УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4032 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
29 598 32

Пенсіонерка із села Горенка на Київщині пекла паски в печі своєї зруйнованої оселі. ФОТО

Мешканка села Горенка Київської області пекла паски на Великдень просто неба, оскільки її будинок зруйнували російські окупанти.

Світлини опублікувало ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Пенсіонерка із села Горенка на Київщині пекла паски в печі своєї зруйнованої оселі 01
Пенсіонерка із села Горенка на Київщині пекла паски в печі своєї зруйнованої оселі 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зв’язали руки та стріляли у вухо: на Київщині знайшли тіла трьох чоловіків, закатованих росіянами, - поліція. ВIДЕО 18+

Автор: 

Київська область (4194)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+88
Наша нація непереможна !
показати весь коментар
30.04.2022 22:02 Відповісти
+85
показати весь коментар
30.04.2022 22:05 Відповісти
+54
Дякую тобі,Боже,Що я не москаль! І дякуйте москалі, що я не Бог !
показати весь коментар
30.04.2022 22:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наша нація непереможна !
показати весь коментар
30.04.2022 22:02 Відповісти
А відро картоплі на залишках ракети! Українці прекрасні люди
показати весь коментар
30.04.2022 22:05 Відповісти
а мангал с оперения ракеты???
показати весь коментар
30.04.2022 22:06 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 22:05 Відповісти
Дякую тобі,Боже,Що я не москаль! І дякуйте москалі, що я не Бог !
показати весь коментар
30.04.2022 22:07 Відповісти
Москалями не народжуються. Народжуються люди, а москалі висираються.
показати весь коментар
30.04.2022 22:12 Відповісти
Ця жіночка, скоріш за все, дитиною застала другу світову війну. І, напевно, ніколи не думала, що ще раз у своєму житті побачить, що фашисти повернуться, і принесуть з собою не менші руйнування.. Вірить, що у житті треба залишатися ЛЮДЬМИ і пече пасочки, навіть на розвалинах того, що найгірші на планеті виродки (бо вони навіть не тварини) залишили їй замість її рідного житла..
показати весь коментар
30.04.2022 22:21 Відповісти
чому не вказано її ім"я... ну хоча б ім"я....
бабунічка, най Боженька дасть Вам сили і щоби Ви вже пережили найстрашніше...
показати весь коментар
30.04.2022 22:23 Відповісти
"Боженька дасть Вам сили і щоби Ви вже пережили найстрашніше..."
Боженька вже дала їй сили і щоби вона пережила найстрашніше...
показати весь коментар
01.05.2022 00:30 Відповісти
Как говорится: "Вийна вийною, а нам свое трэба робыты"
показати весь коментар
30.04.2022 22:25 Відповісти
Гарна бабуся! Дай Бог їй здоров'я і ще багато років!
показати весь коментар
30.04.2022 22:28 Відповісти
Якщо вірите у богів - пояснять чому він її не захистив (погано молилася?), чому відбувається геноцид, чому русня гвалтує дітей і їде додому? План? Не побачив? Йому пофіг?
показати весь коментар
01.05.2022 00:59 Відповісти
Ти так і не зрозумів головного: бабуся не яєшню собі жарить, а пасочки пече. Вона на руїнах намагається створити атмосферу Свята! І це їй вдалось. Ми споглядаємо на ці руки, а відчуваємо її серце. Зі Святом нас усіх, Христот Воскрес!!!
показати весь коментар
30.04.2022 23:03 Відповісти
Воiстину Воскрес! 🙏🙏🙏
показати весь коментар
01.05.2022 09:04 Відповісти
до Діоген КДЛ = раша. Якби "приземленная... виживать", то зварила б шті з капустою і тарганами. А ця бабусенька, порівняно з вами, високодуховна сільська інтелігентка! Вона старенька, в розбитій орками хаті, під небом, але пече Великодні духовні паски! Ще й високі, ще й багато, щоб і іншим було Свято! Бо Україночка, бо кожен Українець каже їй "Дякую, дай, Боже вам здоров'я і многії щасливії літа!". Слава нашим захисникам від орків, нашим Героям ЗСУ! Смерть ворогам!
показати весь коментар
30.04.2022 23:24 Відповісти
Угу, урапатриот, давай поменяйся с бабушкой жильём, прояви патриотизм.
Эта бабушка в разрушенном доме когда ночью 5 градусов всего. До жопы паски если замёрзнеш насмерть к утру.
Слава ВСУ. Но не таким как ты.
показати весь коментар
01.05.2022 00:54 Відповісти
Скільки горя і розпачі принесла засрана засрашка кожному поколінню українців. І якщо хтось при мені ляпне щось про одиннарот - челюсть вилізе у того однонародця з іншого боку голови.
показати весь коментар
30.04.2022 22:55 Відповісти
Це НАЩІ ЛЮДИ
показати весь коментар
30.04.2022 23:03 Відповісти
В Киеве, в маркете на вчера-сегодня - куча невостребованных уж народом пасок, цены, конечно, сброшены почти в 2 раза. Ну и? Да отдайте же их на передовую, панове, там праздник каждый день - как пришиб очередного косого юртуху да с танком бтр.
показати весь коментар
30.04.2022 23:22 Відповісти
Отжать бы с добром праведным все Пасочки, в маркетах ныне полностью невостребованные на Праздник! Отжать красиво - для мирного люду, который могучей стеною стоит горой, заслоняя собой узы вечные, славянские, воистину православные!
показати весь коментар
30.04.2022 23:27 Відповісти
Бабуся,терпіння вам,все відстроїться!Головне,що ви живі залишилися після цієї орди.
показати весь коментар
30.04.2022 23:41 Відповісти
Відчуваю футболки з "кораблем" будуть в тренді ціього літа) І не тільки в Україні)
показати весь коментар
01.05.2022 01:00 Відповісти
Бабусі респект! 👏👍
показати весь коментар
01.05.2022 02:15 Відповісти
Хто тепер бабусі відбудує?
показати весь коментар
01.05.2022 07:05 Відповісти
Якби її ім'я сказали або хоч де вона проживає.
можна було підтримати її грошима та продуктами. А так, ну куди послати? На село бабусі?
показати весь коментар
01.05.2022 08:10 Відповісти
 
 