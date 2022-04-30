Пенсіонерка із села Горенка на Київщині пекла паски в печі своєї зруйнованої оселі. ФОТО
Мешканка села Горенка Київської області пекла паски на Великдень просто неба, оскільки її будинок зруйнували російські окупанти.
Світлини опублікувало ZN.ua, інформує Цензор.НЕТ.
Иллария Соняшникова
30.04.2022 22:02
Вася Шевченко
30.04.2022 22:05
olenca2807
30.04.2022 22:07
бабунічка, най Боженька дасть Вам сили і щоби Ви вже пережили найстрашніше...
Боженька вже дала їй сили і щоби вона пережила найстрашніше...
Эта бабушка в разрушенном доме когда ночью 5 градусов всего. До жопы паски если замёрзнеш насмерть к утру.
Слава ВСУ. Но не таким как ты.
можна було підтримати її грошима та продуктами. А так, ну куди послати? На село бабусі?