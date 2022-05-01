Організаторів незаконного переправляння через кордон військовозобов’язаних викрито на Закарпатті. ФОТО
На Закарпатті викрили організаторів незаконного переправляння через кордон військовозобов’язаних.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, двох закарпатців спіймали на гарячому, коли ті саме підвезли свого "клієнта" до кордону. Переправники за 4 тисячі доларів незаконно переправляли в Румунію нашого краянина.
"Наразі в рамках розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії. Вивчається причетність затриманих до організації інших незаконних мандрівок з України військовозобов’язаних чоловіків", - йдеться у повідомленні.
Також зауважується, щоФігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Топ коментарі
+6 Сергей Гусаченко #512260
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+6 PREDATOR PREDATOR
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+5 Aleks Schneider #511482
показати весь коментар01.05.2022 13:09 Посилання
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ці люди будуть стріляти по наших.
вони робитимуть все щоб не воювати.
я щось не прочитав слів,
дерзрада, що до прикордонників
дерертирство і праця на ворога, що до організаторів та "біженців"
А хто за кордоном так і працюють,тільки без заїзду до України