У п’яти районах Харкова розчистили вулиці після завалів, - ОП. ФОТОрепортаж

У п’яти районах Харкова розчистили вулиці після ліквідації завалів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі.

"У Харкові та селищі Велика Рогань проведено роботи з локалізації аварійних ситуацій на газопроводах. У селищі Рогань відновлено електропостачання у 100 споживачів", - зазначив Тимошенко.

Також за минулу добу в будинках 1550 жителів Дергачів підключили світло та відновили водопостачання у майже 700 домоволодінь.

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Крім того, у Чугуєві активно тривають ремонтні роботи: усунено порив на мережах на вулиці Преображенській, ремонтуються котельні.





Заступник керівника ОП зазначив, що у Харкові, не зупиняючись ні на день, працюють комунальні служби.

"За минулу добу закрили 85 вікон та контурів, виконали ремонт 12 покрівель житлових будинків. У трьох районах міста відремонтували пошкоджені внутрішньобудинкові мережі гарячого водопостачання. У п’ятьох районах міста розчистили вулиці після ліквідації завалів. У всіх районах Харкова відбувається санітарне очищення території", - заявив Тимошенко.









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