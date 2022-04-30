"Чекати на повітряні кулі?": В окупантів з безпілотниками зовсім тяжко і вони відправляють БПЛА МНС Росії. ФОТОрепортаж
Українські захисники збили на Донеччині ворожий безпілотник Орлан-10, який належить МНС Росії.
Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"На Донеччині воїни-розвідники угруповання Об’єднаних сил успішно нищать багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси російських окупантів "Орлан-10".
На фото видно, що "пташка" належить до мчс російcької федерації. Видно зовсім тяжко в окупантів з безпілотниками. Чекаємо тепер у небі на їхні бойові дельтаплани і тактичні повітряні кулі?" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+49 Сергій Злопам’ятний
показати весь коментар30.04.2022 18:35 Відповісти Посилання
+29 jklpqrs
показати весь коментар30.04.2022 18:39 Відповісти Посилання
+27 botoks
показати весь коментар30.04.2022 18:39 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Безпілотники мабуть були в комплекті з пожежниками.
https://youtu.be/IRdtc4PEu_o?t=3204
ВКС---- ФСЬО)))))
Далі будуть "воздушные шары", "до последнего Ивана"
Взлітайте і подайте....земля вам "стікловатою"