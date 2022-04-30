УКР
Каховський журналіст Батурін, який був у російському полоні, впізнав одного зі своїх катів - "генерал-майора "ДНР" Мотузенка. ФОТО

Каховський журналіст Олег Батурін, який був у російському полоні, впізнав одного зі своїх катів — це так званий "генерал-майор "ДНР" Валентин Мотузенко.

Про це Батурін, який був викрадений росіянами 12 березня і провів у неволі майже вісім днів, написав у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Впізнав другого садиста, який разом з "гауляйтером" Нової Каховки Володимиром Леонтьєвим у кабінеті міського голови Нової Каховки ввечері 12 березня погрожував мене вбити.

Валентин Іванович Мотузенко, "генерал-майор "днр", вважається засновником батальйону "Кальмиус", радник голови "днр", член "союза добровольцев донбасса". Місце народження - Новопавлівка, Волноваського району, Донецька область, 18 травня 1964 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Погрожували, потім виводили кудись. Думав, що везуть в поле, де вб’ють і все", - каховський журналіст Батурін розповів про вісім діб російського полону

Він же "знімав" міського голову Каховки Віталія Немерця 1 квітня і всім представлявся як "атаман иванович из Донецка", - розповів журналіст.

Каховський журналіст Батурін, який був у російському полоні, впізнав одного зі своїх катів - генерал-майора ДНР Мотузенка 01

армія рф (18526) журналістика (1802) Каховка (125) викрадення (832)
+44
підар повинен здохнути
30.04.2022 15:34
+25
На обменный фонд манкурты ордло не годятся. Кацапы не хотят на них менять. Следовательно, судьба этого хенерала уже решена.
30.04.2022 15:37
+21
Мавпи з днр... вони мають бути там все в стані шредінгера.
30.04.2022 15:35
підар повинен здохнути
30.04.2022 15:34
від жорстких катувань, повільно і на камеру...
30.04.2022 15:38
ми хочемо в Європу?, тому ніяких катувань тим більше на камеру....
просто допоможемо їм сісти на палю, ну а що далі?.... ну то воля божа
30.04.2022 19:06
Мавпи з днр... вони мають бути там все в стані шредінгера.
30.04.2022 15:35
На обменный фонд манкурты ордло не годятся. Кацапы не хотят на них менять. Следовательно, судьба этого хенерала уже решена.
30.04.2022 15:37
Иваноффичч мрази
30.04.2022 15:37
Кота, просьба не обижать,
30.04.2022 15:39
30.04.2022 16:23
Кіт то живий, а от терористи після відкриттякоробки, мають виявитися мертвими)
01.05.2022 20:19
Всих манкуртів кацапи самі утилізують,відправляючи їх як м"ясо на передову,а таких хенералів прибере фсб,щоб не свідчили в Гаазі.
30.04.2022 15:46
Чекаю від влади конкретних прізвищ тих, хто здав Херсонщину оркам! За декілька годин!
Хто не підірвав Антонівський міст?
Ця стаття - це лише один із тисяч наслідків того, що Херсонська область була пройобана. Вихід орків з Криму був пройобаний.
Після звільнення Херсону ми дізнаємось про тисячи таких випадків. Більше, ніж в Бучі.
Я хочу почути від влади - хто здав Південь!
30.04.2022 15:47
Щас тебе ответят подожди немножко
30.04.2022 15:58
Ахах
От прямо персонально тобі за декілька годин Залужний підготує доповідь.
30.04.2022 16:35
слухай зепідерок, до Залужного питань немає, питання до шашличника
30.04.2022 19:11
Ця гнида бородата буде благати щоби його пристрелити.
30.04.2022 15:49
Як же ж ******* оці швондери , що книжки читали вверх ногами, бавитись в "генералів". Тупе неграмотне мордате чмо -оце і є типовий народ Дамбаса.
30.04.2022 15:51
Пля, какие же у всех этих хероических утырков рожи "одухотворённые", все как на подбор.
Скрепностью от них так и веет, как в их племенных сортирах.
30.04.2022 15:51
Опять полковники и генералы автомоечных и куринопродажных войск из лугандона??? Пора их утилизировать, как моторылу, захера или как гиви…пусть в могильных ямах генералят….
30.04.2022 17:35
ЯВНЫЙ ПДР БОРОДУ СТРИЖЁТ !)
30.04.2022 18:05
А генералісимусів в днр ще пару десятків там ніде не завалялося?
30.04.2022 18:42
 
 