Матері українського військового, який потрапив у російський полон в Маріуполі, прислали фото мертвого сина. ФОТО 18+

Мати полоненого в Маріуполі українського військового з псевдо Дан вранці 30 квітня отримала фото свого мертвого сина. Увага! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це мати військового розповіла в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Мати повідомила, що Дан потрапив в оточення росіян 19-20 квітня і фігурував на відео російських пропагандистів.

30 квітня вранці їй відправили фото, на якому вона впізнала свого сина.

Матері українського військового, який потрапив у російський полон в Маріуполі, прислали фото мертвого сина 01

Дан на фото другий зліва

Матері українського військового, який потрапив у російський полон в Маріуполі, прислали фото мертвого сина 02

Вбивство полонених – це порушення Женевської конвенції та воєнний злочин.

+87
А где дебил агрохания с мирным договором????????
30.04.2022 16:45 Відповісти
+75
вкотре дно пробите русскімі

блджад
наразі слово "русскій" - це реально чорна мєтка на чумному бараку
30.04.2022 16:45 Відповісти
+75
А вы давайте дальше трындите про женевскую конвенцию и обсасывайте кацапских пленных.
30.04.2022 16:47 Відповісти
вкотре дно пробите русскімі

блджад
наразі слово "русскій" - це реально чорна мєтка на чумному бараку
30.04.2022 16:45 Відповісти
А где дебил агрохания с мирным договором????????
30.04.2022 16:45 Відповісти
Рядом с зеленым миротворцем, обещавшим закончить войну, договорившись посередине.
30.04.2022 16:51 Відповісти
як де?, на шашличках (а мене власне цікавить інше, як з сумлінням тих які втомились від війни та привели до влади цих потвор)
30.04.2022 17:06 Відповісти
https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-na-oblozhke-time-reportazh-iz-zakulisya-ofisa-prezidenta-ukrainy-50237740.html
30.04.2022 17:22 Відповісти
в них все нормально. До них так і не дійшло, що вони натворили.
30.04.2022 17:31 Відповісти
Ты считаешь себя больше украинцем якщо говориш українською? А сидиш у Польщі?
30.04.2022 21:16 Відповісти
твари.... это именно та "безопасность" которую они обещают при сдаче в плен, ничего нового
30.04.2022 16:47 Відповісти
А вы давайте дальше трындите про женевскую конвенцию и обсасывайте кацапских пленных.
30.04.2022 16:47 Відповісти
РФия в 2019 году вышла из деневской конвенции, путип подписал
30.04.2022 16:59 Відповісти
ніяких договорів з кацапами !

