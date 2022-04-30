Каховський журналіст Батурін, який був у російському полоні, впізнав одного зі своїх катів - "генерал-майора "ДНР" Мотузенка. ФОТО

Каховський журналіст Олег Батурін, який був у російському полоні, впізнав одного зі своїх катів — це так званий "генерал-майор "ДНР" Валентин Мотузенко.

Про це Батурін, який був викрадений росіянами 12 березня і провів у неволі майже вісім днів, написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Впізнав другого садиста, який разом з "гауляйтером" Нової Каховки Володимиром Леонтьєвим у кабінеті міського голови Нової Каховки ввечері 12 березня погрожував мене вбити.

Валентин Іванович Мотузенко, "генерал-майор "днр", вважається засновником батальйону "Кальмиус", радник голови "днр", член "союза добровольцев донбасса". Місце народження - Новопавлівка, Волноваського району, Донецька область, 18 травня 1964 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Погрожували, потім виводили кудись. Думав, що везуть в поле, де вб’ють і все", - каховський журналіст Батурін розповів про вісім діб російського полону

Він же "знімав" міського голову Каховки Віталія Немерця 1 квітня і всім представлявся як "атаман иванович из Донецка", - розповів журналіст.