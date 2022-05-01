У п’яти районах Харкова розчистили вулиці після завалів, - ОП. ФОТОрепортаж
У п’яти районах Харкова розчистили вулиці після ліквідації завалів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у Телеграмі.
"У Харкові та селищі Велика Рогань проведено роботи з локалізації аварійних ситуацій на газопроводах. У селищі Рогань відновлено електропостачання у 100 споживачів", - зазначив Тимошенко.
Також за минулу добу в будинках 1550 жителів Дергачів підключили світло та відновили водопостачання у майже 700 домоволодінь.
Крім того, у Чугуєві активно тривають ремонтні роботи: усунено порив на мережах на вулиці Преображенській, ремонтуються котельні.
Заступник керівника ОП зазначив, що у Харкові, не зупиняючись ні на день, працюють комунальні служби.
"За минулу добу закрили 85 вікон та контурів, виконали ремонт 12 покрівель житлових будинків. У трьох районах міста відремонтували пошкоджені внутрішньобудинкові мережі гарячого водопостачання. У п’ятьох районах міста розчистили вулиці після ліквідації завалів. У всіх районах Харкова відбувається санітарне очищення території", - заявив Тимошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякую тобі Боже, що я не москаль
....
По области основная новость это восстановление контроля еще над несколькими селами. Теперь на восточном направлении. Окончательно занята нашими военными Кутузовка, освобождены Верхняя Роганка, Слободское и Прелестное. То есть с востока от города тоже создан заметный пояс безопасности. Как я понимаю, это именно те места, откуда в последнее время обстреливалось ХТЗ и весь этот район. Получается, что вплотную в городу русские фашисты остаются только по направлению Циркуны-Тишки-Липцы. Ну и За Русской Лозовой еще больно близко от Харькова в Питомнике и Проходах они стоят.
▪️Пока статистики и обобщенных данных нет. Но уже однозначно видно, что уровень разрушений в этих освобожденных селах очень большой. Видны последствия безумного мародерства русских. И по описанию местных жителей, там тоже были массовые абсолютно бесчеловечные и никак не мотивированные военной необходимостью преступления. Детальнее писать не буду, такие вещи нельзя писать до полноценного документирования и официальных заявлений. Отдельно только скажу, что кроме преступления на месте, здесь тоже проводилась депортация в Россию. А это уже вещи, которые никак, ни при каких условиях нельзя списать на самодеятельность. Это преступление может проводиться только на государственном уровне.
Зацитував Соловйова https://t.me/Sharpreview/13511 Олег Шарп