гарний кацап - мертвий кацап !
30.04.2022 16:48 Відповісти
Істинно тому й амінь.
30.04.2022 17:30 Відповісти
Всі кацапські мерзенні вбивці повинні бути знищені в Україні...
30.04.2022 16:51 Відповісти
Заборони упц мп нема, заборони руснявої немає, лише русифікація... тьху огидно.
30.04.2022 16:51 Відповісти
а где кацапских пидоров держат??
30.04.2022 16:51 Відповісти
Кацапские в хороших условиях и телевизор смотрят...
30.04.2022 17:28 Відповісти
Володька Золкін з ними веде задушевні бесіди...
30.04.2022 18:56 Відповісти
Неплохо бы публично казнить в ответ пару кацапских летчиков на площади особенного того жирного ублюдка который умудрился после убить мирного жителя
30.04.2022 16:54 Відповісти
Зато к шашликам встигли підготуватися.
30.04.2022 16:56 Відповісти
Кацапов ,УБИВАТЬ ,УБИВАТЬ и ещё миллион раз УБИВАТЬ ,никакой пощады и жалости к этим скотам !
30.04.2022 16:57 Відповісти
РФ в 2019 году вышла из женевской конвенции!
30.04.2022 16:57 Відповісти
Киокушиновец..
Пусть земля будет пухом
30.04.2022 16:57 Відповісти
10 фоток с ******** таёжными порассылать их мамашам в ответ. Сто. Двести. Осознает вообще кто-то с чем столкнулась Украина? Или в бирюльки дерьмаковские играться будем?
30.04.2022 17:03 Відповісти
Не можна розсилати. Бо це стане документом на основі якого ,,МАМАША,, отримє гроші. А так безвісти пропавший і хай собі голову сушить
30.04.2022 17:32 Відповісти
Наоборот ,чем больше денег из бюджета роисся выплатит тем меньше оставаться на войну.
30.04.2022 17:42 Відповісти
тим більше, що платити всеодно ніхто там не збирається
30.04.2022 21:08 Відповісти
...а в это время опзжопная фракция сидит в ВР, мацковские попы спокойно так правят и дурманят народ несмотря на то что их пахан гундяев благословил зверства на украинской земле,а пленных свинособак отпаивают чаем с круасанами,лечат,кормят,дают звонить мамкам и зайкам...вот сколько смертей горя и слез нужно еще чтоб это прекратилось - по моему уже с головой хватает!
30.04.2022 17:03 Відповісти
арестовищ і арахламія вже призначили розслідування ?
30.04.2022 17:11 Відповісти
да уже с головой хватает! но некоторые ещё в глаза не заглянули....
30.04.2022 17:12 Відповісти
Власне бійців, які боронять Маріуполь. чекає в полоні смерть та знущання.
Їм не можна здаватись.
Даремно хлопці раніше склали зброю.
30.04.2022 17:12 Відповісти
Прямое доказательство, что пленных в Параше пытают и убивают.
Земля пухом герою.
30.04.2022 17:14 Відповісти
🙏🙏🙏😰
30.04.2022 18:58 Відповісти
Моё мнение-зеля их кинул.
Он для телевизора,а армия нуждается
в нормальном главнокомандующем
30.04.2022 17:15 Відповісти
Это ошибка (или предательство кого-то) с самого начала войны. Причем здесь кинул? На войне бывает, что войска попадают в окружение. Вы не знали? Я не сторонник Зели, но сейчас вытащить защитников Мариуполя нереально.
30.04.2022 18:54 Відповісти
Їх кинули "(или предательство кого-то)"ще до війни,тільки хлопці не кинули Україну Шо тобі ще не ясно? Таки ж кинули,
03.05.2022 06:29 Відповісти
Саме так. У нього вже вибори на носі . того і канали закрили. Півшостого бійці не цікавлять, головне-другий термін-поки на хвилі. П а д л ю к а
02.05.2022 21:43 Відповісти
Надеюсь, после подобного, все кацапские твари, захваченные живыми, случайно саморасчленятся или сядут на кол. Самоубийство от проснувшейся внезапно совести, все конвенции соблюдены.
30.04.2022 17:15 Відповісти
Мертвое тело с татуировкой и живой Дан на фото - два разных человека. Первое - у Дана большая ссадина в правой половине груди (куда она исчезла?). Второе - у Дана нет волос на груди. Третье - не очень четко, но у Дана в районе пупка слаборазличимый рубец. На мертвом теле его нет.
Четвертое - если увеличить фото с Даном, то его татуировка с каким светлым ореолом (монтаж?).
30.04.2022 17:15 Відповісти
Теж помітив. Гадаю монтаж. Мама впізнала живого. На мертвому є неспівпадіння.
30.04.2022 18:01 Відповісти
навряд чи там хтось би заморочувався
30.04.2022 18:15 Відповісти
Смотрите, украинцы зебильные, это вы допустили, клоуна-капитулянта выбравши, который перед агрессией ************** с ними шашлык дружеский на границе есть собрался и до сих пор в ВР коллаборантов жопоблоха привечает, вместо разрешения их ликвидации патриотами.
30.04.2022 17:16 Відповісти
Просрався? У якій частині ЗСУ ти служиш, що ти такий хоробрий? Наш президент залишився в Києві і керує обороною країни, не тобі, мерзота, піздіти про нього
30.04.2022 17:30 Відповісти
боневтік, ..... коли ви вже мозги включите?
30.04.2022 18:06 Відповісти
На жаль, там немає чому вмикатись - там все засрано і пройобано через тривале споживання інформаційних гівновкидів. Був би мозок, то не голосували б "па пріколу", щоб "хоть пасмєяцца".
30.04.2022 19:12 Відповісти
01.05.2022 00:31 Відповісти
Тату інше. Де шрам?
30.04.2022 17:18 Відповісти
то не шрам, а слід від крові. чужої, видно.
30.04.2022 17:23 Відповісти
так, там поруч боєць з пораненням
30.04.2022 17:46 Відповісти
Ссадина (или кровоподтек) похожа на след от удара прикладом.. Это не мазок чужой крови.
30.04.2022 19:20 Відповісти
ага, дали помыться перед смертью.

