The Times опублікувала статтю про легендарного Привида Києва. Видання називає ним майора Степана Тарабалку, який загинув 13 березня у повітряному бою. ФОТО

У п’ятницю, 29 квітня, одна з найвпливовіших британських газет опублікувала статтю про легендарного Привида Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times.

Видання називає українського льотчика, який прославився, збивши за першу добу війни, розв’язаної Росією проти нашої країни, шість ворожих літаків: Су-27, МіГ-29, два літаки Су-35 та два — Су-25. Потім український ас на своєму МіГ-29 довів кількість знищених літаків агресора до 40.

The Times вдалося з’ясувати ім’я і деякі деталі біографії героя, якого, на превеликий жаль, вже немає в живих. Як повідомляв Генеральний штаб ЗСУ, 13 березня 2022 року під час повітряного бою з переважаючими силами російських загарбників "пішов у небо" майор Степан Тарабалка: "Льотчик-винищувач на МіГ-29 боровся з нелюдами, яких кремль відправив бомбардувати мирні міста. За захист повітряного простору, доблесть та відвагу майору Степану Тарабалці присвоєно звання "Герой України" (посмертно)".

Герою було лише 29 років. У Степана залишилися дружина Олена та 8-річний син Ярик.

За даними The Times, Степан Тарабалка народився у простій родині у селі Королівка на Західній Україні. Його мати Наталія згадує, що син змалку мріяв стати військовим льотчиком. Він любив спостерігати за МіГами, коли вони пролітали над їхнім будинком, і буквально марив небом. А ще хлопцеві подобалося стежити за тренуваннями десантників.





Читайте: Привид Києва: "Кожен російський військовослужбовець має знати, що інформацію про них уже зливають їхні ж колеги. Ми знищимо кожного"

Степан домігся свого. Тарабалка закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Став льотчиком, якого називають Привидом Києва.

Зазначимо, що раніше журналістка Цензор.НЕТ Віолетта Кіртока писала у статті про те, що "чутки про загибель Привида Києва значно перебільшені".