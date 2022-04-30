УКР
Сотні людей пікетували офіс французької Engie в рамках акції Stop Bloody Energy. ФОТОрепортаж

Сотні людей в рамках акції Stop Bloody Energy пікетували центральний офіс французької компанії Engie з вимогою розірвати газові контракти з Росією та припинити фінансувати країну-терориста, яка вбиває українців.

Про це повідомляється на сайті проекту Stop Bloody Energy, передає Цензор.НЕТ

Учасники тримали плакати з написами "Еngie! Stop Bloody Energy", а також облилися червоною фарбою на знак протесту проти співпраці французької компанії з російським Газпромом.

Сотні людей пікетували офіс французької Engie в рамках акції Stop Bloody Energy 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина готова до зупинки постачання газу з РФ, - Шольц


"Головним партнером Газпрому на ринку Франції є компанія Еngie, з якою нині діють п’ять довгострокових контрактів на постачання російського газу. Незважаючи на повномасштабну російську агресію в Україні, яка триває вже понад два місяці, компанія Еngie й досі не заявила про розрив існуючих контрактів з Росією. Співпрацюючи з Газпромом компанія Еngie фінансує країну-терориста та сприяє вбивству українських дітей та жінок, знищенню українських міст", - сказав координатор акції, представник асоціації "Об’єднання українців у Франції" Володимир Когутяк.Сотні людей пікетували офіс французької Engie в рамках акції Stop Bloody Energy 02
Сотні людей пікетували офіс французької Engie в рамках акції Stop Bloody Energy 03

Повідомляється, що якщо західні країни й надалі продовжать купувати російські енергоносії, Росія заробить на цьому 321 млрд доларів у 2022 році. На цю суму можна купити 80 тис. БТРів, 30 тис. танків, 5 тис. літаків, 100 тис. броньованих автомобілів "Тигр" та 3 тис. БУКів.

Нагадаємо, найбільші українські компанії - ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго закликають західні компанії припинити співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері. Єдиний спосіб зупинити цю війну – позбавити країну-агресора коштів на її продовження.

Для цього вони створили ініціативу #StopBloodyEnergy (https://bloody.energy/) на сайті якої розміщено список західних компаній, які продовжують співпрацю з Росією у паливно-енергетичній сфері.

Зокрема мова йде про газові, вугільні, трейдингові, нафтосервісні та машинобудівні компанії, що продовжують співпрацю з РФ. Компанія Engie є одним із фігурантів цього списку.

Финансировать бомбы, которыми будут бомбить Париж. Что может быть прекраснее...
показати весь коментар
30.04.2022 15:14 Відповісти
Французы могли бы и призадуматься , бо хутин реально сошёл с ума .

выстрелы в Гутереша это подтвердили
показати весь коментар
30.04.2022 15:47 Відповісти
Ти хоч трішки думай перед тим, як щось написати.
показати весь коментар
30.04.2022 15:37 Відповісти
Трубу слабо відрізати? А, ті чмошники розберуться, як далі жити.
показати весь коментар
30.04.2022 17:32 Відповісти
 
 