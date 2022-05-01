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Організаторів незаконного переправляння через кордон військовозобов’язаних викрито на Закарпатті. ФОТО

На Закарпатті викрили організаторів незаконного переправляння через кордон військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, двох закарпатців спіймали на гарячому, коли ті саме підвезли свого "клієнта" до кордону. Переправники за 4 тисячі доларів незаконно переправляли в Румунію нашого краянина.

"Наразі в рамках розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії. Вивчається причетність затриманих до організації інших незаконних мандрівок з України військовозобов’язаних чоловіків", - йдеться у повідомленні.

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Організаторів незаконного переправляння через кордон військовозобов’язаних викрито на Закарпатті 01

Також зауважується, щоФігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Автор: 

кордон (4807) нелегали (384) чоловіки (157) Закарпатська область (2069)


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Топ коментарі
+6
Эх, вот где надо организовать призывной мобильный пункт.
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01.05.2022 13:05
+6
Насильно все одно нічого доброго не буде.В нас же є мотивовані,навіщо цю фігню робити? Та й президент і всі в оп не служили.Все одно потрібно буде пускати.бо грошей немає,а найбільшу частку в бюджет приносили заробітчани.не металурги і іт,а саме заробітчани.
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01.05.2022 13:20
+5
До 7 лет. То есть отдав судье половину выручки, получишь 3 года, а через год выйдешь по УДО. Вот так и живём. А у судей миллиарды наличными, дворцы, дорогие машины и яхты, записанные на прабабушек.
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01.05.2022 13:09
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Эх, вот где надо организовать призывной мобильный пункт.
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01.05.2022 13:05 Відповісти
Зачем? Ловить потом по тылам этих утырков, но они уже с оружием будут?.я бы проще сделал- определил бы официальную сумму денег- заплатил, иди гуляй..при этом лишаешся права занимать ЛЮБЫЕ госдолжности и прва голосовать..типа, поражение в правах
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01.05.2022 14:29 Відповісти
ти не правий.
ці люди будуть стріляти по наших.
вони робитимуть все щоб не воювати.
я щось не прочитав слів,
дерзрада, що до прикордонників
дерертирство і праця на ворога, що до організаторів та "біженців"
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01.05.2022 14:48 Відповісти
шо за бред?!
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01.05.2022 15:22 Відповісти
Утырки.
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01.05.2022 13:07 Відповісти
До 7 лет. То есть отдав судье половину выручки, получишь 3 года, а через год выйдешь по УДО. Вот так и живём. А у судей миллиарды наличными, дворцы, дорогие машины и яхты, записанные на прабабушек.
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01.05.2022 13:09 Відповісти
то де ти так живеш,у Польщі? Чи на параші на новій троляцькій фабриці гавноколотиш?
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01.05.2022 15:38 Відповісти
250 дол. И едь
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01.05.2022 13:11 Відповісти
Насильно все одно нічого доброго не буде.В нас же є мотивовані,навіщо цю фігню робити? Та й президент і всі в оп не служили.Все одно потрібно буде пускати.бо грошей немає,а найбільшу частку в бюджет приносили заробітчани.не металурги і іт,а саме заробітчани.
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01.05.2022 13:20 Відповісти
Заробітчани патріоти вже давно повернулись в Україну..не чекаючи..
А хто за кордоном так і працюють,тільки без заїзду до України
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01.05.2022 14:05 Відповісти
Так є різні заробітчани.Хтось мав знову їхати.
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01.05.2022 16:45 Відповісти
не можу зрозуміти чого офіційно не ввести податок для таких людей? Невже 4к USD були б зайві для бюджетуУкраїни?
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01.05.2022 15:24 Відповісти
Ось за що Колю-Котлету пістолетом нагородили! А ми і не знали як до такої честі достатися.
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01.05.2022 17:00 Відповісти
Одного чорновоза пристрельте, більше через кордон нікого проводити не будуть. А то в долі і прикордонники і безпека.
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01.05.2022 17:12 Відповісти
 
 