Увеличьте фото и посмотрите на "след".
Это "стес", рана.
30.04.2022 22:36 Відповісти
тату те, а от пошкодження.. можливо шо спочатку сфоткали лежачого, а потім били.
30.04.2022 17:45 Відповісти
нужно просто утилизировать каждую пленную кацапскую свинособаку, без фоточек, без видосиков, просто кончать каждую мразь, приползшую убивать нас на нашей же земле... каждая свинособака москальская пленный только с того момента, когда это оформлено документами, а ДО этого момента эта шваль - оккупант, просто до оформления документов не нужно доводить, зачем нам эта бумажная волокита? Они пришли нас убивать на нашу землю, в нашей земле они все и должны все остаться. Каждая москальская свинособака должна сдохнуть!
30.04.2022 17:18 Відповісти
Треба було більше дохлої русні їхнім мамкам відправляти, бажано по частинкам. Навалилися на нас і їм мразотам ще не подобається бач те. Ми раз і назавжди викорчуємо гнилі гени з русні. Але процесс екстракції смертельний, тому разом з русньою викорчуємо. Буде не весняна підстрижка, а весняні викорчовування.
30.04.2022 17:19 Відповісти
Давно хочу мовити , Друзі треба зробити так, щоб кацапів не називали руські , як завгодко тільки не руськіми. Була Київська Русь , а люд був Русічі , або Руські . Називаючи цю мерзоту руськими ми ображаемо наших пращурів.
30.04.2022 17:21 Відповісти
Кацапи, рашисти, біосміття.
30.04.2022 17:36 Відповісти
Германия-Deutschland,Китай никто кроме кацапов Китаем не называет.
Предлагаю название **********.
Граждане ******** и *********
30.04.2022 17:40 Відповісти
А "Грузія" -- Сакартвело, взагалі...
02.05.2022 21:12 Відповісти
Люто плюсую. Ніколи не називав цих істот "русскімі" і всіх до того закликав. До 2014-го називав москалями або росіянами; після 2014-го - виключно кацапами, мокшньою і кацапньою. Тепер - кацапами, орками, заліссянським біосміттям, виродками, рашистами і т. д.. Вочевидь, у більшості українців і досі присутній комплекс меншовартості, що вони й досі називають цю падаль "русскімі", хоча ці ******** мають таке ж відношення до Русі, як морська свинка - до моря.
30.04.2022 19:21 Відповісти
чому на тіло забинтоване кругом поясу?
30.04.2022 17:21 Відповісти
Там де зараз РАБсійска ********* - має бути вирва до самого центру землі!!!
Шоб аж Ядро було видно, а москалів ні!
30.04.2022 17:22 Відповісти
То, что кацапье - это биологический мусор, еще не означает, что фото реальное. Я понимаю чувства мамы, меня самого проняло от всего этого. Но пока нет точных данных по поводу произошедшего, никаких выводов делать нельзя. Так пугать - вполне в духе кацапского отребья. Но на фото мы не видим ничего, что бы свидетельствовало о смерти этого парня. Все это может быть частью психологической войны именно для того, чтобы вызвать чувство беспомощности и беззащитности. Я сочувствую этой женщине, что она стала жертвой всего этого, но все же надеюсь на лучшее....
30.04.2022 17:23 Відповісти
На жаль, у Женевській конвенції зазначено, що країна, яка її підписала, зобов'язана дотримуватися правил навіть щодо країни, яка не підписала конвенцію. Так що ми кацапів повинні утримувати в полоні нормально, годувати та напувати. Але там жодного слова не сказано про їхні яєчка, я це перевірив. Тож час обмежувати їхню популяцію, як із собачками бездомними.
30.04.2022 17:33 Відповісти
Це ж ті полонені, що потрапили в полон, коли штурм Азовсталі починався, кремлівський агітпроп довго крутив з ними сюжет, уся підорашка бачила. Можна тепер це фото як контрпропаганду використати: пропонує цапня здаватися захисникам Маріуполя, - ось як вони тримають слово (брешуть тобто), і що з цього виходить
30.04.2022 17:34 Відповісти
в комментах каца...ов очень много, особенно интересно как они критикую что Зеленский пленных кинул.... это жесть
30.04.2022 17:47 Відповісти
Забавне ти створіння.
Я правильно розумію, що в твоїй головеньці всі, хто критикують найвеличнішого, то кацапи?
30.04.2022 17:55 Відповісти
Правильно. Тому що їли ти знаєш найкраще як врятувати наших полонених, так бери автомат і йди рятуй. А будь-які сварки зараз лише на руку кацапам. Перехерачимо їх і потім розбиратимемося.
30.04.2022 21:10 Відповісти
да, кинул. А что взять от клоуна из квартала?
30.04.2022 22:33 Відповісти
по чем на фото можно определить что он мертв?
30.04.2022 17:54 Відповісти
А у нас телефони дають цим нелюдам - з самками їхніми говорити...
30.04.2022 18:00 Відповісти
НА ПЕРВОМ ФОТО ВИДНЫ САДИНЫ СПРАВА НА ГРУДИНЕ, А НА ВТОРОМ ДАЖЕ СЛЕДА НЕТ !!!
30.04.2022 18:09 Відповісти
НУ РОССИЯНИ ВСЕ РАВНО ПДРЫ ГАЛИМЫЕ !!!
30.04.2022 18:11 Відповісти
Вічна Пам'ять Герою України 😪😪😪

