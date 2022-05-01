УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11126 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
6 855 5

У п’яти районах Харкова розчистили вулиці після завалів, - ОП. ФОТОрепортаж

У п’яти районах Харкова розчистили вулиці після ліквідації завалів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі.

"У Харкові та селищі Велика Рогань проведено роботи з локалізації аварійних ситуацій на газопроводах. У селищі Рогань відновлено електропостачання у 100 споживачів", - зазначив Тимошенко.

Також за минулу добу в будинках 1550 жителів Дергачів підключили світло та відновили водопостачання у майже 700 домоволодінь.

Також читайте: За добу по Харкову 3 артобстріли. Ворог безуспішно намагався наступати у напрямку Сулигівки і Довгенького, - Синєгубов

У п’яти районах Харкова розчистили вулиці після завалів, - ОП 01

Крім того, у Чугуєві активно тривають ремонтні роботи: усунено порив на мережах на вулиці Преображенській, ремонтуються котельні.


У п’яти районах Харкова розчистили вулиці після завалів, - ОП 02

Заступник керівника ОП зазначив, що у Харкові, не зупиняючись ні на день, працюють комунальні служби.

"За минулу добу закрили 85 вікон та контурів, виконали ремонт 12 покрівель житлових будинків. У трьох районах міста відремонтували пошкоджені внутрішньобудинкові мережі гарячого водопостачання. У п’ятьох районах міста розчистили вулиці після ліквідації завалів. У всіх районах Харкова відбувається санітарне очищення території", - заявив Тимошенко.


У п’яти районах Харкова розчистили вулиці після завалів, - ОП 03
У п’яти районах Харкова розчистили вулиці після завалів, - ОП 04
У п’яти районах Харкова розчистили вулиці після завалів, - ОП 05

Також читайте: Вночі війська РФ обстріляли Немишлянський район Харкова, пошкоджено лікарню, горіли квартири у двох 9-поверхівках, - ДСНС. ФОТОрепортаж


У п’яти районах Харкова розчистили вулиці після завалів, - ОП 06
У п’яти районах Харкова розчистили вулиці після завалів, - ОП 07
У п’яти районах Харкова розчистили вулиці після завалів, - ОП 08

Автор: 

Харків (5664) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2029)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українці великі молодці. Незважаючи ні на що, відновлюємо своє життя так, як нам потрібно.
Дякую тобі Боже, що я не москаль
показати весь коментар
01.05.2022 07:54 Відповісти
Судя по снимку, предыдущая Большая Стройка здесь проводилась ямочно-канавочным методом.
показати весь коментар
01.05.2022 07:56 Відповісти
Вот так. Пока одни уничтожают и разрушают, другие восстанавливают . На удивление город чистый , мусор вывозят регулярно. Неделю назад был в Дрогобыче , и хочу сказать Харьков чище.
показати весь коментар
01.05.2022 08:02 Відповісти
показати весь коментар
01.05.2022 14:47 Відповісти
Хроника Харькова от Никиты Соловьёва. 30-е апреля.
....
По области основная новость это восстановление контроля еще над несколькими селами. Теперь на восточном направлении. Окончательно занята нашими военными Кутузовка, освобождены Верхняя Роганка, Слободское и Прелестное. То есть с востока от города тоже создан заметный пояс безопасности. Как я понимаю, это именно те места, откуда в последнее время обстреливалось ХТЗ и весь этот район. Получается, что вплотную в городу русские фашисты остаются только по направлению Циркуны-Тишки-Липцы. Ну и За Русской Лозовой еще больно близко от Харькова в Питомнике и Проходах они стоят.
▪️Пока статистики и обобщенных данных нет. Но уже однозначно видно, что уровень разрушений в этих освобожденных селах очень большой. Видны последствия безумного мародерства русских. И по описанию местных жителей, там тоже были массовые абсолютно бесчеловечные и никак не мотивированные военной необходимостью преступления. Детальнее писать не буду, такие вещи нельзя писать до полноценного документирования и официальных заявлений. Отдельно только скажу, что кроме преступления на месте, здесь тоже проводилась депортация в Россию. А это уже вещи, которые никак, ни при каких условиях нельзя списать на самодеятельность. Это преступление может проводиться только на государственном уровне.

Зацитував Соловйова https://t.me/Sharpreview/13511 Олег Шарп
показати весь коментар
01.05.2022 08:45 Відповісти
 
 