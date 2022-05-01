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На Донеччині за добу задокументовано 14 російських обстрілів: серед постраждалих 4 дітей , - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Окупанти вбили чотирьох мирних жителів. Ще 10 осіб були поранені, серед них діти віком 5, 6, 7 та 14 років. Росіяни обстріляли дев’ять населених пунктів. Внаслідок ударів руйнувань зазнали щонайменше 24 цивільних об’єкти – житлові будинки, дитячий садок, будинок культури, комбікормовий завод.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Донецької області.

Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Добропілля, Очеретине, Дробишеве, Новосілка, Діброве, Піски.Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.

На Донеччині за добу задокументовано 14 російських обстрілів: серед постраждалих 4 дітей , - Нацполіція 01
На Донеччині за добу задокументовано 14 російських обстрілів: серед постраждалих 4 дітей , - Нацполіція 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку російського вторгнення в Україну на Донеччині загинули 286 мирних мешканців, кількість жертв у Маріуполі та Волновасі нині невідома, - Кириленко


На Донеччині за добу задокументовано 14 російських обстрілів: серед постраждалих 4 дітей , - Нацполіція 03
На Донеччині за добу задокументовано 14 російських обстрілів: серед постраждалих 4 дітей , - Нацполіція 04
На Донеччині за добу задокументовано 14 російських обстрілів: серед постраждалих 4 дітей , - Нацполіція 05

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

обстріл (28973) Нацполіція (15258) Донецька область (8724)


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На Забайкаллі гепнувся вертоліт (один загиблий і п"ятеро важко побитих об землю)



На борту Мі-8 перебували 15 осіб

У Забайкальському краї Росії 1 травня впав вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 15 пожежників. Як пишуть росЗМІ, підтверджено - одна людина загинула, п'ятеро важко поранені.

За попередньою інформацією, на борту були рятувальники з Благовіщенська, які прибули гасити лісові пожежі. Відомо, що загиблий - 46-річний пожежник-десантник ))) Аркадій Лакушин.
Пілот не постраждав. При посадці у місті Могочі у вертольота почалися технічні проблеми. Люди почали вистрибувати на ходу, що врятувало їх від загибелі, але серьозно нашкодило здоров"ю (переламані кінцівки і відбиті внутнощі)
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01.05.2022 13:13 Відповісти
погано... погано що всі 5 кацапів не подохло на місці
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01.05.2022 13:20 Відповісти
а може...того...вже? Дивлячись як довго битися об землю...
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01.05.2022 13:40 Відповісти
 
 