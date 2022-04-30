УКР
Суд арештував 51 білоруських вагонів-цистерн, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення РФ, - ДБР. ФОТО

Слідчі Територіального управління ДБР Києва ініціювали арешт 51 залізничних вагонів-цистерн власності республіки білорусь, які перетнули кордон з Україною 23 лютого. Після вторгнення вони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали у напрямку Чернігів-Суми. Цистерни були заповненні 3 тис. тоннами білоруського та російського дизельного палива. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука.

Після звільнення Чернігівщини від російських загарбників, слідчі ДБР ініціювали клопотання до Печерського районного суду про арешт виявленого майна. Наразі ДБР вживаються заходи з передачі вилученого Агентству з розшуку та менеджменту активів, а надалі - Збройним силам України.

"Деякі з цистерн після вдалих бойових дій ЗСУ дещо "пошкоджені", але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 437 КК України - планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій. Досудове розслідування триває.

20-е годы 21 века ... в Украине можно найти ж/д состав только случайно на него наткнувшись ... цифровизация логистики и таможни на уровне первой мировой ... ну, тут все понятно, если все оцифровать, это ж не получится мутить схемы и контрабас ...
скажіть будь-ласка..як влаштуватись в ДБР? Дерибан
Розплодили цих мусорів як лайна собачого,а в ЗСУ на восьмому році війни немає *****
30.04.2022 12:46 Відповісти
30 років до цього
показати весь коментар
30.04.2022 12:46 Відповісти
Сенсационная находка: в Польше найден "золотой поезд" нацистовhttps://www.youtube.com/watch?v=JwClPM79EZU
показати весь коментар
30.04.2022 12:53 Відповісти
А це тому, що Укрзалізниця досі державне підприємство. І як і всі держ.підприємства - це збиткова корупційна яма.
Тільки приватний бізнес може процвітати.
показати весь коментар
01.05.2022 01:57 Відповісти
Люки на цистернах відкриті, а це означає що цистерни на жаль порожні
показати весь коментар
30.04.2022 12:51 Відповісти
А про звичайний огляд вмісту подумати складно? Мабуть, як і подумати про пунктуацію
показати весь коментар
30.04.2022 12:56 Відповісти
Дядьку, гсм не простий вантаж, тому після огляду люки закривають і пломбують ЗПУ. В нормі здають під охорону. Щодо пунктуації, то її наявність на зміст не впливає. Крім того, колеса і рейки іржаві, а це означає що ці вагони стоять тут декілька місяців. Для порівняння подивися на рейки колії на якій стоять дбр. От по цій колії їздить рухомий склад і головка рейки не іржава
показати весь коментар
30.04.2022 15:05 Відповісти
все правильно, а сказати що хотів?
показати весь коментар
30.04.2022 21:12 Відповісти
розДБРанили
показати весь коментар
30.04.2022 13:01 Відповісти
на 57 день війни--- шерлок-холмси ви наші обделані
показати весь коментар
30.04.2022 14:02 Відповісти
Ці цестерни на початку війни в офіційних джерелах числилися, як знищені. Будь хто може подивитись статистику початку війни, де числилися знищені 57 цистерн. Насправді, знищили тільки три, а з інших дизпаливо злили місцеві мешканці. Танкові колони орків проходили в 15 км від станції, але чи не знали, чи так поспішали під Чернігів. Хто чув про "гадячцьке сафарі", в одному з перехоплень виходило те, що колона танків із Сум їхала сюди для екіпірування, але звернули не туди і потрапили під Гадяч.
показати весь коментар
30.04.2022 15:34 Відповісти
Стрьомна організація
показати весь коментар
30.04.2022 17:38 Відповісти
 
 