Організаторів незаконного переправляння через кордон військовозобов’язаних викрито на Закарпатті. ФОТО

На Закарпатті викрили організаторів незаконного переправляння через кордон військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, двох закарпатців спіймали на гарячому, коли ті саме підвезли свого "клієнта" до кордону. Переправники за 4 тисячі доларів незаконно переправляли в Румунію нашого краянина.

"Наразі в рамках розпочатого кримінального провадження тривають слідчі дії. Вивчається причетність затриманих до організації інших незаконних мандрівок з України військовозобов’язаних чоловіків", - йдеться у повідомленні.

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Також зауважується, щоФігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.