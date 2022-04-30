"Чекати на повітряні кулі?": В окупантів з безпілотниками зовсім тяжко і вони відправляють БПЛА МНС Росії. ФОТОрепортаж

Українські захисники збили на Донеччині ворожий безпілотник Орлан-10, який належить МНС Росії.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донеччині воїни-розвідники угруповання Об’єднаних сил успішно нищать багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси російських окупантів "Орлан-10".

На фото видно, що "пташка" належить до мчс російcької федерації. Видно зовсім тяжко в окупантів з безпілотниками. Чекаємо тепер у небі на їхні бойові дельтаплани і тактичні повітряні кулі?" - йдеться в повідомленні.

