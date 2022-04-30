Матері українського військового, який потрапив у російський полон в Маріуполі, прислали фото мертвого сина. ФОТО 18+

Мати полоненого в Маріуполі українського військового з псевдо Дан вранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це мати військового розповіла в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Мати повідомила, що Дан потрапив в оточення росіян 19-20 квітня і фігурував на відео російських пропагандистів.

30 квітня вранці їй відправили фото, на якому вона впізнала свого сина.

Дан на фото другий зліва







Вбивство полонених – це порушення Женевської конвенції та воєнний злочин.