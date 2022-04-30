Росіяни вдарили по житловому кварталу Добропілля. Є поранені, серед них діти, - Донецька ОВА. ФОТОрепортаж

Росіяни продовжують бити по мирних мешканцях Донеччини та цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

"Сьогодні під ударом житловий квартал Добропілля — поранено семеро людей, у тому числі три дитини, пошкоджено щонайменше шість будинків та одне нежитлове приміщення", - зазначає Павло Кириленко.





Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччині за добу окупанти вбили 4 мирних жителів, серед них – дитина, - Нацполіція. ФОТОрепортаж





Вчора вночі окупанти завдали авіаудару по школі у Привіллі Черкаської громади. Пошкоджені також сусідні будинки.







"Росіяни намагаються завдати нам якнайбільшої шкоди, але за кожен злочин доведеться відповідати!", - впевнені у Донецькій ОВА.