
 