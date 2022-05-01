Україна захистить свою свободу, наш народ переможе російських загарбників, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Захисники України нині воюють за можливість вільно жити у власному домі.

Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна захистить свою свободу в цій війні. Український народ переможе російських загарбників, які прийшли, щоб знищити життя в нашій країні", - зазначив глава держави.

"Кожен, хто обороняє Українську державу, воює за можливість вільно жити у власному домі. За свободу і безпеку для своїх дітей, за теплий спокій для своїх батьків", - додає він.





















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