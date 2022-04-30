Матері українського військового, який потрапив у російський полон в Маріуполі, прислали фото мертвого сина. ФОТО 18+
Мати полоненого в Маріуполі українського військового з псевдо Дан вранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це мати військового розповіла в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
Мати повідомила, що Дан потрапив в оточення росіян 19-20 квітня і фігурував на відео російських пропагандистів.
30 квітня вранці їй відправили фото, на якому вона впізнала свого сина.
Дан на фото другий зліва
Вбивство полонених – це порушення Женевської конвенції та воєнний злочин.
Топ коментарі
+87 шурец
показати весь коментар30.04.2022 16:45 Відповісти Посилання
+75 Тетяна Тать
показати весь коментар30.04.2022 16:45 Відповісти Посилання
+75 Green sheet
показати весь коментар30.04.2022 16:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
блджад
наразі слово "русскій" - це реально чорна мєтка на чумному бараку
гарний кацап - мертвий кацап !
Пусть земля будет пухом
Їм не можна здаватись.
Даремно хлопці раніше склали зброю.
Земля пухом герою.
Он для телевизора,а армия нуждается
в нормальном главнокомандующем
Четвертое - если увеличить фото с Даном, то его татуировка с каким светлым ореолом (монтаж?).
Увеличьте фото и посмотрите на "след".
Это "стес", рана.
Предлагаю название **********.
Граждане ******** и *********
Шоб аж Ядро було видно, а москалів ні!
Я правильно розумію, що в твоїй головеньці всі, хто критикують найвеличнішого, то кацапи?
смерть рашистам на нашій землі !!
Коротше кажучи, полонених кацапів треба обов'язково підорасити. Причому не пом'якшеним методом (зуєм по губах чи ще якось), а жорстко петушманити в дупу. Із фото- і відеофіксацією. Опущеним кацапам робити на лобі татуювання ПЕТУХ, а фото/відеодокази максимально поширювати їхнім сім'ям і знайомим.
Щоб після цього їм життя не було навіть після повернення додому. Рідні батьки якщо не виломлять з "порядної" хати, то поселять біля параші або під кроваттю, корєша й тьолки від'язикаються, усі кому не лінь битимуть ногами та дринами (руками западло), кому з районних пацанів закортить сексу - трахатимуть в рот і в дупу... Сусіди можуть забити насмерть, якщо півник зашкварить кнопки у ліфті.
Коротше кажучи, весела житуха їм буде.
Смерть ворогам!
На первом фото есть рана, справа, на груди, на втором рана исчезла.
Или было пленение, второе фото, а потом съемка (первое фото), а потом писдешь про убийство....
Итог - рузькэ - резать по всему миру, везде.
Убивать орков.
Подивіться.
01/05/2022
29 квітня 2022 року стало відомо про загибель чемпіона України з кіокушин карате (IKO Matsushima) Звоник Дана Руслановича (14 червня 1996 р.н.).
22 квітня 2022 року з'явилося відео, зняте російськими військовими, з п'ятьма українськими полоненими. У тому числі був Звоник Дан. На відео він був цілим і впевнено стояв на ногах, без ознак серйозних поранень. У районі попереку можна було побачити перев'язку.
Але 29 квітня батьки дізналися про його смерть. Як і головне чому, здорового і молодого хлопця, який потрапив у полон, позбавили життя?
На показовому відео їм обіцяли одяг, надання медичної допомоги, і як до військовополонених до них будуть ставитися з повагою та розумінням. Проте на фото, яке надіслали батькам, Дан був у тому ж одязі, що й на відео, з тією ж перев'язкою.
З етичних міркувань ми не публікуватимемо фото яке надіслали батькам і вдаватися до подробиць яким чином був убитий боєць кіокушина який був у полоні.
Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його як світлу та добру людину, талановитого спортсмена.
Бажаючим надати фінансову допомогу рідним Дана можуть це зробити шляхом перерахування коштів на карту матері Дана - 5355 2802 1151 9705 Звоник Ганна Олександрівна.