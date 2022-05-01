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Рашисти обстріляли ферму у Запорізькій області, зруйновано споруди та загинули тварини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти у Пологівському районі Запорізької області обстріляли ферму.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 30 квітня, ворожий авіаснаряд влучив на територію фермерського господарства у селі Воздвижівка Пологівського району. На місці події поліцейські зафіксували пошкодження, спричинені обстрілом.

Внаслідок вибуху зруйновано споруди та загинули свійські тварини.

Інформація щодо постраждалих громадян уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Рашисти обстріляли ферму у Запорізькій області, зруйновано споруди та загинули тварини, - ОВА 01
Рашисти обстріляли ферму у Запорізькій області, зруйновано споруди та загинули тварини, - ОВА 02
Рашисти обстріляли ферму у Запорізькій області, зруйновано споруди та загинули тварини, - ОВА 03
Рашисти обстріляли ферму у Запорізькій області, зруйновано споруди та загинули тварини, - ОВА 04
Рашисти обстріляли ферму у Запорізькій області, зруйновано споруди та загинули тварини, - ОВА 05

Автор: 

обстріл (28973) Запорізька область (3695) фермер (393) худоба (20)


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Топ коментарі
+10
Потвори, а не люди. Хай би їх побило Градом самих
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01.05.2022 00:22
+1
Не приписуйте благородство імперському покидьку Ільїну. Він такого не говорив. Цей фейк поширюється вже давно. А слова про кацапів - то правда.
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01.05.2022 00:35
+1
Стоимость одной ракеты превышает стоимость всех животных на ферме. Вопрос - зачем? Проще купить животных...
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01.05.2022 01:02
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Потвори, а не люди. Хай би їх побило Градом самих
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01.05.2022 00:22 Відповісти
Не приписуйте благородство імперському покидьку Ільїну. Він такого не говорив. Цей фейк поширюється вже давно. А слова про кацапів - то правда.
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01.05.2022 00:35 Відповісти
хотелось бы верить...
но не верю я этому каналу...(
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01.05.2022 00:55 Відповісти
Так, перевірив інфу - по іншим каналам підтверджень ніт. Тому поки що видалив свій допис.
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01.05.2022 02:32 Відповісти
Про Лукашівку )Чернігівщина) - ПРАВДА Чоловік написав що там живе Близько сотні корів на фермі ростріляли з автоматів
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01.05.2022 04:02 Відповісти
Стоимость одной ракеты превышает стоимость всех животных на ферме. Вопрос - зачем? Проще купить животных...
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01.05.2022 01:02 Відповісти
Животные воюют с животными. Твари.
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01.05.2022 02:22 Відповісти
Плюс задние. Но ракета, ИМХО, все равно дороже. Возможно, целились в какой-то военный объект неподалеку (если такой есть). А скорее, что скотоферму тоже отнесли к "стратегическим", потому что молоко и мясо военным поставляла.
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01.05.2022 02:24 Відповісти
личинки мы ведь пережили болезнь свё забудем
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01.05.2022 03:47 Відповісти
Нелюди на планеті.
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01.05.2022 06:45 Відповісти
 
 