Рашисти обстріляли ферму у Запорізькій області, зруйновано споруди та загинули тварини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти у Пологівському районі Запорізької області обстріляли ферму.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 30 квітня, ворожий авіаснаряд влучив на територію фермерського господарства у селі Воздвижівка Пологівського району. На місці події поліцейські зафіксували пошкодження, спричинені обстрілом.



Внаслідок вибуху зруйновано споруди та загинули свійські тварини.



Інформація щодо постраждалих громадян уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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