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Новини Фото Війна
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Україна захистить свою свободу, наш народ переможе російських загарбників, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Захисники України нині воюють за можливість вільно жити у власному домі.

Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна захистить свою свободу в цій війні. Український народ переможе російських загарбників, які прийшли, щоб знищити життя в нашій країні", - зазначив глава держави. 

"Кожен, хто обороняє Українську державу, воює за можливість вільно жити у власному домі. За свободу і безпеку для своїх дітей, за теплий спокій для своїх батьків", - додає він.

Україна захистить свою свободу, наш народ переможе російських загарбників, - Зеленський 01
Україна захистить свою свободу, наш народ переможе російських загарбників, - Зеленський 02
Україна захистить свою свободу, наш народ переможе російських загарбників, - Зеленський 03
Україна захистить свою свободу, наш народ переможе російських загарбників, - Зеленський 04
Україна захистить свою свободу, наш народ переможе російських загарбників, - Зеленський 05
Україна захистить свою свободу, наш народ переможе російських загарбників, - Зеленський 06
Україна захистить свою свободу, наш народ переможе російських загарбників, - Зеленський 07
Україна захистить свою свободу, наш народ переможе російських загарбників, - Зеленський 08
Україна захистить свою свободу, наш народ переможе російських загарбників, - Зеленський 09
Україна захистить свою свободу, наш народ переможе російських загарбників, - Зеленський 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський з'явився на обкладинці травневого випуску журналу Time. ФОТО

Автор: 

армія рф (17713) Зеленський Володимир (24213) перемога (488) ЗСУ (7638)


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Топ коментарі
+16
Так, Збройні Сили України разом з народом захистять свою незалежність, свою землю с вою свободу. По всій Україні запанує велич і слава нашої Армію, Віра і Мова. Виходить, що "барига" був прав, а з нього сміялися і вдовбували в голови "какая разница", "мир" "жвачка" і т.п.
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01.05.2022 14:35
+7
поки захід роздуплився і почав нам помагати із важкою зброєю пройшло півтори місяці війни. весь цей час орків стримувала армія яку розікрав барига після того як її небуло.
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01.05.2022 14:42
+6
Поц обдовбаний,забезпеч армію усім необхідним,артист блд розмовного жанру
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01.05.2022 15:10
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Так, Збройні Сили України разом з народом захистять свою незалежність, свою землю с вою свободу. По всій Україні запанує велич і слава нашої Армію, Віра і Мова. Виходить, що "барига" був прав, а з нього сміялися і вдовбували в голови "какая разница", "мир" "жвачка" і т.п.
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01.05.2022 14:35 Відповісти
поки захід роздуплився і почав нам помагати із важкою зброєю пройшло півтори місяці війни. весь цей час орків стримувала армія яку розікрав барига після того як її небуло.
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01.05.2022 14:42 Відповісти
Почем за высер, рашотроллик?
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01.05.2022 16:28 Відповісти
Не повтопяйся, идиот. Или двойная оплата?
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01.05.2022 16:09 Відповісти
То що вже не буде з москалями підписання мирних угод?
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01.05.2022 14:45 Відповісти
крім російських загарбників Україні треба ще перемогти українське бидло в керівництві державою, яке продає під час війни афєрісту каломойському газ по заниженим цінам, назначає афєріста вітренка повторно керівником нафтогазу, назначає недоумка і гоміка люсю радником президента, назначає випадкову людину агрохламідію керівником переговорної групи з рифи від України, назначає дєрьмака, батько якого служив в розвідці рифи керівником опи, бидло яке десятиліттями сидить у владі і нічого для держави не робе, а тільки краде.
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01.05.2022 14:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gA1CgshoX_4
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01.05.2022 14:49 Відповісти
Поц обдовбаний,забезпеч армію усім необхідним,артист блд розмовного жанру
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01.05.2022 15:10 Відповісти
Україна захистить свою свободу в цій війні. Український народ переможе російських загарбників, які прийшли, щоб знищити життя в нашій країні Джерело:

Обов'язково, але без тебе і твоїх посіпак.
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01.05.2022 16:14 Відповісти
Серьезно? А как же -"Надо просто перестать стрелять", "отвести войска", " посмотреть в глаза путину" , строить дороги для росиянских танков, урезать оборотный бюджет, закрыть ракетные программы, не вооружать армию и пр, и при этом верещать, что весь мир виноват и должен тебе.
Надеюсь ты чувствуешь, Володя зе, что придется ответить за все.
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01.05.2022 16:21 Відповісти
Людмила, оно не может чувствовать. Оно читает то, что ему написано кремлевским агентом Дерьмаком. Зеленая кукла, не более.
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01.05.2022 16:31 Відповісти
Именно благодаря позиции этого Володи зе, Запад поверил в Украину и начал поставки настоящей помощи, включая денежную! Победителей не судят!
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01.05.2022 16:33 Відповісти
Судять, ще й як судять, Кримінальний кодекс України війна не відмінила, як би шобла на банковій не фантазувала. Будет им и белка, будет и свисток!
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01.05.2022 18:31 Відповісти
ты больной на голову бот твой - защищаешь кремль
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01.05.2022 23:29 Відповісти
Если бы ты и твои придворные не мешались бы под ногами, то уже бы давно освободили.
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01.05.2022 16:44 Відповісти
В таком случае надо воевать до победного конца, пока ********* поджав хвост не свалит из Украины. А не талдычить про "мирное соглашение" и "компромиссы", стараясь еще раз заглянуть в глаза путлеру.
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01.05.2022 19:01 Відповісти
'украина нам нужна,как торпеда в войне с Россией,судьба граждан этой страны никого не волнует' (зачинатель всех войн и госпереворотов,в т ч майданов,дж. Соррос). Каждый житель этой страны уже должен несколько тысяч долларов всяким мвф,сша и т п. Радуйтесь,олени,вас снова и снова накачивают оружием,а вы умираете за зеленских,коломойских и т п.,которые довели вас и всю страну до ручки,до буквальной нищеты.
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03.05.2022 07:32 Відповісти
 
 