смерть рашистам на нашій землі !!
30.04.2022 18:31 Відповісти
Підарня кацапська! Арахамія теж підар, з договорняками!
30.04.2022 18:57 Відповісти
Є дуже проста ідея. Для цього потрібен лише персонал, який позитивно ставиться до активного гомосексуалізму (наприклад, із в'язнів можна набирати).
Коротше кажучи, полонених кацапів треба обов'язково підорасити. Причому не пом'якшеним методом (зуєм по губах чи ще якось), а жорстко петушманити в дупу. Із фото- і відеофіксацією. Опущеним кацапам робити на лобі татуювання ПЕТУХ, а фото/відеодокази максимально поширювати їхнім сім'ям і знайомим.
Щоб після цього їм життя не було навіть після повернення додому. Рідні батьки якщо не виломлять з "порядної" хати, то поселять біля параші або під кроваттю, корєша й тьолки від'язикаються, усі кому не лінь битимуть ногами та дринами (руками западло), кому з районних пацанів закортить сексу - трахатимуть в рот і в дупу... Сусіди можуть забити насмерть, якщо півник зашкварить кнопки у ліфті.
Коротше кажучи, весела житуха їм буде.
30.04.2022 18:59 Відповісти
вбийте 100 касабів -відріжте бошки
30.04.2022 19:10 Відповісти
80% заколисані арестовичем і знову хочуть бубочку президентом
30.04.2022 19:45 Відповісти
Все відправляйте папі римському , там людина в рожевих окулярах
30.04.2022 20:17 Відповісти
На нижней фотке нет раны с правой стороны груди. Быстро зажить не могла. Вопрос?
30.04.2022 20:51 Відповісти
Для дебілів і попохоботів, хоча це одне і теж, скажу. Ви спочатку на фото подивіться, а потім давайте якусь оцінку. На фото я бачу живого хлопця, абсолютно живого. Це може підтвердить навіть санітар з сільської амбулаторії, не кажучи вже про лікарів та криміналістів. Шо ж ви так на фейки реагуєте?
30.04.2022 21:01 Відповісти
Слав Героям ! Не часто приходиться бачити їх так - прямо в обличчя ...
Смерть ворогам!
30.04.2022 21:09 Відповісти
Неправда.

На первом фото есть рана, справа, на груди, на втором рана исчезла.

Или было пленение, второе фото, а потом съемка (первое фото), а потом писдешь про убийство....

Итог - рузькэ - резать по всему миру, везде.
Убивать орков.
30.04.2022 22:23 Відповісти
Я только хотел это написать (из разряда найди 10 отличий), но потом решил найти подобное. Наверняка кто-то уже нашел. А ссадина довольно сильная. Скрыть сложно.
30.04.2022 23:56 Відповісти
При збільшенні на першому фото вокруг тату якийсь ореол,як будто наложене зображення.
Подивіться.
30.04.2022 23:56 Відповісти
Смерть повинна переслідувати русню і після Перемоги, коли рашка відкатиться в свої міжнародно визначені кордони. Кожен хто вбивав в Україні повинен стати смерником якого будуть знищувати невідомі месники.
02.05.2022 20:59 Відповісти
02.05.2022 22:12 Відповісти
У полоні був убитий чемпіон України з кіокушин карате



01/05/2022

29 квітня 2022 року стало відомо про загибель чемпіона України з кіокушин карате (IKO Matsushima) Звоник Дана Руслановича (14 червня 1996 р.н.).

22 квітня 2022 року з'явилося відео, зняте російськими військовими, з п'ятьма українськими полоненими. У тому числі був Звоник Дан. На відео він був цілим і впевнено стояв на ногах, без ознак серйозних поранень. У районі попереку можна було побачити перев'язку.

Але 29 квітня батьки дізналися про його смерть. Як і головне чому, здорового і молодого хлопця, який потрапив у полон, позбавили життя?

На показовому відео їм обіцяли одяг, надання медичної допомоги, і як до військовополонених до них будуть ставитися з повагою та розумінням. Проте на фото, яке надіслали батькам, Дан був у тому ж одязі, що й на відео, з тією ж перев'язкою.

З етичних міркувань ми не публікуватимемо фото яке надіслали батькам і вдаватися до подробиць яким чином був убитий боєць кіокушина який був у полоні.

Ми пам'ятаємо і запам'ятаємо його як світлу та добру людину, талановитого спортсмена.

Бажаючим надати фінансову допомогу рідним Дана можуть це зробити шляхом перерахування коштів на карту матері Дана - 5355 2802 1151 9705 Звоник Ганна Олександрівна.
02.05.2022 22:14 Відповісти
що за лайно , яке ставить лайки пiд такимим страшними новинами???
02.05.2022 22:16 Відповісти
 
 