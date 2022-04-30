Повторний ракетний удар по Дніпропетровщині: окупанти поцілили у стару промзону. ФОТО
Війська РФ завдали другого за сьогоднішній день ракетного удару по Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Другий "приліт". Знову Синельниківський район. Ракета поцілила у стару промзону. Зруйновані будівлі. Ніхто не постраждав. Там нікого і нічого не було", - йдеться у повідомленні.
Вони ж їм роблять повідомлення, щоб навчалися, перепровіряли і провіряли цілі. А можливо,то якась група наших навмисно ім дала координати ? Можливо хтось записався їхнім " коригувальником" і тепер довіри йому вже немає ? Коли в пустий склад встановити щось типу Біг-борда, на ньому наклеїти фото техніки, вийти на вулицю, здаля сфотографувати, то будь-який спец з "тієї сторони" скаже, що це реальне фото
Сегодня с утра власти Брянской области сообщили, что в результате работы ПВО РФ по украинским самолетам два снаряда упали на территории поселка Жеча (50 км от границы Украины, 80 км от границы Гомельской области).
Судя по распространенным фотографиям, снаряд ПВО повредил сооружение на территории нефтеналивного терминала вблизи железнодорожной станции Жеча ООО НК «РуссНефть-Брянск».
Похоже, в Брянской области сегодня мог произойти еще один грандиозный пожар, причем по вине МО РФ. https://t.me/flagshtok/8456 https://t.me/flagshtok/8456
