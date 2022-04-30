Повторний ракетний удар по Дніпропетровщині: окупанти поцілили у стару промзону. ФОТО

Війська РФ завдали другого за сьогоднішній день ракетного удару по Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Другий "приліт". Знову Синельниківський район. Ракета поцілила у стару промзону. Зруйновані будівлі. Ніхто не постраждав. Там нікого і нічого не було", - йдеться у повідомленні.

