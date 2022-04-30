УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9456 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
20 448 29

"Чекати на повітряні кулі?": В окупантів з безпілотниками зовсім тяжко і вони відправляють БПЛА МНС Росії. ФОТОрепортаж

Українські захисники збили на Донеччині ворожий безпілотник Орлан-10, який належить МНС Росії.

Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донеччині воїни-розвідники угруповання Об’єднаних сил успішно нищать багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси російських окупантів "Орлан-10".

На фото видно, що "пташка" належить до мчс російcької федерації. Видно зовсім тяжко в окупантів з безпілотниками. Чекаємо тепер у небі на їхні бойові дельтаплани і тактичні повітряні кулі?" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 29 квітня уражено 1 літак та 9 безпілотників російських окупантів, - Повітряні Сили

Чекати на повітряні кулі?: В окупантів з безпілотниками зовсім тяжко і вони відправляють БПЛА МНС Росії 01
Чекати на повітряні кулі?: В окупантів з безпілотниками зовсім тяжко і вони відправляють БПЛА МНС Росії 02
Чекати на повітряні кулі?: В окупантів з безпілотниками зовсім тяжко і вони відправляють БПЛА МНС Росії 03

Автор: 

безпілотник (4746) Генштаб ЗС (7145) Донецька область (9406)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+49
Якщо Скабаєву надути як жабу через одне місце, то можна і її запускати
показати весь коментар
30.04.2022 18:35 Відповісти
+29
Картина маслом: соловьев дует в зад скабеевой, чтобы та взлетела.
показати весь коментар
30.04.2022 18:39 Відповісти
+27
вундервафля
показати весь коментар
30.04.2022 18:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо Скабаєву надути як жабу через одне місце, то можна і її запускати
показати весь коментар
30.04.2022 18:35 Відповісти
Картина маслом: соловьев дует в зад скабеевой, чтобы та взлетела.
показати весь коментар
30.04.2022 18:39 Відповісти
ЕТО ДУХОВНИЄ СКРЄПИ!
показати весь коментар
30.04.2022 18:46 Відповісти
Через соломину, як жабу?
показати весь коментар
30.04.2022 19:48 Відповісти
Так, а Симоняншу вдягнути бобром та змусити понтонні переправи будувати.
показати весь коментар
30.04.2022 19:06 Відповісти
Ідея супер! ********* треба зберегти до "дня побєдобєсія". Заставити проковтнути 10 бургерів з бризантної вибухівки, надути, заткнути з двох кінців пластицидом з детонатором і нехай баражіруєт над гробницею члєніна
показати весь коментар
30.04.2022 19:21 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 22:12 Відповісти
У ********** "мест" как у собаки блох
показати весь коментар
30.04.2022 18:37 Відповісти
вундервафля
показати весь коментар
30.04.2022 18:39 Відповісти
Одесса опять прилеты !!!!!!
показати весь коментар
30.04.2022 18:40 Відповісти
А МЧС тепер як буде без цих засобів?
показати весь коментар
30.04.2022 18:40 Відповісти
МЧС на війну відправили. Навіть пожежі гасити нікому.

Безпілотники мабуть були в комплекті з пожежниками.
показати весь коментар
30.04.2022 18:44 Відповісти
Та вже кажуть, що скаржаться, що сибірські пожежі нікому гасити...все на війну працює...
показати весь коментар
30.04.2022 18:46 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 18:42 Відповісти
я за ракеты....
показати весь коментар
30.04.2022 18:44 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 18:46 Відповісти
Нахрена ******* оружие?
показати весь коментар
30.04.2022 18:52 Відповісти
Разве они будет просить?
показати весь коментар
30.04.2022 19:07 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 18:51 Відповісти
Знищення рашистського ВПК "йде по плану".
показати весь коментар
30.04.2022 18:54 Відповісти
Це, мабудь, ті, що повинні були допомагати тушити Сибір. Ну і *** з нею...
показати весь коментар
30.04.2022 19:03 Відповісти
Я вчора писав що з такими темпами знищення у ***** БПЛА не вистачить. І ось получітє-распішітєсь.
показати весь коментар
30.04.2022 19:09 Відповісти
Воздушные шары с привязанными кацапами - должно быть феерическое зрелище. Они сами про это кое-что понаснимали

https://youtu.be/IRdtc4PEu_o?t=3204
показати весь коментар
30.04.2022 19:15 Відповісти
На Аліекспресі ще замовлять
показати весь коментар
30.04.2022 19:15 Відповісти
Главное бутылка на месте
показати весь коментар
30.04.2022 19:16 Відповісти
🔴⚫ Интересный аппарат под названием *****-10. 🔴⚫
показати весь коментар
30.04.2022 19:32 Відповісти
Я це коментував раніше ...
ВКС---- ФСЬО)))))

Далі будуть "воздушные шары", "до последнего Ивана"

Взлітайте і подайте....земля вам "стікловатою"
показати весь коментар
30.04.2022 22:09 Відповісти
 
 