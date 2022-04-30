Суд арештував 51 білоруських вагонів-цистерн, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення РФ, - ДБР. ФОТО

Слідчі Територіального управління ДБР Києва ініціювали арешт 51 залізничних вагонів-цистерн власності республіки білорусь, які перетнули кордон з Україною 23 лютого. Після вторгнення вони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали у напрямку Чернігів-Суми. Цистерни були заповненні 3 тис. тоннами білоруського та російського дизельного палива. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДБР.

Після звільнення Чернігівщини від російських загарбників, слідчі ДБР ініціювали клопотання до Печерського районного суду про арешт виявленого майна. Наразі ДБР вживаються заходи з передачі вилученого Агентству з розшуку та менеджменту активів, а надалі - Збройним силам України.

"Деякі з цистерн після вдалих бойових дій ЗСУ дещо "пошкоджені", але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 437 КК України - планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій. Досудове розслідування триває.