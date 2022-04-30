Каховський журналіст Батурін, який був у російському полоні, впізнав одного зі своїх катів - "генерал-майора "ДНР" Мотузенка. ФОТО
Каховський журналіст Олег Батурін, який був у російському полоні, впізнав одного зі своїх катів — це так званий "генерал-майор "ДНР" Валентин Мотузенко.
Про це Батурін, який був викрадений росіянами 12 березня і провів у неволі майже вісім днів, написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Впізнав другого садиста, який разом з "гауляйтером" Нової Каховки Володимиром Леонтьєвим у кабінеті міського голови Нової Каховки ввечері 12 березня погрожував мене вбити.
Валентин Іванович Мотузенко, "генерал-майор "днр", вважається засновником батальйону "Кальмиус", радник голови "днр", член "союза добровольцев донбасса". Місце народження - Новопавлівка, Волноваського району, Донецька область, 18 травня 1964 року.
Він же "знімав" міського голову Каховки Віталія Немерця 1 квітня і всім представлявся як "атаман иванович из Донецка", - розповів журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
просто допоможемо їм сісти на палю, ну а що далі?.... ну то воля божа
Хто не підірвав Антонівський міст?
Ця стаття - це лише один із тисяч наслідків того, що Херсонська область була пройобана. Вихід орків з Криму був пройобаний.
Після звільнення Херсону ми дізнаємось про тисячи таких випадків. Більше, ніж в Бучі.
Я хочу почути від влади - хто здав Південь!
От прямо персонально тобі за декілька годин Залужний підготує доповідь.
Скрепностью от них так и веет, как в их племенных сортирах.