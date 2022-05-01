Рашисти обстріляли ферму у Запорізькій області, зруйновано споруди та загинули тварини, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські окупанти у Пологівському районі Запорізької області обстріляли ферму.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 30 квітня, ворожий авіаснаряд влучив на територію фермерського господарства у селі Воздвижівка Пологівського району. На місці події поліцейські зафіксували пошкодження, спричинені обстрілом.
Внаслідок вибуху зруйновано споруди та загинули свійські тварини.
Інформація щодо постраждалих громадян уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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+1 Виктор Паплинский
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