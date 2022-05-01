На Донеччині за добу задокументовано 14 російських обстрілів: серед постраждалих 4 дітей , - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Окупанти вбили чотирьох мирних жителів. Ще 10 осіб були поранені, серед них діти віком 5, 6, 7 та 14 років. Росіяни обстріляли дев’ять населених пунктів. Внаслідок ударів руйнувань зазнали щонайменше 24 цивільних об’єкти – житлові будинки, дитячий садок, будинок культури, комбікормовий завод.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у поліції Донецької області.
Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах - Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Добропілля, Очеретине, Дробишеве, Новосілка, Діброве, Піски.Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.
Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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На борту Мі-8 перебували 15 осіб
У Забайкальському краї Росії 1 травня впав вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 15 пожежників. Як пишуть росЗМІ, підтверджено - одна людина загинула, п'ятеро важко поранені.
За попередньою інформацією, на борту були рятувальники з Благовіщенська, які прибули гасити лісові пожежі. Відомо, що загиблий - 46-річний пожежник-десантник ))) Аркадій Лакушин.
Пілот не постраждав. При посадці у місті Могочі у вертольота почалися технічні проблеми. Люди почали вистрибувати на ходу, що врятувало їх від загибелі, але серьозно нашкодило здоров"ю (переламані кінцівки і відбиті внутнощі)