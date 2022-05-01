Україна захистить свою свободу, наш народ переможе російських загарбників, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Захисники України нині воюють за можливість вільно жити у власному домі.
Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна захистить свою свободу в цій війні. Український народ переможе російських загарбників, які прийшли, щоб знищити життя в нашій країні", - зазначив глава держави.
"Кожен, хто обороняє Українську державу, воює за можливість вільно жити у власному домі. За свободу і безпеку для своїх дітей, за теплий спокій для своїх батьків", - додає він.
Топ коментарі
+16 Анатолий К #427424
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+7 Ivan Pidbujpata
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+6 Bogdan Serdiuk #516879
показати весь коментар01.05.2022 15:10 Посилання
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Надеюсь ты чувствуешь, Володя зе, что придется ответить за все.