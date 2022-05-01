Війська РФ 19 разів обстрілювали житлові квартали Луганщини, Золоте-3 зруйноване на 70 %, ворог штурмує Оріхове, точаться інтенсивні стрілецькі бої, - ОВА. ФОТО

19 разів війська РФ відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганщини у останній день квітня.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"По шість масованих артилерійських обстрілів витримали Сєверодонецьк та Лисичанськ, по три – Рубіжне та Попаснянщина. Як наслідок, ще 12 будинків стали непридатними для життя. П’ять із них – багатоповерхівки в Сєверодонецьку, ще дві – в Рубіжному. В цьому місті також сталися займання двох приватних будинків. У Комишувасі зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську перебито газогін", – повідомив Гайдай 1 травня зранку.

Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, який отримав несумісні з життям поранення у ніч із 29 на 30 квітня в Новодружеську.

Гайдай також поінформував про поточну ситуацію на фронті Луганщини: "Після окупації Новотошківського росіяни зосередили зусилля на штурмі Оріхового. Точаться дуже інтенсивні стрілецькі бої – вулиця за вулицею. Також ворогом був організований штурм Золотого-4 – хутора Вільного. Штурмові групи виходили під прикриттям артилерії та танків, але були відкинуті. Здійснювались спроби обстрілу з літаків Катеринівки та Нижнього. До речі, Золоте-3 зараз зруйноване росіянами вже на 70 відсотків".

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Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, на Попаснянському напрямку окупанти продовжують проводити штурмові дії на напрямку Новотошківське – Оріхове. Здійснюють блокування наших сил і засобів у визначених районах, щоб не допустити маневру.

На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, одну артилерійську систему, двадцять чотири одиниці бойової броньованої техніки, одну спеціальну машину та п’ять автомобілів (два паливозаправники включно).

Підрозділи ПВО збили два літаки Су-25 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".