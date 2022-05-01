На Донеччині за добу задокументовано 14 російських обстрілів: серед постраждалих 4 дітей , - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти вбили чотирьох мирних жителів. Ще 10 осіб були поранені, серед них діти віком 5, 6, 7 та 14 років. Росіяни обстріляли дев’ять населених пунктів. Внаслідок ударів руйнувань зазнали щонайменше 24 цивільних об’єкти – житлові будинки, дитячий садок, будинок культури, комбікормовий завод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Донецької області.

Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Добропілля, Очеретине, Дробишеве, Новосілка, Діброве, Піски.Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку російського вторгнення в Україну на Донеччині загинули 286 мирних мешканців, кількість жертв у Маріуполі та Волновасі нині невідома, - Кириленко









Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.