УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11126 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
3 597 7

Війська РФ 19 разів обстрілювали житлові квартали Луганщини, Золоте-3 зруйноване на 70 %, ворог штурмує Оріхове, точаться інтенсивні стрілецькі бої, - ОВА. ФОТО

19 разів війська РФ відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл Луганщини у останній день квітня.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"По шість масованих артилерійських обстрілів витримали Сєверодонецьк та Лисичанськ, по три – Рубіжне та Попаснянщина. Як наслідок, ще 12 будинків стали непридатними для життя. П’ять із них – багатоповерхівки в Сєверодонецьку, ще дві – в Рубіжному. В цьому місті також сталися займання двох приватних будинків. У Комишувасі зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок. У Лисичанську перебито газогін", – повідомив Гайдай 1 травня зранку.

Наразі відомо про одного загиблого чоловіка, який отримав несумісні з життям поранення у ніч із 29 на 30 квітня в Новодружеську.

Гайдай також поінформував про поточну ситуацію на фронті Луганщини: "Після окупації Новотошківського росіяни зосередили зусилля на штурмі Оріхового. Точаться дуже інтенсивні стрілецькі бої – вулиця за вулицею. Також ворогом був організований штурм Золотого-4 – хутора Вільного. Штурмові групи виходили під прикриттям артилерії та танків, але були відкинуті. Здійснювались спроби обстрілу з літаків Катеринівки та Нижнього. До речі, Золоте-3 зараз зруйноване росіянами вже на 70 відсотків".

Також читайте: Окупанти на Луганщині готуються завдати масованого удару 9 травня, - Гайдай

Війська РФ 19 разів обстрілювали житлові квартали Луганщини, Золоте-3 зруйноване на 70 %, ворог штурмує Оріхове, точаться інтенсивні стрілецькі бої, - ОВА 01
Війська РФ 19 разів обстрілювали житлові квартали Луганщини, Золоте-3 зруйноване на 70 %, ворог штурмує Оріхове, точаться інтенсивні стрілецькі бої, - ОВА 02
Війська РФ 19 разів обстрілювали житлові квартали Луганщини, Золоте-3 зруйноване на 70 %, ворог штурмує Оріхове, точаться інтенсивні стрілецькі бої, - ОВА 03
Війська РФ 19 разів обстрілювали житлові квартали Луганщини, Золоте-3 зруйноване на 70 %, ворог штурмує Оріхове, точаться інтенсивні стрілецькі бої, - ОВА 04
Війська РФ 19 разів обстрілювали житлові квартали Луганщини, Золоте-3 зруйноване на 70 %, ворог штурмує Оріхове, точаться інтенсивні стрілецькі бої, - ОВА 05

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, на Попаснянському напрямку окупанти продовжують проводити штурмові дії на напрямку Новотошківське – Оріхове. Здійснюють блокування наших сил і засобів у визначених районах, щоб не допустити маневру.

На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено вісім танків, одну артилерійську систему, двадцять чотири одиниці бойової броньованої техніки, одну спеціальну машину та п’ять автомобілів (два паливозаправники включно).

Підрозділи ПВО збили два літаки Су-25 та чотири безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Автор: 

армія рф (17713) обстріл (28973) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4888)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бідне те Золоте.
показати весь коментар
01.05.2022 08:42 Відповісти
Господи, благаю, бережи і допомагай нашим захисникам
показати весь коментар
01.05.2022 08:45 Відповісти
Що значить " відсутність маневру"? Чи є зв' язок з нашими, чи йде допомога?
показати весь коментар
01.05.2022 08:49 Відповісти
Це часом не там, "бубочка" відводив війська і розміновував підступи до міст, під схвальні вигуки місцевої вати?!
показати весь коментар
01.05.2022 08:59 Відповісти
Там, і в інших містах, де було потрібно кацапам, воно і дєрмак відвели наші війська, покращивши можливості армії ворога. А їм то що, вони в бункері, у військовій формі, слєгонца неголені, як ніби тільки з окопів, потримавшись за голену ніжку асистенки телебачення "єдиного каналу Бені" від бувшого "112-медведчуковського" розповідають про свої геройства, бідненькі,недоївши устріци і не запивши пармезан дорогезним винцом. Барани 73% вимагають побільше сюжетів і "геройства" дєрмаків, подоляків, мамамій і їх не цікавить, чому Миколаїв, Запоріжжя, Дніпропетровську область обстрілюють "градами" і "смерчами", хто дозволив ворогу за 2 години заїхати по гарних дорогах і без єдиного пострілу в Каховку, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Херсон... На папєредніків спихнути не влається, бо вже три роки при владі і замінили всіх на своїх навіть до останньої технічки (свої в них і "риги", яких вони залишили на півдні і сході, то ж не ЄС). І голоне, здавши наші території продовжують брехати і ховатися в затишних бункерах, а відвойовувати здані ворогу території йдуть прості пацани із села, прості місцяни і ні одної вгодованої морди "95 кварталу" і різних структур "беня-медведчук".
показати весь коментар
01.05.2022 09:22 Відповісти
як читаю - "Золотте"..одразу закипає злість...на пафосний хвалькуватий брєд від рпеЗЕ і відвід наших військ з облаштованих позицій ( і занаття згодом тих частково розібраних позицій орками)...
от меня це як одна з помилок яка тепер вилазить нам боком... тобто кровію і життями наших захисників
показати весь коментар
01.05.2022 09:52 Відповісти
Гайдай уже постит фотки сепаров. Последние две фотки обрезанные без машин с z-свастикой.
показати весь коментар
01.05.2022 10:52 Відповісти
 
 